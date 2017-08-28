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Муслин довызвал Тошича в сборную Сербии

28 августа 2017, понедельник. 17:30 Футбол

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин сообщил, что принял решение довызвать в национальную команду экс-полузащитника ЦСКА Зорана Тошича, который сегодня стал игроком «Партизана». 30-летний футболист не был включён в изначальную заявку сербов на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2018 года с Молдовой (2 сентября) и Ирландией (5 сентября).

«Тошич присоединится к нам после того, как подпишет контракт с „Партизаном“. Я не вызвал его раньше, потому что у него не было клуба, но теперь он нашёл его и присоединится к сборной. Он — часть команды», — цитирует Муслина Arena sport TV.

«Партизан» объявил о подписании трёхлетнего контракта с Тошичем
Источник: Arena sport TV Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Сербии - Футбол ФК Партизан Б Зоран Тошич Славолюб Муслин ЧМ-2018
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