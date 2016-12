«Месси сказал: «Как вы вообще в России играете? Тут так холодно!»

Первые шаги в России: как быстро подсесть на борщ

сейчас восторгаются больше, чем всеми российскими тренерами в XXI веке вместе взятыми. Ну и правильно: Бекиевич сколотил настолько яркий коллектив, что он оказался способен повергнуть даже “Баварию” . “Ростов” — проект авторский, не шаблонный и не банальный.Но эта история отнюдь не только про Бердыева. Возможно, вы удивитесь, но в тренерском штабе “Ростова” трудится вовсе не один человек. Например, в нём есть абсолютно уникальный специалист. Знакомьтесь,, инженер из Эквадора, в молодости прибывший поступать в московский РУДН, чтобы затем переехать в Казань, стать сначала переводчиком в “Рубине”, а затем и самым настоящим тренером в “Ростове”.Солано, работавший с массой иностранцев у Бердыева больше 10 лет, – хранитель классных историй, среди которых и его собственная, рассказанная по-русски.«Я приехал в Россию в конце 1990-х. Сами понимаете — перестройка, начало новой России. Сложные, но классные времена. Свободного доступа в Интернет не было, возникали трудности с логистикой, люди немного запуганные на улицах… Потеряться в Москве было вообще делом обыденным!Вроде и страшно, но так весело! Всегда было непонятно, на какой автобус садиться, куда он именно привезёттебя. До метро добираешься, вроде два перекрёстка осталось, а он берёт и поворачивает в другую сторону! И так постоянно. От РУДН доезжали до Парка Победы на автобусе, вот поездочки были…Всегда любил Парк Горького с аттракционами, Парк Победы летом и… переход на улице Миклухо-Маклая! Это же знаменитое место, вы чего. Мы там собирались большой компанией, общались, веселились. А чего стесняться, правильная жизнь молодого студента.Мы прилетели в Москву компанией из Латинской Америки, нас встретили старожилы РУДН, поехали в общежитие. Сразу же посвящение. Там и русскую кухню впервые отведал!На борщ я быстро подсел. Великолепное блюдо! Как и оливье — в Ростове вот изумительно готовят этот салат. Так что русская кухня мне сразу понравилась. Хотя вот кашу до сих пор не люблю… Овсяную могу осилить, но только когда расстройство желудка. Хоть убейте, кашу на завтрак есть не буду.Россия сейчас и тогда — две абсолютно разные страны. Россия развивается очень быстрыми темпами. Не просто так в мире сейчас такой хаос — Россия реально претендует на звание главной мировой державы. И я с этим согласен!».«В Эквадоре Юрий, мягко говоря, имя не самое распространённое, но отец назвал меня в честь Гагарина, рассказывал про СССР. Кстати, у меня на родине это скорее женское имя. В моём детстве в Эквадоре ещё и была популярна певица по имени Юрий. Вот меня пацаны вечно и дразнили: «Слышь, ты, певичка!». Ну так, по-доброму!Знаю, что Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961-го. Не то чтобы я праздную, но дату знаю! Всегда для меня это был значимый день».«Искренне пытался осилить «Войну и мир». Но, честно, дальше первого тома так и не продвинулся! А вот «Преступление и наказание» очень люблю. Ещё в детстве я читал произведение Достоевского на испанском языке.Кроме того, нравится «Мастер и Маргарита», Булгакова уже осваивал на русском языке. Это моя любимая книга, перечитываю её периодически. Мистика там потрясающая… Фантастическое произведение».«Футбол я всегда любил, но, если честно, в Казани почти не ходил на игры «Рубина». Один-два раза буквально был на «Центральном». Но так получилось, что я играл в мини-футбол с сыном одного из руководителей «Рубина». Он и сказал как-то: «Юра, в клубе много иностранцев, поможешь с переводом, их адаптацией?!». Ну я и согласился. Даже про зарплату не спрашивал — мне реально было очень интересно.Я учился в Казанском энергетическом университете и одновременно работал в «Рубине». Так вот, первая встреча с Бердыевым… Я тогда и не знал, кто это такой. Но сразу понял, что человек авторитетный. Разок посмотришь на Курбана Бекиевича — и понимаешь, who is who. С Бердыева реально хочется брать пример».