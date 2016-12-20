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175 лет назад 2016
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«Барселона» — «Реал»
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

«Барса», «Реал» и третий лишний. Итоги первой половины Примеры

Примера ушла в отпуск до января. Рассказываем, что вы не видели по телевизору.
20 декабря 2016, вторник. 16:01. Футбол

«Реал»: лучше, чем год назад


Преображение «Реала» заслуживает отдельного текста. Вкратце: Зидан сумел изменить сразу несколько важнейших элементов команды. Изменился характер: многие победы добыты на последних минутах и при отсутствии качественной игры. Последний пример – домашний матч с «Депортиво», в котором на 83-й минуте счёт был 2:1 в пользу гостей. Изменилась роль лидеров: ни Бэйл, ни Роналду, ни, ясное дело, Бензема не являются необходимыми условиями для победы. В решающий момент ответственность на себя по очереди принимают Мората, Асенсио, Мариано – кто угодно. Кроме Серхио Рамоса, который готов всегда. Опасность для ворот соперника исходит без преувеличения от любого полевого футболиста.
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Изменилась психология. Зидану удалось сплотить этот малоуправляемый прайд. Во-первых, все, кто есть в заявке, выходят на поле. Ротация (редкий случай – удачная) помогает объединить команду, каждый чувствует свою причастность. Во-вторых, авторитет тренера достаточно высок и для звёзд «Реала», и для Флорентино Переса. Центр принятия решений по составу – один, вспомним замены Роналду или место Касемиро в старте.
В «Реале» изменилась роль лидеров: ни Бэйл, ни Роналду больше не являются необходимыми условиями для победы. В решающий момент ответственность на себя может взять каждый.

Меняется игра. «Реал» не закостеневает в одной форме, а постоянно трансформируется. В начале осени без Касемиро центр поля рушился. В конце осени бразилец не всегда был нужен. Качество контроля мяча, найденный с помощью Ковачича баланс между фазами игры и продуманный прессинг на флангах атаки позволяют выходить на поле с тремя креативными полузащитниками. И это вовсе не значит, что так будет до конца сезона.

Изменились соперники. «Барселона» и «Атлетико» после 16 туров набрали меньше очков, чем в последние четыре года. Это подчёркивает преимущество «Реала», если бы он конкурировал с этими же командами образца последних лет, то три команды шли бы вровень. Главное опасение пока заключается в том, что Зидан во многом – ученик Карло Анчелотти,
а итальянец известен тем, что его команды всегда по-разному проводят две половины сезона. Но активная ротация позволяет по крайней мере рассчитывать на то, что Зидан учёл эту опасность и подготовился к ней.

«Барселона»: хуже, чем год назад


За два с половиной года Луис Энрике не научился ротировать состав без ущерба для результата. За два с половиной года его работы «Барселона» не научилась избегать спадов после перерывов на матчи сборных. В сезоне-2014/15 это закончилось невероятным весенним подъёмом и треблом. Но механически переносить опыт того сезона на этот – упрощение, в первую очередь из-за игры «Барсы» как таковой. Тогда вертикализация игры и ставка на индивидуальность Месси, Неймара и Суареса стали откровением для соперников и отличной альтернативой каталонским кружевам. Осенью в «Барселоне» часто отсутствовала связь между обороной и атакой. Вернее, не так. Она присутствовала, но у этой связи было имя: Андрес Иньеста.

Без Иньесты лучшая атака в мире похожа на кузов гоночного болида без двигателя. Красиво, грозно, но не едет. Огромная зависимость от полузащитника заметна и по результатам (все поражения в сезоне – в его отсутствие), и даже просто визуально. Найдите в Сети и пересмотрите опасные моменты последнего матча с «Эспаньолом». Да, все лавры достались Месси, но посмотрите, как играл Иньеста.
Без Иньесты лучшая атака в мире похожа на кузов гоночного болида без двигателя. Красиво, грозно, но не едет.

Он необходим, чтобы извлекать пользу из владения мячом, без Андреса оно становится довольно безопасным. Не будем раздувать масштаб этой проблемы, «Барселона» в гонке, и у неё есть запас прочности. Просто отметим, что и год, и два года назад у «Барсы» в это время было на четыре очка больше.
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«Атлетико»: забудьте, что было год назад


