Аршавин назвал самый запоминающийся матч сборной России с его участием

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин в интервью телеканалу «Катунь 24» назвал самый запоминающийся матч российской национальной команды с его участием.
«Это матч Россия – Англия, когда мы победили в «Лужниках» — 2:1. Наверное, это была самая яркая и лучшая атмосфера на футбольных матчах с моим участием», — признался 36-летний футболист.
Россия выиграла у Англии со счётом 2:1 17 октября 2007 года в квалификации Евро-2008. В том матче Аршавин вышел на поле в стартовом составе, а на 89-й минуте Андрея заменил Денис Колодин.
На Евро-2008 сборная России дошла до полуфинала, где уступила испанским футболистам со счётом 0:3. Аршавин поделился мнением, почему в последнее время российской национальной команде не удаётся выступать так успешно, как в 2008 году.
«Даже сборной СССР не так часто удавалось брать медали, поэтому не стоит ожидать больших успехов на каждом крупном турнире и сейчас. Есть ряд причин. Если глобально, то во времена распада Советского Союза, в 1990-е годы, детский футбол был разрушен, качество подготовки юношей упало, а сейчас это, естественно, отражается», — заключил Аршавин.