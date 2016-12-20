15 футболистов РФПЛ, у которых контракт заканчивается летом

Аксель Витсель («Зенит»)
Цена: € 23 млн*
Похоже, трансферная сага с участием Витселя, «Зенита» и «Ювентуса» всё-таки подходит к концу. Итальянские СМИ сообщают, что бельгиец отказался от перехода в «Челси» ради туринского клуба и уже даже выбрал себе игровой номер. Но и здесь возникла проблема — «Зенит» категорически не хочет отпускать игрока, за которого было отдано € 40 млн, почти бесплатно, и намерен отбить хотя бы четверть суммы.
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Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Зоран Тошич (ЦСКА)
Цена: € 7 млн
Обычно ЦСКА не переживает по поводу продления контрактов со своими лидерами и делает это в последний момент без волнений и опасений, что игрок уйдёт из клуба. С Тошичем ситуация немного иная: сербский полузащитник в последнее время выглядел совсем не ярко, а за прошедший год забил всего один гол. Были слухи, что ЦСКА предложил футболисту контракт с понижением зарплаты, а также сообщение об интересе «Трабзонспора» к игроку. Однако сам Тошич уходить из ЦСКА явно не намерен.
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Кристиан Нобоа («Ростов»)
Цена: € 6 млн
Эквадорский полузащитник отлично проявил себя в двух сезонах в «Ростове», однако, несмотря на заканчивающийся контракт, слухов об интересе других клубов в медиа нет. А причиной, по которым с Нобоа до сих пор не продлили контракт, могут быть долги, о которых сам игрок рассказал «Чемпионату» после последнего матча в году против ПСВ в Лиге чемпионов.
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Сальваторе Боккетти («Спартак»)
Цена: € 5 млн
Несмотря на то что генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов говорил, что с Таски и Боккетти ведутся переговоры о продлении контрактов, турецкие СМИ пишут об интересе «Бешикташа» и «Галатасарая» к итальянцу. Сам Боккетти неожиданно выпал из основы «Спартака», получив травму и уступив место лидера обороны молодому Кутепову.
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Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Сердар Таски («Спартак»)
Цена: € 4 млн
Похожая ситуация в «Спартаке» и у Таски. Немец то играет, то сидит на скамейке, а турецкие клубы присматриваются к футболисту и предлагают «Спартаку» варианты.
Олег Иванов («Терек»)
Цена: € 4 млн
Ещё летом, перед Евро, плеймейкер «Терека» мог уехать во Францию, но остался в Грозном. «Ива там как свой!» — рассказывал «Чемпионату» Фёдор Кудряшов, который играл с Ивановым несколько лет. Теперь полузащитником интересуются в Турции, но сам футболист рассказал, что на ближайших сборах будет вести переговоры по продлению контракта с «Тереком».
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Алексей Миранчук («Локомотив»)
Цена: € 4 млн
«Локомотив» снова может потерять одного или даже двух воспитанников. Контракт у Алексея Миранчука заканчивается через полгода (а у его брата Антона — через 11 дней), и на талантливого полузащитника претендуют «Спартак» и «Рубин». «Локо» сделал игроку последнее предложение, и если он не согласится, то, вероятно, уйдёт из клуба уже зимой.
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Ромуло («Спартак»)
Цена: € 3,5 млн
Бразильский опорник с приходом Фернандо и разыгравшимся Глушаковым оказался совсем не нужен «Спартаку». Скорее всего, Ромуло уедет на родину, но поскольку красно-белые не хотят отпускать его бесплатно зимой, будет ждать лета, чтобы стать свободным агентом.
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Сослан Джанаев («Ростов»)
Цена: € 3 млн
Один из лучших вратарей в РФПЛ летом может стать свободным агентом. По слухам, Джанаев входит в шорт-лист «Зенита», где в этом сезоне слишком неудачно играет Юрий Лодыгин.
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Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Роман Шишкин («Локомотив»)
Цена: € 3 млн
Правый фланг обороны «Локомотива» без Шишкина уже сложно представить. Тем не менее «железнодорожники» не спешат продлевать контракт с одним из лидеров, тогда как «Спартак» находится в поисках замены Андрею Ещенко, у которого тоже летом заканчивается контракт.
Данни («Зенит»)
Цена: € 2 млн
Португалец мог летом стать чемпионом Европы, но порвал кресты и пропустил всю первую половину сезона в «Зените». Понятно, что Данни теперь — живая легенда клуба, но не нужный Луческу футболист. Полузащитнику уже 33 года, и вполне возможно, что летом он завершит карьеру, сыграв несколько матчей в Петербурге.
Василий Березуцкий (ЦСКА)
Цена: € 1 млн
Лучший центральный защитник России пока не продлил контракт с ЦСКА, однако ни ему, ни брату Алексею беспокоиться не за что. Наверняка «армейцы» объявят о продлении контрактов со своими лидерами на сборах в Испании.
Александр Кержаков («Зенит»)
Цена: € 750 тыс.
Сложно представить более влюблённого в «Зенит» и Петербург человека, чем Кержаков. Александр и в 34 года достаточно много играет за сине-бело-голубых и наверняка останется в родном клубе хотя бы на год.
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Роман Павлюченко («Урал»)
Цена: € 350 тыс.
Один из лучших игроков «Урала», которому недавно исполнилось 35 лет, нужен команде — с Павлюченко и Емельяновым клуб из Екатеринбурга хочет продлить контракт.
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Сергей Игнашевич (ЦСКА)
Цена: € 100 тыс.
Смена поколений в ЦСКА всё-таки происходит: ветеран Игнашевич всё чаще остаётся на лавке, а сейчас на его место возвращается Виктор Васин. Тем не менее это не мешает защитнику забивать за ЦСКА красивые голы и продлевать контракт ещё минимум на год.
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* По данным transfermarkt.com