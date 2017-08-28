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Черчесов: нынешняя ситуация Кутепова в «Спартаке» нас не устраивает

28 августа 2017, понедельник. 00:10 Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду защитника «Спартака» Ильи Кутепова, который в нынешнем сезоне не имеет постоянной практики в составе красно-белых. В нынешнем сезоне РФПЛ 24-летний Кутепов принял участие лишь в двух матчах.

«Он вызван, потому что нельзя разбрасываться. Задача главного тренера – объединять, а не разъединять. Он играет не в самой простой команде, нужно быть конкурентоспособным. Не знаю, как это прозвучит, но то, что сейчас мы его вызвали, не означает, что так будет всегда. Мы внимательно наблюдаем. Естественно, нынешняя ситуация нас не устраивает. Хорошо, что он сегодня вышел, и дай бог, чтобы дальше играл. Мы с ним переговорим, как нам дальше строить отношения, потому что конкуренцию ещё никто не отменял, надо показывать соответствующий уровень», — подчеркнул Черчесов.

Наставник национальной команды высказал мнение об игре голкипера «СКА-Хабаровск» Александра Довбни в матче со «Спартаком» (0:0).

«То, что вратарь Хабаровска делал в матче со «Спартаком», это хорошо. Выручил свою команду, сохранил ворота на замке, принёс очко. Но нужна стабильность. Иногда не только матча, но и сезона не хватает, чтобы понять уровень», — заявил Черчесов в интервью программе «После футбола».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол СКА-Хабаровск ФК Спартак Александр Довбня Илья Кутепов Станислав Черчесов
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