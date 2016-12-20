Вопрос дня. Боитесь ли вы лететь в Турцию?

Давид Юрченко, вратарь:
— Всегда есть опасения за собственную жизнь, а тем более за жизнь близких. Никто этого не отменял, тяжёлые мысли посещают. Неприятно, когда происходят подобные события на столь высоком уровне. Чего говорить об обычных людях, которые ходят без охраны. Потому осадок присутствует. Первый сбор у нас по графику должен пройти в ОАЭ, а дальше – Турция. Запас в месяц у клуба ещё есть, если что-то изменится, то нас оповестят. Пока ничего на этот счёт не знаю, сейчас в отпуске.
Сергей Паршивлюк, защитник:
— Как клуб решит, так и будет. Сделаем так, как скажет руководство. Если все придут к общему выводу, что лететь в Турцию безопасно, – полетим.
Александр Мейтин, директор по безопасности РФПЛ:
— Думаю, и лига, и клубы будут обсуждать отказ от сборов в Турции.
Ирина Полянская, руководитель компании «Спортлэнд-Тур», организующей сборы для российских клубов:
— Пока что произошедший в Турции теракт никак не повлиял на решение клубов проводить сборы в этой стране. Никаких официальных запросов о переносе мест сборов не поступало. Ситуацию в Турции давно признают небезопасной, но наши клубы всё равно собираются туда ехать, всё же соотношение цены и качества там самое привлекательное. Клубы сами принимают решение, безопасно ли для них проводить сборы в Турции.
Ахмед Айдамиров, вице-президент «Терека»:
— Пока мы не приняли решения о наших сборах в Турции. Смогу ответить на этот вопрос после разговора с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и президентом «Терека» Магомедом Даудовым.
Илья Геркус, президент «Локомотива»:
— «Локомотив» ждёт официальной позиции страны по вопросу теракта в Турции. Если МИД РФ скажет, что там безопасно, тогда планы провести февральский сбор в Белеке не поменяются. Если же придётся отменить сбор в Турции, будем рассматривать места в Средиземноморье. Вариантов, на самом деле, не очень много.
Гаджи Гаджиев, главный тренер «Амкара»:
— «Амкар» начнёт сборы в Турции 12 января и будет там до самого начала чемпионата. Мы собираемся лететь в Анталью, там всё спокойно, потому планы у клуба не меняются. Самое главное, что отношения между Россией и Турцией сейчас нормальные, с чего тогда менять место сборов? Если ситуация сильно обострится, тогда будем думать. Пока запасные варианты не разрабатываем. Это же не самая сложная задача. Были бы деньги.
Ислам Абакаров, руководитель пресс-службы «Анжи»:
— «Анжи» ждёт официального заявления от руководящих органов российского футбола, и только после этого будет принимать решение о возможности переноса сбора из Турции.
Василий Столыпин, президент «Оренбурга»:
— Пока изменять планы по поводу сборов в Турции мы не планируем. У нас уже свёрстан план сборов, мы готовимся лететь в Анталью. Если ситуация обострится, тогда будем что-то решать. Пока что другие варианты мы не рассматриваем.
Андрей Созин, член комитета по этике РФС:
— Ни один человек не вправе учить руководителей клубов, можно только давать рекомендации. Конечно, произошедшее – горе для нашей страны. Но это не значит, что надо перестать ездить в Турцию, перестать ездить на метро, летать на самолётах, ходить в кино. Если жить по таким канонам, то ни в какую страну мира ездить нельзя. Безопасность в Турции будет на том же уровне, что и была. Мы живём в период террористической угрозы. И данный инцидент не должен повлиять на отношения наших клубов с футбольными организациями других стран. Бояться терроризма – значит идти к нему с протянутой рукой.
Сергей Прядкин, президент РФПЛ:
— Мы всегда прислушиваемся к рекомендациям МИД России, указаниям руководства страны. Вы знаете, что мы были первой федерацией, которая после известных трагических событий отправилась на игру в Турцию. Всё прошло здорово, на высшем уровне. Мы сотрудничаем с нашими турецкими коллегами, у нас очень добрые отношения. Терроризм везде одинаков, во всём мире. С этим надо бороться.
Виталий Мутко, президент РФС:
— Мы должны действовать в том ключе, в котором действует правительство России. Убийство посла была направлено на дестабилизацию отношений между странами. Что касается сборов наших клубов, то никаких запретов не будет. Но были даны рекомендации клубам рассмотреть вопросы безопасности и по их результатам принимать решения. Мы поговорим с федерацией футбола Турции, МИДом, консульскими организациями. Графики подготовки наших команд направим, чтобы всё было под контролем.
Мнения читателей
marty-mcfly:
— Турки не способны обеспечить безопасность даже посла. Что говорить о целой футбольной команде. Ну а согражданам, скупающим путёвочки в Турцию, удачно отдохнуть.
chumak84:
— С безопасностью у них в стране те ещё проблемы! Думаю, и без данной ситуации клубы, у которых есть деньги, и так планируют свои сборы не на их территории.
sdosenna1982:
— В Турции не стоит проводить сборы не из-за убийства посла. А из-за того что там разгул терроризма и радикалов, рядом идёт война. Не понимаю россиян, которые едут отдыхать в Турцию ещё и с детьми, инстинкта самосохранения совсем нет у людей…
tin:
— С гонорарами игроков РФПЛ можно сборы проводить хоть на Мальдивах, хоть на Гавайях. Причём за свой счёт, без каких-то серьёзных ударов по собственному кошельку.
kandidov:
— А вот судьи там собрались сбор проводить — пускай едут.