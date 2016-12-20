10 вариантов для ЦСКА на замену Траоре

Юссеф Эн-Несири

Сеферович всё ещё не продлил контракт с «Айнтрахтом», истекающий летом 2017, потому приобрести его можно по умеренной цене.

Мусса Конате

У Конате уже есть опыт выступления в России – в 2012 году форвард приехал в «Краснодар», забил один гол в 10 играх, съездил в аренду в «Дженоа», после чего перебрался в Швейцарию.

Фото: Reuters Мусса Конате

Ландри Димата

Рияд Байич

Лука Йович

Никола Стоилькович

Дуглас Коутиньо

В данный момент Балай – один из сильнейших форвардов чемпионата, который может укрепить состав любого топ-клуба РФПЛ.

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат" Беким Балай

Йоэль Похьянпало

После отъездав «Лестер» позиция центрального нападающего стала в ЦСКА самой проблемной. По словам, уже этой зимой полностью провалившийсяпокинет Москву. Возможно, уйдёт и не сумевший проявить себяпо мнению Гончаренко, пока не готов к роли основного форварда. Потому приоритетной целью «армейцев» в зимнее трансферное окно станет поиск центрального нападающего. Конечно, можно пойти по проверенному маршруту, арендовать опытного форварда или вернуть. Можно отозвать из арендыили сделать ставку на воспитанников. Но, если увдруг найдётся несколько лишних миллионов евро, можно смело выйти на трансферный рынок в поисках перспективного забивного форварда, которого впоследствии можно будет выгодно перепродать.Во время зимнего перерыва сложно найти стоящего футболиста при скромном бюджете – многие молодые игроки уже находятся в аренде или успели переподписать контракты со своими клубами. Однако есть и исключения, на которые «армейцам» стоит обратить внимание.Эн-Несири приехал в Испанию из Марокко год назад и за это время прошёл путь от игрока академии до футболиста, которого Хуанде Рамос активно использует в ротации «Малаги». Юссеф провёл сильный предсезонный сбор, забив 6 мячей в 8 играх. В этом сезоне нападающий принял участие в 10 матчах и забил один мяч. Несмотря на высокий рост (192 см), Эн-Несири обладает хорошей скоростью, может придержать мяч и здорово открыться в штрафной. Как и многим другим молодым форвардам, Юссефу не хватает стабильности,однако при грамотном тренере марокканец вполне может вырасти в сильного нападающего. Все задатки для этого у него есть.Если всё же ЦСКА решится потратиться на нападающего, «армейцам» стоит обратить внимание на форварда «Айнтрахта» Хариса Сеферовича. Швейцарец – не частый гость в стартовом составе команды, здесь ему приходится бороться за место в основе с Александром Майером и Бранимиром Хрготой. По этой причине Нико Ковач использует Сеферовича как игрока фланга, где тому сложно проявить свои лучшие качества. Несмотря на не самую впечатляющую статистику (2 мяча за 460 игровых минут в этом сезоне), Сеферович здорово играет на команду. Харис – классический сбалансированный нападающий, умеющий как пробить издалека, так ускориться и оторваться от опекуна. К тому же, швейцарец всё ещё не продлил контракт с командой, истекающий летом 2017, потому приобрести его можно по умеренной цене.Ещё один не самый бюджетный вариант, но обратить на него внимание определённо стоит. Мусса Конате – один из лучших футболистов, выступающих в данный момент в чемпионате Швейцарии. Сенегалец обладает впечатляющей скоростью, здорово обращается с мячом, неплохо играет головой. На протяжении двух сезонов Конате попадал в тройку лучших бомбардиров лиги. В этом сезоне на счету Муссы 5 мячей в 9 играх первенства. Кстати, у него уже есть опыт выступлений в России – в 2012 году форвард приехал в «Краснодар», забил один гол в 10 играх, съездил в аренду в «Дженоа», после чего перебрался в Швейцарию. Тогда Конате не удалось провести впечатление в РФПЛ, однако за эти годы он окреп и готов к тому, чтобы пойти на повышение и попробовать свои силы в еврокубках. Кстати, его контракт со «Сьоном» также истекает ближайшим летом.