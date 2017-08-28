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Кузяев: не знаю, почему в моей карьере получился такой взлёт

28 августа 2017, понедельник. 18:23 Футбол

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев после тренировки в составе сборной России ответил на вопросы журналистов.

«Я очень рад был вызову, только положительные впечатления сейчас. Со всеми ребята здесь познакомился. Атмосфера в коллективе прекрасная. Выступать в сборной России было моей мечтой. Был ли я уверен, что меня когда-то вызовут? Нет, тяжело быть уверенным. Наперёд нельзя что-то узнать.

Не знаю, почему получился такой взлёт. Ни с чем конкретно связать это не могу. Так получилось, что удалось забить. „Зенит“ — более атакующая команда. Может, это поспособствовало. Не знаю пока, на какой позиции меня будут использовать в сборной. Куда поставят, там и буду играть. Больше хочется в центре полузащиты. Очень рад, что удаётся поработать с Черчесовым. Глобальных разговоров с ним пока не было.

Узнают ли меня? Ну так, редко пока. Иногда люди подходят сфотографироваться. Очень приятно, что сейчас такая посещаемость на матчах „Зенита“. Надеюсь, что это продолжится. Не знаю, насколько тяжело закрепиться в сборной. Большинство ребят в первый раз, все хотят себя проявить. Есть целая неделя и контрольная игра с „Динамо“. Там все попытаются показать себя.

На тренировках „Зенита“ большой акцент уделяется тактике и силовой работе. Большой разницы между европейским тренером и российским я не вижу. Но тренировки „Зенита“ — одни из самых интенсивных. Были тяжёлые сборы летом. Такое у меня впервые", — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол ФК Зенит Далер Кузяев Станислав Черчесов ЧМ-2018
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