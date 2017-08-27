Шевченко: вызываю в сборную тех, кого считаю готовым, и мне не важно, откуда они

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал тот факт, что впервые за его время работы в национальную команду вызвано больше игроков из киевского «Динамо» (10), чем из донецкого «Шахтёра» (7).
«Из «Динамо» в сборную вызвано больше игроков, чем из «Шахтёра»? Глупости… Не стоит этого делать, не нужно разделять национальную команду. Это же сборная всей страны. Сегодня больше игроков из «Динамо», завтра — из «Шахтёра». Я вызываю тех исполнителей, которых считаю готовыми выступать за сборную, и мне не важно, откуда они — из «Динамо», «Шахтёра», «Ворсклы» или ещё какого-то клуба. Конечно, нам бы хотелось, чтобы своих представителей делегировали как можно больше команд. Но пока не получается», — цитирует Шевченко «Команда №1».
Шевченко вызвал в сборную Украины 26 игроков на матчи с Турцией и Исландией