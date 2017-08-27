Черчесов: дай бог, чтобы Кокорин забивал и дальше

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин играл под его руководством в «Динамо» именно на позиции центрального нападающего, на которой он играет сейчас и регулярно забивает в составе петербургской команды.
«Я не поленился и посмотрел: если не ошибаюсь, в том сезоне в «Динамо» он забил 12 голов и сделал 8 голевых передач. Это его позиция, там он себя комфортно чувствует. Сейчас он играет на том месте, где всегда играл у нас. Дай бог, чтобы и дальше забивал. Сейчас ему позволяет это и физическое состояние, и добротные партнёры», — сказал Черчесов в программе «После футбола».
Черчесов: применительно к Кокорину теперь все говорят только о футболе