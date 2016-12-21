Слуцкий собирается в «Челси». Главное — в обзоре дня

Джанаев отказался вести переговоры с «Зенитом»
Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев отказался вести переговоры с «Зенитом» о своём возможном трансфере.
«Представители „Зенита“ были заинтересованы начать переговоры с „Ростовом“ и Джанаевым относительно возможности переезда игрока в Санкт-Петербург, но получили отказ игрока. Официального предложения „Ростову“ со стороны „Зенита“ сделано не было», — цитирует ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.
Голкипер «Уфы» Лунёв должен пройти медобследование в «Зените»
Голкипер «Уфы» Андрей Лунёв может перейти в «Зенит». Как стало известно «Чемпионату», 25-летний футболист в ближайшее время должен пройти медобследование в питерском клубе.
Ранее генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов сообщил, что по Лунёву есть предложения. Сам вратарь признался, что хотел бы попробовать свои силы на другом уровне.
В нынешнем сезоне РФПЛ Андрей Лунёв принял участие в 10 матчах РФПЛ и пропустил 7 голов.
Слуцкий может начать работать в «Челси»
Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий может начать работать в «Челси», сообщает «Спорт-экспресс».
По данным источника, в первой половине 2017 года Слуцкий не планирует возвращаться к активной тренерской деятельности. Наиболее вероятный вариант развития событий – 45-летний специалист на полуофициальной основе будет работать в «Челси», в научно-аналитической группе. Не секрет, что Слуцкого связывают хорошие отношения с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем. Если тренеру поступят предложения из России, он вряд ли согласится, потому что намерен прежде всего накопить опыт и существенно подтянуть английский.
После завершения первой части сезона и ухода из ЦСКА Слуцкий отправился в отпуск – он посетит Южную Америку и Антарктиду. После возвращения, по информации источника, специалист собирается пройти курс изучения английского языка. К активной деятельности в роли главного тренера Слуцкий, вероятно, будет готов вернуться летом 2017 года.
Сборные России и Бельгии проведут товарищеский матч в Сочи 28 марта 2017 года
28 марта 2017 года на стадионе «Фишт» в Сочи пройдёт контрольный матч между сборными России и Бельгии, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Время начала встречи будет объявлено позднее. Стадион «Фишт» в 2017 году будет принимать матчи Кубка конфедераций, а в 2018-м — встречи чемпионата мира.
Российская команда освобождена от участия в отборочном раунде чемпионата мира 2018 года как страна-организатор. Сборная Бельгии после четырёх туров занимает в своей отборочной группе первое место, одержав четыре победы.
«МЮ» готов вдвое снизить цену на Депая, которым интересуется «Спартак»
«Манчестер Юнайтед» готов вдвое сократить трансферную стоимость форварда Мемфиса Депая, информирует Mirror.
Депай перешёл в «МЮ» в 2015 году из ПСВ за £ 25 млн. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью ранее заявил, что готов отпустить футболиста, а сам клуб, по данным издания, готов сократить запрашиваемую цену до £ 12,5 млн (около € 15 млн).
По неофициальной информации, одним из главных претендентов на Депая является «Спартак». В нынешнем сезоне АПЛ 22-летний игрок провёл на поле 20 минут и получил одну жёлтую карточку.
РФС делегирует РФПЛ права на проведение чемпионата ещё на четыре года
Российский футбольный союз на заседании исполкома организации принял решение передать права на проведение чемпионата ещё на четыре сезона Российской футбольной Премьер-Лиге, сообщает пресс-служба РФС.
Таким образом, РФПЛ, которая была образована в 2001 году, продолжит владеть правами на проведение чемпионата до июля 2022 года.
Также на заседании было объявлено, что генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев продлит свои полномочия до 20 декабря 2020 года.
FA дисквалифицировала Варди на три матча за фол в игре со «Сток Сити»
Футбольная ассоциация Англии вынесла наказание форварду «Лестер Сити» Джейми Варди, который получил прямую красную карточку в выездном матче 17-го тура АПЛ со «Сток Сити» (2:2). Варди дисквалифицирован на три матча, информирует пресс-служба FA.
На 28-й минуте встречи главный арбитр Крейг Поусон удалил Варди за фол на Маме Диуфе из «Стока». Несмотря на то что «лисы» подали апелляцию на удаление форварда, FA отклонила прошение клуба.
Джейми пропустит предстоящие матчи АПЛ против «Эвертона» (26 декабря), «Вест Хэм Юнайтед» (31 декабря) и «Мидлсбро» (2 января).