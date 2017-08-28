Шевченко: у Луческу тоже достаточно проблем со сборной Турции

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Турцией (2 сентября).
«В Турции много хороших исполнителей, Туран — важный игрок для команды. Посмотрим, доверит ли ему место в основе Луческу, ведь сам по себе вызов в сборную ещё ничего не значит. Я думаю, у Мирчи Луческу тоже достаточно проблем, которые он будет решать по ходу этих сборов, подготовки. Уже ближе к игре посмотрим: до нас дойдёт информация, каким приблизительно составом будет играть Турция, что они будут думать.
Матч очень важный, потому как дальше мы будем понимать, есть ли у нас шансы бороться за выход из группы. Надо показывать хороший, зрелищный, комбинационный футбол. Если нам всё удастся на футбольном поле, мы обыграем турок», — сказал Шевченко в эфире программы «Великий футбол».