Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Леонид Слуцкий
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат
Текст: «Чемпионат»

Слуцкий собирается в «Челси». Главное — в обзоре дня

Леонид Слуцкий в «Челси», Андрей Лунёв в «Зените», Мемфис Депай не в «МЮ» — главные события минувшего дня.
21 декабря 2016, среда. 00:15. Футбол

Джанаев отказался вести переговоры с «Зенитом»


Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев отказался вести переговоры с «Зенитом» о своём возможном трансфере.

«Представители „Зенита“ были заинтересованы начать переговоры с „Ростовом“ и Джанаевым относительно возможности переезда игрока в Санкт-Петербург, но получили отказ игрока. Официального предложения „Ростову“ со стороны „Зенита“ сделано не было», — цитирует ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Голкипер «Уфы» Лунёв должен пройти медобследование в «Зените»


Голкипер «Уфы» Андрей Лунёв может перейти в «Зенит». Как стало известно «Чемпионату», 25-летний футболист в ближайшее время должен пройти медобследование в питерском клубе.

Ранее генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов сообщил, что по Лунёву есть предложения. Сам вратарь признался, что хотел бы попробовать свои силы на другом уровне.

В нынешнем сезоне РФПЛ Андрей Лунёв принял участие в 10 матчах РФПЛ и пропустил 7 голов.

Слуцкий может начать работать в «Челси»


Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий может начать работать в «Челси»,
сообщает «Спорт-экспресс».

По данным источника, в первой половине 2017 года Слуцкий не планирует возвращаться к активной тренерской деятельности. Наиболее вероятный вариант развития событий – 45-летний специалист на полуофициальной основе будет работать в «Челси», в научно-аналитической группе. Не секрет, что Слуцкого связывают хорошие отношения с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем. Если тренеру поступят предложения из России, он вряд ли согласится, потому что намерен прежде всего накопить опыт и существенно подтянуть английский.

После завершения первой части сезона и ухода из ЦСКА Слуцкий отправился в отпуск – он посетит Южную Америку и Антарктиду. После возвращения, по информации источника, специалист собирается пройти курс изучения английского языка. К активной деятельности в роли главного тренера Слуцкий, вероятно, будет готов вернуться летом 2017 года.

Сборные России и Бельгии проведут товарищеский матч в Сочи 28 марта 2017 года


28 марта 2017 года на стадионе «Фишт» в Сочи пройдёт контрольный матч между сборными России и Бельгии, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Время начала встречи будет объявлено позднее. Стадион «Фишт» в 2017 году будет принимать матчи Кубка конфедераций, а в 2018-м — встречи чемпионата мира.

Российская команда освобождена от участия в отборочном раунде чемпионата мира 2018 года как страна-организатор. Сборная Бельгии после четырёх туров занимает в своей отборочной группе первое место, одержав четыре победы.

«МЮ» готов вдвое снизить цену на Депая, которым интересуется «Спартак»


«Манчестер Юнайтед» готов вдвое сократить трансферную стоимость форварда Мемфиса Депая, информирует Mirror.

Депай перешёл в «МЮ» в 2015 году из ПСВ за £ 25 млн. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью ранее заявил, что готов отпустить футболиста, а сам клуб, по данным издания, готов сократить запрашиваемую цену до £ 12,5 млн (около € 15 млн).

По неофициальной информации, одним из главных претендентов на Депая является «Спартак». В нынешнем сезоне АПЛ 22-летний игрок провёл на поле 20 минут и получил одну жёлтую карточку.

РФС делегирует РФПЛ права на проведение чемпионата ещё на четыре года


Российский футбольный союз на заседании исполкома организации принял решение передать права на проведение чемпионата ещё на четыре сезона Российской футбольной Премьер-Лиге, сообщает пресс-служба РФС.

Таким образом, РФПЛ, которая была образована в 2001 году, продолжит владеть правами на проведение чемпионата до июля 2022 года.

Также на заседании было объявлено, что генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев продлит свои полномочия до 20 декабря 2020 года.

FA дисквалифицировала Варди на три матча за фол в игре со «Сток Сити»


Футбольная ассоциация Англии вынесла наказание форварду «Лестер Сити» Джейми Варди, который получил прямую красную карточку в выездном матче 17-го тура АПЛ со «Сток Сити» (2:2). Варди дисквалифицирован на три матча, информирует пресс-служба FA.

