Муслин довызвал Тошича в сборную Сербии

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин сообщил, что принял решение довызвать в национальную команду экс-полузащитника ЦСКА Зорана Тошича, который сегодня стал игроком «Партизана». 30-летний футболист не был включён в изначальную заявку сербов на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2018 года с Молдовой (2 сентября) и Ирландией (5 сентября).
«Тошич присоединится к нам после того, как подпишет контракт с „Партизаном“. Я не вызвал его раньше, потому что у него не было клуба, но теперь он нашёл его и присоединится к сборной. Он — часть команды», — цитирует Муслина Arena sport TV.
«Партизан» объявил о подписании трёхлетнего контракта с Тошичем