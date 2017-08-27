Фарфан: я нашёл свой футбол, поэтому и получил вызов в сборную Перу

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал вызов в сборную Перу после продолжительного отсутствия, подчеркнув, что приглашение в состав национальной команды обусловлено исключительно спортивными причинами.
«Никаких конфликтов с тренером не было. Я был травмирован, поэтому долго не играл. Сейчас всё хорошо, я нашёл свой футбол, попал в хороший ритм – отсюда и вызов. Уже утром вылетаю», — цитирует Фарфана пресс-служба московского клуба.
Сборной Перу предстоят встречи с соперниками из Боливии (1 сентября) и Эквадора (6 сентября).
Фарфан: в «Локомотиве» все друг за друга бьются и помогают при потере мяча