На 28-й минуте встречи главный арбитр Крейг Поусон удалил Варди за фол на Маме Диуфе из «Стока». Несмотря на то что «лисы» подали апелляцию на удаление форварда, FA отклонила прошение клуба.

Джейми пропустит предстоящие матчи АПЛ против «Эвертона» (26 декабря), «Вест Хэм Юнайтед» (31 декабря) и «Мидлсбро» (2 января).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Андрей Лунёв Леонид Слуцкий Мемфис Депай Сослан Джанаев Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
22 декабря 2016, четверг
17:05 Гончаренко: помимо Витиньо нужен ещё один нападающий, ведём несколько игроков
16:55 Буффон: рад, что проведу 600-й матч за «Юве», но это не последняя моя игра
16:53 КФС: матч Крыма с Бразилией? Мы такой информацией никогда не располагали
16:49 Определены даты 18-20-го туров Премьер-Лиги
16:35 Форвард «Байера» Похьянпало продлил контракт до 2019 года
16:18 Конте: у меня есть четыре дня, чтобы решить, кем заменить Косту и Канте
16:11 «Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Льорисом до 2022 года
16:08 «Зенит» заплатил «Уфе» за Лунёва € 3,5 млн
16:03 Источник: Глушаков и Д. Комбаров попросили клуб вернуть К. Комбарова в «Спартак»
15:58 Форвард «Вест Хэма» Диафра Сахо пропустит 8 недель и не сыграет на Кубке Африки
15:45 Хавбек «Краснодара» Каборе сыграет за сборную Буркина-Фасо на Кубке Африки
15:31 Дзадза готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Валенсию»
15:26 «Краснодар» заинтересовался лучшим полузащитником чемпионата Швеции — 2015
15:20 Нижний Новгород потратит 221 млн рублей на подготовку транспорта к ЧМ-2018
15:18 Фанаты «Зенита» осуждены за разбой
15:09 Хуммельс покрасил волосы из-за проигранного спора
15:00 Агент защитника «Норшелланна» Максё подтвердил интерес со стороны «Зенита»
14:50 Главный тренер сборной ЮАР Машаба отправлен в отставку
14:41 Манджукич отказался от перехода в «Спартак» с годовым окладом € 6 млн
14:35 Сборная Гвинеи-Бисау сделала самый резкий скачок в рейтинге ФИФА по итогам года
14:23 А. Кержаков: ну и кто здесь не может по мячу попасть?
14:22 Агент: ЦСКА собирается сделать ставку на Витиньо
14:18 Нигериец Обадже, не прошедший просмотр в «Спартаке», перешёл в тунисский клуб
14:10 «Томь»: разгружаем финансовую ведомость, с рядом игроков расторгнуты контракты
13:55 Валеро: думаю, Буффон, Барцальи и Бонуччи могли бы играть в сборной Испании
13:39 Томская и московская компании подали иски на «Томь»
13:38 Каналес: то, что делает Зидан, хорошо для футбола и для всех
13:25 Моуринью не собирается отпускать Феллайни в Италию
13:21 «Боруссия» М подтвердила назначение Хеккинга на пост главного тренера
13:19 Маротта: переговоры о переходе Витселя в «Ювентус» зашли в тупик
13:18 Румменигге считает, что Мюллер должен усилить свою игру
13:00 Главный тренер «Эспаньола» извинился за похвалу в адрес Месси
12:58 Фирмино: планирую играть в Премьер-лиге в течение многих лет
12:57 Фёллер назвал увольнения тренеров в Бундеслиге истерией
12:45 Эдегор намерен зимой покинуть «Реал»
12:45 Бонавентура: «Милан» должен сыграть агрессивно, чтобы остановить «Ювентус»
12:41 Верратти: не вижу причин уходить из «ПСЖ»
12:30 В «Лужниках» смонтировано более половины кресел
12:29 Ракитич: Туран сказал, что оформит хет-трик в матче с «Эркулесом»
12:18 «Ливерпуль» летом может усилить состав Хартом
12:18 Сборная России опустилась на рекордно низкое 56-е место в рейтинге ФИФА
12:05 «Челси» заинтересован в услугах Хамеса
11:59 В «Наполи» выдвинули ультиматум Инсинье
11:40 «Манчестер Сити» заинтересован в трансфере Алексиса и Гризманна
11:30 Киммих: Кроос – образец для подражания для любого футболиста в мире
Все новости RSS
Какой клуб РФПЛ проявит наибольшую активность на зимнем трансферном рынке?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+