«Во многом из-за Бердыева я начал думать о сольной карьере. Плюс «Рубин» позволил мне развиваться самостоятельно, ездить в различные командировки, смотреть, как работают, например, «Барселона», «Аякс» или «Челси». Амстердамский клуб — это эталон! Там с первого дня мальчишке не просто говорят: «Пинай мяч!» — а прививают философию, знание истории, умение показывать тот футбол, который демонстрирует именно «Аякс». На такие примеры надо равняться.Я бывал и в Бразилии, Аргентине, топовых южноамериканских клубах. Видел всё своими глазами, как они воспитывают звёзд, вообще строят работу. Это бесценный опыт. Помню, с Романом Шароновым ездили в «Вильярреал» и в «Атлетик» Бильбао, чтобы уже стажироваться как тренеры.Население Вильярреала — 50 тысяч жителей. При этом клуб — один из лучших в Испании. Они ищут игроков по всему миру. Вот отыскали где-то Вьетто. И продали его в «Атлетико» за 20 миллионов евро. Как говорится — без комментариев.Я уже трудился с любительскими клубами. До сих пор тружусь. У меня в Казани была команда «Созвездие», за 2,5 года она стала победителем своего дивизиона. Там в основном молодые ребята играют, всего пару человек по 30 лет. Формация всегда была 4-2-3-1! Это моя любимая расстановка.Ребятам из команды сейчас по 24-25. Они бегают в Любительской лиге и абсолютно счастливы. Хотя по таланту хватает парней, способных играть на профессиональном уровне. Но карьеру, по разным причинам, им построить не удалось.А в «Ростове» я участвую и в планировании тренировок, и в их проведении. Анализирую соперников, готовлю отчёты по индивидуальным особенностям игроков. Конечно, я не сразу понял, что понимаю футбол на профессиональном уровне. Только лет через пять работы в «Рубине» осознал, что смотрю на футбол уже не взглядам любителя. Со временем я начал угадывать, что именно Бердыев скажет на предматчевой установке, на теории».«Я бы не сказал, что он самый спокойный человек на Земле. Скорее самый разумный из тех, что я встречал в футбольном мире. Он и по жизни, и на поле всегда знает, что делать. Навас — профессионал топ-уровня.Сесар создаёт гармонию в команде, делает «Ростов» цельным коллективом, он ключевая фигура. Наваса я могу сравнить только с Буффоном, Пирло или Тотти. В России всплывает в памяти фамилия Тихонова. У Сесара такое же влияние, положительное, на команду, как у этих легенд футбола.Навас понимает: если в жизни хочешь что-то получить — надо отдавать. Он не зазнаётся, не выпендривается, а просто работает и уважает других».«Тысячи иностранцев, которые приезжают в Россию, мечтают жениться на русской девушке! А как иначе?! Такова природа человека — найти себе спутницу в жизни, а потом размножаться. Это абсолютно нормально.Потому Нобоа сделал главное — нашёл себе русскую красавицу! С Ольгой Кристиану теперь никакой переводчик не нужен. Он уже наполовину русский.Кристиан, когда только прилетел в вашу страну, сразу поел снег. Никогда его не видел, решил попробовать, закусить им… Ну что, на следующий день слёг с пневмонией… С тех пор Нобоа понял, что снег не стоит употреблять в качестве основного блюда».«Ему всегда было по барабану на русские морозы! Многие иностранцы, тем более теплолюбивые, сразу спрашивают: «А у вас там правда так холодно? Жить-то вообще можно?!». Кристиан, наоборот, не парился совершенно. Выходил в шлёпанцах при минусовой температуре и говорил: «Да я всё равно не заболею! У меня гланд нет! Всё в порядке, Юра!».И ведь правда никогда не болел. Ансальди — беззаботный человек. В хорошем смысле. Однажды он пригласил всю команду к себе, хотел угостить шашлыком. Ну вот, приезжают к нему почти все игроки, сотрудники «Рубина», пробуют мясо и понимают, что… Мягко говоря, оно не очень вкусноеЯ захожу на кухню, смотрю и вижу, что Кристиан в казанском магазине купил… суповой набор! Для супа мясо. И из него умудрился сделать шашлык! Он старался, но, конечно, получилось не самое вкусное блюдо. Суповой набор надо варить часа два, а он жарил его 20 минутМясо было жёстким и несъедобным. Но он готовил с любовью, так что мы сказали: «Кристиан, это лучшее, что мы ели в жизни!». Рондон кушал, все остальные. Только потом сам Ансальди всё понял и извинился перед мужиками. Ну просто в магазине ткнул на мясо, а сам, из-за языкового барьера, не понял, что именно купил».