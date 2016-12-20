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175 лет назад 2016
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Роман Широков
Фото: РИА Новости
Текст: Анатолий Романов

5 клубов и 3 страны, где мог бы возобновить карьеру Широков

Если Роман Широков действительно решил вернуться в профессиональный футбол — вот самые подходящие варианты для полузащитника.
20 декабря 2016, вторник. 23:15. Футбол
→ Опрос: где продолжит карьеру Роман Широков?

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Экс-капитан сборной России Роман Широков подумывает о возвращении в большой футбол! 35-летний игрок повесил бутсы на гвоздь после Евро-2016, но, похоже, до сих пор сомневается в своевременности этого решения. «Широков готов возобновить профессиональную карьеру, если ему поступит достойное предложение», – сказал агент полузащитника Арсен Минасов. Под словом «достойное» можно понимать как финансовые условия, так и турнирные амбиции клуба. Посмотрим, кому Широков мог бы понадобиться, несмотря на полугодовой перерыв.

ЦСКА


Первый вариант, который приходит в голову, – возвращение в родной клуб. Если Леонид Слуцкий не видел в Широкове игрока основного состава, то у нового главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко
может быть другое мнение на этот счёт. ЦСКА потерял дисквалифицированного Романа Ерёменко – главную креативную силу. Возвращение Широкова, такого же большого мастера ведения игры, как раз помогло бы красно-синим «вставить мозги на место». Тем более трансферный бюджет «армейцев» всё более и более ограничен, купить игрока уровня Ерёменко будет почти невозможно. «Фёдор Чалов и Александр Головин раскрылись под моей опекой», – напомнил недавно Широков, намекая на своё положительное влияние на молодёжь. Именно это сейчас ЦСКА и нужно.

«Краснодар»


Две аренды в «Краснодар» – лучшее время для Широкова с той поры, когда у полузащитника начались проблемы в «Зените». Роман идеально вписался в игру «быков» при Олеге Кононове. В общей сумме Широков забил семь голов и отдал шесть голевых передач в 19 матчах за «Краснодар» в РФПЛ, помог команде завоевать бронзу в 2015-м. Владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий называл Широкова великим игроком. Естественно, вариант с «Краснодаром» едва ли не самый подходящий для Романа. Правда, так казалось прошлой зимой, в момент его ухода из «Спартака». Но тогда Широков неожиданно не сумел договориться с краснодарцами по условиям контракта и остался в Москве. Теперь вернуться в «Краснодар» будет сложнее — не только из-за возраста, но и по причине того, что у «быков» очень высокая конкуренция на его позиции. «Время течёт. Может, у Галицкого кумир поменялся? Куда им меня брать? Там уже есть шесть человек в центре полузащиты и ещё четверо больных. На лавке даже все места заняты», – пошутил как-то Широков. И в этой шутке большая доля правды.

«Локомотив»


Юрий Сёмин приучил нас к тому, что не смотрит в паспорт игрокам и не боится футболистов даже с самым кусачим характером. Ещё одно подтверждение тому – аренда Игоря Денисова у «Динамо». Нынешней зимой «Локомотив» рискует потерять Алексея Миранчука, на которого в РФПЛ спрос серьёзный, даже несмотря на посредственную игру талантливого атакующего полузащитника в сезоне-2016/17. Не удивит, если в этой ситуации Сёмин вспомнит про Широкова и попросит руководство клуба заключить с ним контракт. «Железнодорожники» пополнят состав опытным мастером, а сам Широков сможет остаться в Москве.

«Рубин»


Другой клуб, в который Роман мог бы вернуться, – это «Рубин». Десять лет назад полузащитник сыграл несколько матчей в казанской команде, но быстро покинул её из-за конфликта с Курбаном Бердыевым. Тогда Широков был ещё малоизвестным игроком, так что потери бойца никто не заметил, а вот теперь он пригодился бы «Рубину». Испанский тренер Хави Грасия тоже не боится работать с непростыми людьми – достаточно вспомнить Максима Лестьенна. Широков может заинтересовать наставника казанцев, учитывая лимит на легионеров и непонятную ситуацию с будущим сразу двух центральных полузащитников. Если Магомед Оздоев и Алекс Сонг покинут зимой «Рубин», то освободится вакансия для классного центрхава. Деньги на Романа в Казани отыщут. Широков и Хави Грасия, скорее всего, примерно одинаково понимают футбол, они должны найти общий язык.

«Урал»


Очевидно, что клуб из Екатеринбурга, который трудно назвать одним лидеров чемпионата России по игре и финансовым возможностям, заинтересует Широкова в последнюю очередь. Но желание продолжить карьеру на уровне РФПЛ может перевесить все недостатки этого варианта. Президент «Урала» Григорий Иванов звал полузащитника в команду в летнее межсезонье, вот только Роман не был тогда готов к переезду на Урал. «Меня приглашал Григорий Иванов, – вспоминал Широков. – На конференции РФС подошёл, говорит: «Давай к нам зимой». Я отшутился. Сказал, что не поеду, раз им запретили играть в манеже». Задачи у уральцев, конечно, не те, к которым привык бывший лучший футболист России. Но почему бы Широкову не помочь команде Александра Тарханова в борьбе за выживание?

Испания


Агент полузащитника Минасов тесно связан с Испанией. Логично, что одной из реальных возможностей продолжения карьеры для Широкова выглядит переезд в какой-нибудь испанский клуб. Очевидно, что ниже высшей лиги Роман опускаться не захочет. С другой стороны, в самой Примере кандидатурой российского полузащитника заинтересуется разве что клуб, который попал в сложное турнирное положение, стремится усилить состав и при этом готов ждать какое-то время, пока новичок наберёт нужные кондиции. На данный момент борьбу за выживание ведут богатая «Валенсия», «Спортинг», «Гранада» и «Осасуна». Чем не варианты? Правда, для переезда в Испанию Широков вынужден будет в чём-то сломать себя. Несколько лет назад полузащитник признавался в интервью: «Испания не для меня. Как страна она мне не очень нравится. Сколько я там бываю, чуть за город выйдешь – грязно, неухоженно. Потом там экономика плохая. Завтра перестанут платить – и что?»

Китай


Не факт, что Широкову придётся по душе и китайский воздух, но там точно способны удовлетворить финансовые аппетиты Романа. Причём это не обязательно был бы клуб элитного дивизиона: в этой стране тоже есть лимит на легионеров, похожий на российский. В июле полузащитник признавался, что готов рассмотреть предложение из Китая. Всё остальное – работа агента. Если кто-то в Китае никогда не слышал об экс-капитане сборной России и дважды лучшем футболисте стране, то этот пробел в знаниях помогут устранить бывшие одноклубники Широкова – Халк и Одил Ахмедов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Рубин ФК Урал Роман Широков
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