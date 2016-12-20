«Барса», «Реал» и третий лишний. Итоги первой половины Примеры

«Реал»: лучше, чем год назад

В «Реале» изменилась роль лидеров: ни Бэйл, ни Роналду больше не являются необходимыми условиями для победы. В решающий момент ответственность на себя может взять каждый.

«Барселона»: хуже, чем год назад

Без Иньесты лучшая атака в мире похожа на кузов гоночного болида без двигателя. Красиво, грозно, но не едет.

«Атлетико»: забудьте, что было год назад

«Севилья»: новая жизнь лучше прежней

«Севилья» забила семь голов в 16 матчах после стандартов.

«Вильярреал» и все остальные

Преображение «Реала» заслуживает отдельного текста. Вкратце:сумел изменить сразу несколько важнейших элементов команды. Изменился характер: многие победы добыты на последних минутах и при отсутствии качественной игры. Последний пример – домашний матч с «Депортиво», в котором на 83-й минуте счёт был 2:1 в пользу гостей. Изменилась роль лидеров: ни, ни, ни, ясное дело,не являются необходимыми условиями для победы. В решающий момент ответственность на себя по очереди принимают– кто угодно. Кроме, который готов всегда. Опасность для ворот соперника исходит без преувеличения от любого полевого футболиста.Изменилась психология. Зидану удалось сплотить этот малоуправляемый прайд. Во-первых, все, кто есть в заявке, выходят на поле. Ротация (редкий случай – удачная) помогает объединить команду, каждый чувствует свою причастность. Во-вторых, авторитет тренера достаточно высок и для звёзд «Реала», и для. Центр принятия решений по составу – один, вспомним замены Роналду или местов старте.Меняется игра. «Реал» не закостеневает в одной форме, а постоянно трансформируется. В начале осени без Касемиро центр поля рушился. В конце осени бразилец не всегда был нужен. Качество контроля мяча, найденный с помощьюбаланс между фазами игры и продуманный прессинг на флангах атаки позволяют выходить на поле с тремя креативными полузащитниками. И это вовсе не значит, что так будет до конца сезона.Изменились соперники. «Барселона» и «Атлетико» после 16 туров набрали меньше очков, чем в последние четыре года. Это подчёркивает преимущество «Реала», если бы он конкурировал с этими же командами образца последних лет, то три команды шли бы вровень. Главное опасение пока заключается в том, что Зидан во многом – ученика итальянец известен тем, что его команды всегда по-разному проводят две половины сезона. Но активная ротация позволяет по крайней мере рассчитывать на то, что Зидан учёл эту опасность и подготовился к ней.За два с половиной годане научился ротировать состав без ущерба для результата. За два с половиной года его работы «Барселона» не научилась избегать спадов после перерывов на матчи сборных. В сезоне-2014/15 это закончилось невероятным весенним подъёмом и треблом. Но механически переносить опыт того сезона на этот – упрощение, в первую очередь из-за игры «Барсы» как таковой. Тогда вертикализация игры и ставка на индивидуальностьстали откровением для соперников и отличной альтернативой каталонским кружевам. Осенью в «Барселоне» часто отсутствовала связь между обороной и атакой. Вернее, не так. Она присутствовала, но у этой связи было имя:Без Иньесты лучшая атака в мире похожа на кузов гоночного болида без двигателя. Красиво, грозно, но не едет. Огромная зависимость от полузащитника заметна и по результатам (все поражения в сезоне – в его отсутствие), и даже просто визуально. Найдите в Сети и пересмотрите опасные моменты последнего матча с «Эспаньолом». Да, все лавры достались Месси, но посмотрите, как играл Иньеста.Он необходим, чтобы извлекать пользу из владения мячом, без Андреса оно становится довольно безопасным. Не будем раздувать масштаб этой проблемы, «Барселона» в гонке, и у неё есть запас прочности. Просто отметим, что и год, и два года назад у «Барсы» в это время было на четыре очка больше.