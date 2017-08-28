Зума вызван в сборную Франции вместо травмированного Варана

Защитник «Челси» Курт Зума получил вызов в сборную Франции для участия в ближайших матчах национальной команды в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года. Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции, 22-летний футболист, выступающий в составе «Сток Сити» на правах арендного соглашения, заменил в сборной травмированного защитника мадридского «Реала» Рафаэля Варана.
Французской команде предстоят встречи с соперниками из Нидерландов (31 августа) и Люксембурга (3 сентября). После шести туров отборочного цикла команда набрала 13 очков и занимает второе место в группе А.