Форвард ЦСКА Оланаре впервые с 2015 года вызван в сборную Нигерии

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре вызван в сборную Нигерии на матчи с Камеруном в квалификации чемпионата мира 2018 года (1 и 4 сентября). 23-летний футболист включён в заявку своей национальной команды вместо игрока лондонского «Арсенала» Алекса Айуоби, который получил травму.
Оланаре не выступал за сборную с 2015 года. Всего на его счету два гола в семи матчах за Нигерию. Форвард ЦСКА прибудет в расположение национальной команды 28 августа, информирует интернет-портал Complete Sports Nigeria.
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