К проблемам мадридцев существует два подхода. Первый – прагматичный. В смысле, состав не тот, чтобы из года в год на равных конкурировать с «Барсой» и «Реалом» на дистанции, вот они и перегорели и вернулись на свой уровень. Второй – конспирологический. То естьизначально поставил всё на Лигу чемпионов. Для понимания проблем, с которыми столкнулся Симеоне в этом сезоне, попробуем соединить эти версии.Начнём с состава. Два с половиной года назад «Атлетико» стал чемпионом Испании с составом, который вряд ли превосходил нынешний. Тогда разница в именах с двумя главными командами Примеры не помешала мадридцам после 16 туров набрать 43 очка, на 15 больше, чем сейчас. И уж точно не она является оправданием для потери очков с «Алавесом», «Леганесом» и «Эспаньолом». С другой стороны, Симеоне действительно не везёт с кадрами:, который виделся огромным усилением, постоянно травмирован и проиграл конкуренциюсмещается на фланг, подключается из глубины, щедро делится мячами – но в пару кнужен адресат пасов, а не адресант. Травмаоставила пробоину в центре полузащиты, которую соперникам удаётся слишком легко заполнять.Одновременно конкуренция в чемпионате объективно выросла. «Севилье» удался качественный скачок, когда команда приняла идеи. Продолжает планомерное развитие «Вильярреал». Очередное поколение талантливых боевитых басков подросло в Сан-Себастьяне. Состав «Атлетико» не столько проигрывает топ-клубам, сколько другие подтянулись.А теперь к Лиге чемпионов. «Атлетико» — традиционно самая бегающая команда Испании и вообще любого турнира, в котором принимает участие. Перебегать оппонентов на 3-5 километров суммарно за игру – норма для мадридцев. Добавим короткую обойму и получим команду, уже который год сражающуся до последнего на всех фронтах, но сдувающуся за метры до финиша. Сейчас, когда речь о чемпионстве уже не идёт, признаем, что какие бы планы ни строил Симеоне перед началом сезона, Лига чемпионов – это для него действительно главный шанс.Вспоминая «Севилью», труднее всего отделаться от навязчивого, на манер песенки, повторения: три Лиги Европы подряд, три Лиги Европы подряд… Отвлечёмся, посмотрим на чемпионат. И увидим, что «Севилья» набрала за первые 16 туров с Сампаоли больше очков, чем в любой год при Эмери. И это при том, что команда не сразу поняла и научилась реализовывать идеи нового тренера, на это ушло туров шесть.Игра от себя севильцам удаётся. Команда на втором месте в Примере по проценту владения мячом и на четвёртом по точности паса. Семь голов после стандартов также красноречивый показатель того, что команда становится всё более тренерской. Несмотря на 32 забитых в чемпионате гола, никто в «Севилье» не забил больше шести мячей: Сампаоли не зависит от одного лидера, выключив которого, можно обезопасить игру. Пока остаётся загадкой потолок этой команды, но эксперимент с аргентинским тренером уже можно назвать удачным.возглавляет уникальную команду. Год назад она набрала 30 очков после 16 туров. Два года назад – 30. Три года назад – 28 очков. Сейчас у «Вильярреала» 29. Стабильность, которой могла бы позавидовать майская гроза. Команда как всегда грамотно укомплектовалась:заставил забыть о потерях в полузащите, а– в разной степени рискованные, но удачные трансферы.Но образец работы на рынке – «Реал Сосьедад». Виллиан был куплен за шесть млн евро и забил девять голов, которые принесли его команде семь очков. Полезен вернувшийся в Испанию молодой(пять млн евро). Ну а лучшее усиление – поиск внутренних ресурсов в лице 19-летнего, который отдал четыре голевых паса и стал одним и лучших игроков команды.Наконец, изощрённым ценителям испанской футбольной эстетики будет интересен «Лас-Пальмас». Тренер, для которого это первый серьёзный опыт в карьере, собрал довольно несбалансированную команду. «Лас-Пальмас» очень много пропускает, но не заморачивается по этому поводу и живёт атакой. В 16 матчах команда из середины таблицы пять раз забила от трёх голов и выше. Веселятся списанный из «Интера» и «Рубина»и списанный отовсюду«Валенсия» продолжает бороться за выживание, что по-прежнему звучит дикостью. Но, назначив, руководство хотя бы выбрало правильный подход к работе: итальянец говорит о характере команды и самоуважении и готов устроить зимой большую чистку. Она «Валенсии» точно не помешает.