К проблемам мадридцев существует два подхода. Первый – прагматичный. В смысле, состав не тот, чтобы из года в год на равных конкурировать с «Барсой» и «Реалом» на дистанции, вот они и перегорели и вернулись на свой уровень. Второй – конспирологический. То есть Симеоне изначально поставил всё на Лигу чемпионов. Для понимания проблем, с которыми столкнулся Симеоне в этом сезоне, попробуем соединить эти версии.
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Начнём с состава. Два с половиной года назад «Атлетико» стал чемпионом Испании с составом, который вряд ли превосходил нынешний. Тогда разница в именах с двумя главными командами Примеры не помешала мадридцам после 16 туров набрать 43 очка, на 15 больше, чем сейчас. И уж точно не она является оправданием для потери очков с «Алавесом», «Леганесом» и «Эспаньолом». С другой стороны, Симеоне действительно не везёт с кадрами: Гайтан, который виделся огромным усилением, постоянно травмирован и проиграл конкуренцию Феррейре-Карраско. Гамейро смещается на фланг, подключается из глубины, щедро делится мячами – но в пару к Гризманну нужен адресат пасов, а не адресант. Травма Аугусто Фернандеса оставила пробоину в центре полузащиты, которую соперникам удаётся слишком легко заполнять.

Одновременно конкуренция в чемпионате объективно выросла. «Севилье» удался качественный скачок, когда команда приняла идеи Сампаоли. Продолжает планомерное развитие «Вильярреал». Очередное поколение талантливых боевитых басков подросло в Сан-Себастьяне. Состав «Атлетико» не столько проигрывает топ-клубам, сколько другие подтянулись.

А теперь к Лиге чемпионов. «Атлетико» — традиционно самая бегающая команда Испании и вообще любого турнира, в котором принимает участие. Перебегать оппонентов на 3-5 километров суммарно за игру – норма для мадридцев. Добавим короткую обойму и получим команду, уже который год сражающуся до последнего на всех фронтах, но сдувающуся за метры до финиша. Сейчас, когда речь о чемпионстве уже не идёт, признаем, что какие бы планы ни строил Симеоне перед началом сезона, Лига чемпионов – это для него действительно главный шанс.

«Севилья»: новая жизнь лучше прежней


Вспоминая «Севилью» Эмери, труднее всего отделаться от навязчивого, на манер песенки, повторения: три Лиги Европы подряд, три Лиги Европы подряд… Отвлечёмся, посмотрим на чемпионат. И увидим, что «Севилья» набрала за первые 16 туров с Сампаоли больше очков, чем в любой год при Эмери. И это при том, что команда не сразу поняла и научилась реализовывать идеи нового тренера, на это ушло туров шесть.

Игра от себя севильцам удаётся. Команда на втором месте в Примере по проценту владения мячом и на четвёртом по точности паса. Семь голов после стандартов также красноречивый показатель того, что команда становится всё более тренерской. Несмотря на 32 забитых в чемпионате гола, никто в «Севилье» не забил больше шести мячей: Сампаоли не зависит от одного лидера, выключив которого, можно обезопасить игру. Пока остаётся загадкой потолок этой команды, но эксперимент с аргентинским тренером уже можно назвать удачным.
«Севилья» забила семь голов в 16 матчах после стандартов.

«Вильярреал» и все остальные


Фран Эскриба возглавляет уникальную команду. Год назад она набрала 30 очков после 16 туров. Два года назад – 30. Три года назад – 28 очков. Сейчас у «Вильярреала» 29. Стабильность, которой могла бы позавидовать майская гроза. Команда как всегда грамотно укомплектовалась: Роберто Сориано заставил забыть о потерях в полузащите, а Никола Сансоне и Пато – в разной степени рискованные, но удачные трансферы.

Но образец работы на рынке – «Реал Сосьедад». Виллиан был куплен за шесть млн евро и забил девять голов, которые принесли его команде семь очков. Полезен вернувшийся в Испанию молодой Хуанми (пять млн евро). Ну а лучшее усиление – поиск внутренних ресурсов в лице 19-летнего Микеля Оярсабаля, который отдал четыре голевых паса и стал одним и лучших игроков команды.

Наконец, изощрённым ценителям испанской футбольной эстетики будет интересен «Лас-Пальмас». Тренер Кике Сетьен, для которого это первый серьёзный опыт в карьере, собрал довольно несбалансированную команду. «Лас-Пальмас» очень много пропускает, но не заморачивается по этому поводу и живёт атакой. В 16 матчах команда из середины таблицы пять раз забила от трёх голов и выше. Веселятся списанный из «Интера» и «Рубина» Марко Ливая и списанный отовсюду Кевин-Принс Боатенг.
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«Валенсия» продолжает бороться за выживание, что по-прежнему звучит дикостью. Но, назначив Чезаре Пранделли, руководство хотя бы выбрало правильный подход к работе: итальянец говорит о характере команды и самоуважении и готов устроить зимой большую чистку. Она «Валенсии» точно не помешает.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Атлетико Мадрид Вильярреал ФК Барселона ФК Валенсия ФК Реал Мадрид ФК Севилья
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