Восставший из мёртвых. Как спасает карьеру Матьё Вальбуэна

Карьера Вальбуэна тоже чуть не погибла. Он тащил «Динамо», пахал по всему полю, даже когда команда стояла, и резко выделялся на фоне товарищей, когда Кураньи, Джуджак и Ко разошлись, а он ещё остался. Вернуться во Францию пришлось из-за некомпетентности конкретных людей, умело разваливавших «Динамо», но стоило подписать контракт с «Лионом», а не с «Марселем» – и Вальбуэна стал для массовой публики предателем.
Так начался ад Вальбуэна, который длился чуть больше сезона. На «Велодроме» повесили его куклу, закидали игрока бумагой, на самого Матьё игроки «Марселя» объявили охоту, один из них, Алессандрини, наработал на красную карточку ещё до перерыва. Вальбуэна получал по ногам ещё больше, чем в России, но стал травмироваться гораздо чаще, чем раньше. Плюс та история с видео, Каримом Бензема и шантажом – она слишком свежа и резонансна, чтобы её забыть. Плюс уровень игры – у Вальбуэна в «Лионе» не получалось абсолютно ничего. Матьё не скрывал, что французский Евро-2016 – главный турнир в его карьере, он боялся не попасть туда из «Динамо», но околофутбол, скандалы и слабая игра выкинули Вальбуэна из состава сборной Франции.
Вальбуэна похоронили как игрока, а в октябре во французских социальных сетях похоронили и как человека. Слухи о смерти зашли так далеко, что «Лиону» пришлось публиковать официальное опровержение, удивляясь бесчеловечности поступка. За 9 дней до этого Les Gones играли с «Генгамом», Вальбуэна вышел на замену, в первой же атаке воткнулся в судью, получил корпусом от Фернандо, упал на плечо, вывихнул его, покинул поле на носилках – всё это за семь минут.
Вальбуэна похоронили как игрока, а в октябре во французских социальных сетях похоронили и как человека.
«2016 год – самый сложный в моей жизни», – говорил в ноябре Вальбуэна, и тем удивительнее его трансформация в конце календарного года. Наполеон закрывает 2016-й, забивая за «Лион» в четырёх кряду матчах Лиги 1 – это лучшая голевая серия в его карьере. Среди пострадавших от Матьё – пока ещё чемпионский «ПСЖ» и «Монако», которому Вальбуэна завалил победный гол ударом с лёта. Тренер «Лиона» Брюно Женезио восхищается характером Матьё, взаимопонимание с товарищами по команде наконец-то налажено, Вальбуэна даже начинает вновь говорить в интервью про сборную Франции, летом испортившую ему настроение – смотреть финал Евро ему было больно и мучительно.
Реинкарнация Вальбуэна в «Лионе» никогда не случилась бы без тактического поиска Брюно Женезио, но, чтобы объяснить нынешнюю роль Матьё в составе «ткачей», стоит отмотать на полтора года назад. Тогда «Лион» тренировал Юбер Фурнье, он настойчиво требовал трансфера Вальбуэна, но не смог вписать Матьё в команду, параллельно не испортив Александра Лаказетта. Из-за травмы Фекира и летних покупок «Лион» стал играть 4-3-1-2, Вальбуэна доверили место под нападающими, а в атакующей парочке Лаказетта и Клаудио Бовю главная звезда Les Gones играла чуть ниже. Во-первых, тактика повлияла на снижение результативности «Лиона», во-вторых, расстроился сам Лаказетт. Он – своенравный форвард, берущий на себя слишком много, как Лео Месси в «Барселоне», и в «Лионе» пока относятся к этому спокойно.
Женезио – тренер, отвечавший за анализ соперников ещё со времён Жерара Улье, – после назначения главным прежде всего повлиял на Лаказетта, перестроив «Лион» на 4-3-3. Эта схема не диковинна для Вальбуэна, он знал её по «Марселю» и сборной Франции, но, во-первых, у Матьё было маловато игрового времени из-за травм. Во-вторых, он не собирал мячи по всему полю и не задавал динамику атак – если видели матчи Вальбуэна в «Динамо», понимаете, как это выглядит – он был привязан к конкретному флангу.
Сильного тренера отличает умение раскрывать игрока по-новому, акцентировать внимание на его лучших сторонах. Достаточно взглянуть на нынешний «Спартак», чтобы это понять – сильный тренер Массимо Каррера перестал лепить из Дмитрия Комбарова бездумную машину для навесов, а Денису Глушакову доверил чаще бить издали, и это сказалось как на игре красно-белых в целом, так и на индивидуальных действиях Комбарова и Глушакова. «Лион» Брюно Женезио в этом плане тоже показателен – под разных соперников Женезио подбирает разные варианты, пробует игроков на новых позициях, но когда находит удачный вариант, утверждает его надолго. Так и случилось с Вальбуэна. Матьё выходил «десяткой», в матче с «Сент-Этьеном» специально под структуру Кристофа Гальтье был нападающим в схеме 3-5-2, но стал своим в схеме 4-3-3 на левом фланге, при этом практически отвязавшись от классической роли вингера, которую Женезио пробовал для Вальбуэна в прошлом сезоне.
Жёлтыми стрелками выделены острые передачи, голубыми – голевые. Статистика Squawka
У Наполеона нет динамовского задания носиться за мячом повсюду, он играет левого инсайда, активно заполняет свою зону полуфланга, и основная опасность от Вальбуэна приходит именно оттуда. Из 15 ключевых передач, сделанных за сезон (немного, но учитывайте, что Матьё только с декабря начал стабильно выходить в стартовом составе), 60% Вальбуэна сделал или из левой части штрафной, или из левой половины «зоны 14», находящейся перед штрафной. Одно из явных заданий Вальбуэна – отдавать передачи под удар на полукруг перед штрафной площадкой. В Монако «Лион» открыл счёт именно так.
Эту же зону Вальбуэна стремится заполнять, выискивая моменты для ударов. «Нанту» и «Ренну» Матьё забил разные голы по типологии, один в контратаке, один в позиционной атаке, но Вальбуэна делал одно и то же – заполнял зону левого полуфланга и дожидался передачи там.
С Матьё Вальбуэна на позиции полуфланга «Лион» показывает свой лучший футбол за последние полтора года.
В современном футболе действия в зоне полуфланга становятся ключевыми. Креативные игроки часто сталкиваются с мощной опекой в центральной оси, в зоне полуфланга держать соперника намного сложнее – угол обзора защитника в момент передачи в зону становится меньше на 50-70 градусов. Полуфланг стал постоянным жилищем для Кевина Де Брёйне и Давида Сильвы в «Манчестер Сити», оттуда львиную долю своих моментов создаёт Эден Азар, сильно прибавивший с назначением Антонио Конте. Все лидеры французской Лиги 1 тоже стремятся создавать доминирование в зоне полуфланга, «ПСЖ» Эмери даже подтягивает к миссии крайних защитников, Курзаву и Орье. У «Лиона» за это отвечает Вальбуэна. Решение Брюно Женезио оказалось провидческим – во-первых, Вальбуэна царит в своей зоне и впервые в лионской карьере чувствует себя комфортно, во-вторых, с Матьё на полуфланге «Лион» показывает свой лучший футбол за последние полтора года. Помимо «Монако» был ещё матч Лиги чемпионов с «Севильей», где Вальбуэна тоже сыграл очень качественно, а испанская команда пролезла в плей-офф на диком фарте.
Матьё Вальбуэна спас карьеру – и для этого достаточно было встретить сильного тренера.