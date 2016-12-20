Push the tempo. Почему ритм игры становится важнейшим фактором

Стиль и философия стали менее важными для успешности команды, чем ритм игры, её темп. Чем выше темп, тем качественнее футбол у команды.

Если идея Нагельсмана победит, то будет серьёзно пересмотрен подход к статистике: цифры единоборств ничего не скажут об успешности команд в матче, как и показатели рывков.

Вчера вечером я смотрел футбол на двух экранах одновременно: на одном играли «Эвертон» с «Ливерпулем», на другом — «Атлетик» с «Сельтой». Вообще-то смотреть два матча одновременно приходится не так уж редко — вы и сами наверняка так делаете, ведь с распространением мобильных устройств и стабилизацией быстрого Интернета проблем с этим нет. Но смешивать на экранах матчи разных лиг мне приходится достаточно редко, а игры одного чемпионата обычно всё же имеют много общего. Опыт параллельного просмотра матчей схорошей английской и хорошей испанской вывесками оказался весьма неожиданным: я не мог избавиться от ощущения, что на экране с матчем в Бильбао кто-то настроил скорость воспроизведения на 1.5-1.7 — настолько быстрее и интенсивнее была игра двух испанских претендентов на еврокубки.И дело здесь не в разнице в стиле. Мы как раз привыкли считать традиционным испанским стилем долгий перекат мяча с большим количеством горизонтальных и коротких передач, но вещи складываются так, что даже приватизировавшая этот стиль «Барселона» испытывает сейчас заметные относительно себя самой сложности. Стиль и философия стали менее важными для успешности команды, чем ритм игры, её темп. Чем выше темп, тем качественнее футбол у команды.Всё начало меняться очень быстро, в последние год-полтора (именно поэтому испанские команды под влиянием помешанных на интенсивности аргентинских тренеров стремительно ломают стереотипы, играя ритмичнее английских). Индикатором того, что происходит что-то важное, можно считать самую отважную команду Европы — леверкузенский «Байер». До определённого момента команда, которая в своей топ-лиге чаще других вступает в единоборства, была успешна, но уже год испытывает совершенно очевидные сложности, которые не объяснить только человеческим фактором. Система игры «Байера» даёт сбои и на больших соперниках, и на командах попроще — то есть и там, где нужно руководить игрой, и там, где можно сыграть на контратаках. «Байер» при этом остаётся командой, совершающей наибольшее количество спринтов в Германии — то есть со скоростью проблем у Леверкузена нет. Проблемы есть с темпом., главный тренер «Хоффенхайма», который остаётся моложе трети футболистов европейских клубов, сформулировал в одном из программных интервью принцип, который, как мне кажется, на ближайшие годы станет определяющим в футболе высшего уровня: «Зачем мне единоборства, если есть возможность сыграть на перехвате?» Системная идея тренера-вундеркинда заключается в следующем.Изначальные шансы выиграть единоборство и успешно сыграть на перехвате равны — по 50%, а раз так, то нужно посмотреть на плюсы и минусы каждого из действий.Единоборства плохи тем, что приводят к потере ритма: приходится ждать, пока мяч дойдёт до вас с соперником, подстроиться под него и лишь затем побороться.Игра на перехвате хороша тем, что в отличие от единоборства ты оставляешь команде шанс подстраховать тебя. Проигранное единоборство приводит к тому, что команда всегда оказывается в стрессовой ситуации — она к этому не готова. Рывок перед попыткой сыграть на перехват даёт всем партнёрам понять, что в случае, если выиграть мяч не удастся, им нужно перегруппироваться (и как именно это сделать). Секунда, которая позволяет следовать выбранному ритму.Если идея Нагельсмана победит (а уже побеждает, судя по тому, что «Хоффенхайм» с весьма средним по именам составом до сих пор ни разу не проиграл в Бундеслиге), то будет серьёзно пересмотрен подход к статистике: цифры единоборств ничего не скажут об успешности команд в матче, как и показатели рывков. «Арсенал» в матче с «Манчестер Сити» выполнил на 10% (во втором тайме — на 17%) больше спринтов, чем делает в среднем, но это не помогло команде. Как только «Ман Сити» начал справляться со своим ритмом (а это пока одна из главных проблем— его новая команда не всегда успевает сама за собой в переходных фазах игры), «Арсенал» был раздавлен перехватами.Игра «Атлетика» и «Сельты» отличалась от мерсисайдского дерби именно количеством перехватов — за семь минут в середине второго тайма (момент, когда команды находятся на пике усталости) баски и галисийцы создали больше успешных перехватов, чем за весь второй тайм на «Гудисон Парке». Главный тренер «Сельты»(естественно, аргентинец) принадлежит к числу футбольных алхимиков — он проводит экстремальные эксперименты со своей командой, и стремление сыграть в моментальный перехват — одна из основ его высокоритмичного футбола. «Сельта» проиграла «Атлетику» в меньшинстве, пропустив решающий мяч последним ударом в матче, но при этом заслуживала в негостеприимном Бильбао даже победы. Два попадания в каркас ворот и ещё два чистых выхода один в один — Бериссо подвело исполнительское мастерство футболистов, но футбол, который он видит правильным, приносит команде более качественные шансы, чем у соперника. Более того, ориентация на перехваты вместо единоборств как средство сохранения темпа и создания дополнительной ментальной нагрузки на соперника позволяет меньше зависеть от его плана на игру.«Ливерпуль» завяз на «Гудисоне», потому что «Эвертон» заставил его перейти на слоу-моушн с большим количеством борьбы, в которой арбитр насчитал целых восемь компенсированных минут. Для топ-команды переходить с соперником более низкого уровня в рукопашную вместо того, чтобы взорвать все его плацдармы, непозволительно. Именно на этом основано мышление аргентинских футбольных мыслителей-выпускников тактического гуру Марсело Бьельсы, к которым принадлежит Бериссо. Именно так мыслит и Юлиан Нагельсман, который в силу молодости не боится нагло лезть в святая святых немецкого футбола — искусство борьбы.Средний рост центральных защитников снижается, популяция тяжёлых, пробивных нападающих с каждым годом сокращается. Всё говорит о том, что «темп» и «перехваты» будут главными словами ближайшего футбольного будущего.