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175 лет назад 2016
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Джикия, Оздоев, Молло, Бериша и другие потенциальные новички “Локомотива”
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат
Текст: Антон Матвеев

Кого нужно купить «Локомотиву» этой зимой

Поиски вменяемого форварда, возвращение Оздоева и Джикии, сохранение Миранчука – готовим план для “Локомотива” на зимнее трансферное окно.
20 декабря 2016, вторник. 19:45. Футбол

Трансфер, без которого не жить


Форвард. Форвард. Форвард. Хороший, стабильный, забивающий форвард. “Делов-то”. Естественно, найти такого, учитывая жёсткие ограничения Fair Play, — миссия исключительно сложная. Собственно, Игорь Корнеев с ней не справился и в клубе больше не работает.

Но оставаться только с Хенти и Шкулетичем “Локо” просто не имеет права. Формально нигериец провёл
блестящую первую часть сезона. Ну а что, человек забил первый гол в России — это событие, между прочим. Тем грустнее, что мяч оказался и единственным для Хенти. Трансфер молодого африканца изначально выглядел сомнительным — попытка клонировать Ниасса явно не удалась. «Локомотив» обманули, подбросив бракованную версию Умара.

Эзекиль в чемпионате России выглядит инородным телом и всё реже попадает даже в заявки на матч. Не просто так Юрий Сёмин использовал в центре нападения то Майкона, то Алексея Миранчука. Позиция главного тренера «Локо» очевидна: Хенти в центре нападения ему не нужен. Как, собственно, и Шкулетич.

После ухода Ниасса именно он остался формально главной ударной силой московской команды.

Но с новой ролью, как, собственно, и со старой, Петар не справился. Забивает он, как и прежде, мало. У него в два раза больше голов, чем у Хенти (два).
Если “Локо” хочет претендовать на что-то солидное, качественный страйкер обязан быть найден.
Но оба датированы самым началом сезона. С тех пор — неубедительные перфомансы и согревание скамейки запасных. Главное, чем запомнился Шкулетич в первой половине сезоне, — он стал инсайдером. По сути, именно Петар в своём «инстаграме» первым сообщил, что Александр Самедов хочет играть в «Спартаке».

Но лучше бы Шкулетич отличался на футбольном поле.

Да, есть ещё уже упомянутые Миранчук и Майкон, в следующем году наверняка сыграет и пропустивший два месяца из-за травмы Портнягин. Но все это скорее экстренные меры – если “Локо” хочет претендовать на что-то солидное, качественный страйкер обязан быть найден. Потратиться на трансфер приличного игрока из Европы, взять в аренду проверенного нападающего, найти 15-летнего Лионеля Месси в Салехарде – не важно, какой путь изберет “Локомотив”. Но одним из них москвичи должны пройти.

Трансферы, с которыми жить будет лучше


Марианской впадины в ростере “Локомотива” не обнаружено. За исключением, разумеется, центрфорварда. На остальных позициях выступают добротные сотрудники, но при этом усиление будет не лишним почти на любом участке поля. Вроде бы “Локомотив” нацелился на новоявленного игрока сборной России Джикию, который уже выступал за вторую команду москвичей. Тогда талант цепкого защитника не разглядели, а сейчас за весь первый круг в Перми не забил вообще никто. Из соперников “Амкара”.

Теперь 3 млн за Джикию готовы отдать и “Локомотив”, и “Спартак”. “Железнодорожники” вообще вознамерились вернуть в клуб “своих ребят”. Кажется, Хави Грасия не слишком ценит Магомеда Оздоева, и российский полузащитник готов вернуться в не чужой для себя клуб. В нём больше нет Смородской, а вот родной Сёмин, который и открыл нашей планете Оздоева-футболиста, снова в Баковке. Возможно, скоро на подмосковную базу приедет и Оздоев.

В шорт-листе “Локомотива” очутились и иностранцы – Молло пора улетать из “Крыльев”, да и Бериша способен играть на более высоком уровне, чем “Анжи”. Учитывая возможную депортацию Самедова, нового вингера “Локо” рекрутировать стоит. Особенно если Майкона Сёмин продолжит использовать в качестве центрфорварда.

Трансфер, который всем надоел


У “Локомотива” сразу два победителя в этой не слишком почётной номинации – Александр Самедов и Алексей Миранчук. И оба случая, соответственно, “на выход”.
Отпустить 32-летнего Самедова для “Локомотива” не трагедия.
Сага с возможным переходом Самедова в родной “Спартак” тянется уже почти месяц – видимо, новый эпизод мы увидим уже в новом году. “Локомотив” не устраивает сумма трансфера меньше пяти миллионов, Семина не устраивает игрок, думающий о другом клубе, а Самедова, естественно, не устраивает нынешняя ситуация. Отпустить 32-летнего Александра не трагедия, но “Локомотиву” нужно как можно скорее с этим разобраться. Футболисты в подвешенном состоянии, еще и статусные, никакому клубу на пользу не идут.

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Примерно те же слова можно сказать и об Алексее Миранчуке. Но с одной принципиальной ремаркой: уход одного из главных талантов Руси XXI века станет как минимум имиджевым ударом по “Локомотиву”. Быть может, в игровом плане Миранчук пока не хедлайнер атак “Локо”, не тот человек, без которого невозможно представить креативные задумки команды. Тем более если будет поддерживать себя в тонусе Мануэл Фернандеш.
Возможная потеря Миранчука – имиджевый удар по “Локомотиву”.
Но “Локомотив” эпохи Смородской и так постоянно выкидывал своих воспитанников в другие клубы. “Локомотив” Геркуса явно не собирается идти по такому пути.

“В его возрасте очень важно правильно выбрать себе команду. Это касается и его брата. Но решение должен принимать не какой-то третий человек, а игрок – своей головой. Если у футболиста есть самолюбие, внутреннее чутьё, он не будет никого слушать, а решит сам. А когда решение принимается самостоятельно, оно всегда правильное.

Так что я советую ему не гнаться за деньгами. Может, где-то Миранчуку и предложат лучшие условия. Но “Локомотив” – его родной дом, здесь Алексея любят и ценят”, — рассказывал в интервью “Чемпионату” Юрий Сёмин ещё месяц назад.

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“Локомотив”, по неофициальной информации, предлагает Миранчуку 1,5 млн евро в год, но торги продолжаются. Ведь летом Алексей может уйти как свободный агент. На данный момент основных претендентов на хавбека два – “Спартак” и “Рубин”. А “Локомотив” невольно претендует на потерю исключительно ценного воспитанника. Понятно, что “железнодорожники” хотят этого не допустить, но, судя по сложности переговоров, у истории может быть любой конец.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив Александр Самедов Алексей Миранчук Петар Шкулетич Эзекил Хенти Юрий Сёмин Возможные трансферы
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