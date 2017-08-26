Вентура объявил заявку сборной Италии на матчи с Испанией и Израилем

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура определился со списком игроков на матчи квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией (2 сентября) и Израилем (5 сентября).
В состав вошли 25 игроков. Полностью заявка сборной Италии выглядит следующим образом.
Голкиперы: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Маттиа Перин («Дженоа»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»);
защитники: Давиде Астори («Фиорентина»), Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Данило Д′Амброзио («Интер»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Андреа Конти, Леонардо Бонуччи (оба — «Милан»), Даниэле Ругани, Андреа Барцальи, Джорджо Кьеллини (все – «Ювентус»);
полузащитники: Марко Пароло («Лацио»), Риккардо Монтоливо («Милан»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини, Даниэле Де Росси (оба — «Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Антонио Кандрева («Интер»);
нападающие: Эдер («Интер»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Маноло Габбьядини («Саутгемптон»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Лоренцо Инсинье («Наполи»).