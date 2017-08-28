И. Попов: к матчу со сборной Швеции я буду в порядке

Полузащитник сборной Болгарии и «Спартака» Ивелин Попов рассказал, как он себя чувствует после микротравмы, из-за которой пропустил выездной матч 8-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (0:0).
«Повреждение получил в пятницу на тренировке. Теперь я прохожу процедуры и занимаюсь в тренажёрном зале. Было небольшое воспаление колена, но думаю, что к матчу со сборной Швеции (31 августа) я буду в порядке. Мы играем на своём поле очень сильно. Швеция — лидер нашей группы, и с ней нужно сыграть компактно и выложиться на 100%», — цитирует Попова Gong.bg.
Также хавбек прокомментировал жеребьёвку Лиги чемпионов для «Спартака», по итогам которой соперниками красно-белых стали «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».
«В Лиге чемпионов нет слабых команд, в группе таковые, но время покажет», — отметил Попов.