Ригони и Паредес включены в итоговый состав сборной Аргентины

Полузащитники «Зенита» Леандро Паредес и Эмилиано Ригони вошли в окончательный состав сборной Аргентины на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2018 года с соперниками из Уругвая (1 сентября) и Венесуэлы (6 сентября). Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола Аргентины. Отметим, что для 24-летнего Ригони это первый вызов в главную команду страны.
После 14 туров отборочного цикла Аргентина занимает пятое место в южноамериканской группе, набрав 22 очка. От идущей второй Колумбии аргентинцев отделяют лишь два очка.
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Новичок «Зенита» Ригони вызван в сборную Аргентины