Это первый сезон Димата на взрослом уровне, но уже сейчас видно, что у юноши большой потенциал. Скорость, выносливость, габариты, умение вести борьбу с защитниками – стандартный набор скиллов для африканских форвардов. Однако ко всему прочему Димата умеет хладнокровно реализовывать моменты – качество, которое у нападающих его возраста встречается нечасто. Во многом благодаря этому Ландри забил в этом сезоне 6 мячей и уже привлёк к себе внимание ряда сильных бельгийских и голландских клубов, потому тут стоит сыграть на опережение.Молодой, габаритный, пробивной нападающий за небольшие деньги. Всё по рецептам ЦСКА. Байич перебрался в «Коньяспор» летом 2015 года. Первый сезон у боснийца не задался, зато в этом он вышел на новый уровень. С 8 мячами Байич в данный момент является вторым бомбардиром турецкой Суперлиги после Дженка Тосуна. Договориться о его переходе будет сложно, но если в дело включится Элвир Рахимич, то трансфер уже не будет казаться таким невозможным.Балканцы, раскрывающиеся в «Бенфике» — уже традиция. Следующим в очереди на повышение находится Лука Йович, молодой сербский форвард, который уже в 17 лет наколотил 12 мячей за «Црвену Звезду» и сейчас борется за место в основе «орлов». Получается пока не очень – выиграть конкуренцию у Жонаса, Хименеса, Митроглу и Гуэдеша очень сложно, потому пока что Йович выступает за вторую команду клуба. Если воспользоваться неопределённостью в будущем Луки, то его можно подписать по вполне приемлемой цене. Или взять в аренду с правом последующего выкупа. Футболисты с Балкан в ЦСКА традиционно приживаются здорово.В отличие от большинства других игроков из этого списка, Стоилькович уже зрелый игрок, который имеет солидный опыт выступлений в добротном европейском первенстве. Никола, прошедший академию «Партизана», дебютировал в команде «Рад», оттуда в 21 перебрался в «Чукарички», где провёл два сильных сезона, в которых забил 26 мячей, и отправился на повышение в «Брагу». Здесь Никола борется за место в основе с Фонте, Коутиньо, Хассаном и Алланом. В 35 матчах Стоилькович записал на свой счёт 11 мячей. Серб не обладает выдающимися антропометрическими данными (183 см), зато очень проворен у чужих ворот, может обыграть соперника или уйти от защитника на рывке. Низкая цена на Стоильковича объясняется тем, что в команде есть ещё несколько игроков его формации, наигрывающиеся на позиции форварда, потому вряд ли португальский клуб будет сильно завышать цену на игрока.Коутиньо – напарник Стоильковича, который вместе с ним борется за место в основе «Браги». Никакого отношения, кроме национальной принадлежности, Дуглас к полузащитнику «Ливерпуля» не имеет. Коутиньо также не обладает пробивной мощью, зато выделяется своей скоростью и проворством. Дуглас любит врываться в свободные зоны и искать свои шансы на открытых пространствах. Права на Коутиньо принадлежат «Атлетико Паранаэнсе», в «Браге» у него проявить себя не получается ввиду высокой конкуренции, потому досрочно покинуть команду он может уже этой зимой.Все достоинства Балая в РФПЛ могли оценить за последние несколько месяцев. Албанец провёл сильный предыдущий сезон в составе хорватской «Риеки», забив 18 мячей за сезон, и продолжил забивать после переезда в Грозный. В данный момент Балай – один из сильнейших форвардов чемпионата, который может укрепить состав любого топ-клуба РФПЛ. За Бекима наверняка придётся заплатить больше 2 млн, в которые его оценивает Transfermarkt, однако он определённо стоит больших денег.В начале сезона молодой финн впечатлил многих своими четырьмя мячами в двух играх (в обеих выходил на замену и в целом провёл на поле 30 минут). Многие говорили, что уже в этом сезоне Похьянпало заменит в основе Штефана Кисслинга, однако подвинуть ветерана из состава у Йоэля пока не очень получается. С сентября нападающий так ни разу и не забил. Справедливости ради, он и на поле выходил редко, потому вряд ли «Байер» будет сильно упираться, чтобы удержать стремящегося получить игровую практику молодого игрока. Несмотря на то что Похьянпало мало доверяют, в Германии он считается игроком с большими перспективами. Он здорово выбирает позицию, может продавить защитника, обладает мощным ударом. ЦСКА вполне может позволить себе за не самую большую сумму приобрести перспективного форварда, которого впоследствии можно будет перепродать втридорога. Конечно, если финн не пойдёт по скользкой дорожке.