«Он может стать «новым Сейду Думбия» для чемпионата России. Просто парню не везёт, он вечно наберёт форму — и тут же ломается, получает какое-то повреждение. Возвращается из сборной, мы на него рассчитываем — снова травма… Хотя Мусса очень талантливый.Может, религия или мистика помогут Думбия! Повторюсь, игрок он потенциально очень хороший. Если бы не травмы...».«Бывают в жизни такие моменты: или ты совершаешь шаг вперед сейчас, или уже никогда. Потому Баштуш сделал правильно, что перешёл в «Лацио». Из скромного «Ростова» попасть в один из ведущих клубов Италии… Потрясающе.Он вообще не смотрел на деньги, на зарплату. Просто хотел играть в топ-чемпионате, в знаменитой команде. В «Ростове» его поняли. Никто не смотрел косо, не говорил: «Ты нас кидаешь в важный момент!».Наоборот, Баштуш доказал, что из «Ростова» можно попасть в классный европейский клуб. А Новосельцев — что в ведущий российский клуб, «Зенит». Это реклама «Ростова», это работа на положительный имидж команды».«Не понимаю, когда про него говорят: «Он странный, он лентяй!». А ничего, что Карлоса мучили травмы? Это не пустые слова, человек реально мог завершить карьеру. Эдуардо — мой друг, и, можете не сомневаться, футбол он обожает. И вкалывать умеет, иначе не поехал бы в Россию.Ему просто не повезло. Ничего он не хандрил — это неправда. И у него не было вечных травм, всего одна, но серьёзная. Только вот стоял вопрос: или ты заканчиваешь карьеру, или возобновляешь с огромным риском. Карлос выбрал второе, хотя ему реально был противопоказан футбол.Но Эдуардо вернулся на поле, хотел помогать «Рубину», хотел играть в футбол. Разве это поступок человека, которому всё равно? По-моему, как раз наоборот.Мы все пытались ему помочь. Лечили как могли, отдавали в аренду, чтобы он набирал форму, и так далее. И аренды случались, не потому что Карлос плакался и говорил: «Мне плохо в России, отпустите меня!». Нет, просто «Рубин» — клуб с амбициями, он не мог ждать месяцами, пока Эдуардо придёт в себя. Потому ему и давали возможность обретать кондиции в других командах.Бразилец реально тренировался по три раза в день! Что ещё мог сделать Эдуардо? Да, с него был очень высокий спрос, да, он не оправдал надежд, но, как я уже говорил, на то были объективные причины.Он, что, специально себе нанёс травму?! Ударил себя по ноге и жалуется: «Мне так больно, я не могу играть, хны-хны...». Поймите, Эдуардо пережил футбольную трагедию. Боролся с ней изо всех сил. Но выйти на прежний уровень не сумел, это правда.Критикуйте Эдуардо сколько угодно! Это вполне нормально, естественно — он публичный человек, футболист. Но не надо переходить на личности».«Говорите, у Мартинса в США была кухня из золота? Ну, у него и в Нигерии шикарный особняк! Он всегда с гордостью показывал его фотографии. Но, опять-таки, что в этом страшного? Человек честно зарабатывает большие деньги, тратит их на свой комфорт. Ничего преступного в этом и близко нет.Обафеми — спокойный человек, всегда на релаксе, но при этом профессионал, на тренировках носился как бешеный. Купил себе в Казани обычную машину, не вёл себя как барин. Особых запросов у Мартинса не было.Но из дома выходить в Казани он не любил. Не испытывал особого интереса к городу — так, в ресторан иногда выбирался, но не более того.Иван Маркано тоже предпочитал проводить время у себя. Любимая жена, хорошая квартира, спокойный характер — так зачем придумывать приключения?».«До сих пор постоянно с ним переписываемся, всегда спрашивает: «Как там у вас в России?! Я скучаю!». Жил в хорошем особняке — ну и правильно. Очень простой парень, никогда не говорил: «Я в «Боруссии» играл, я круче вас!». Вообще ничего подобного. Пахал получше иного россиянина в «Рубине».«Саломон всегда обожал собак! Приехал в Казань с собакой, забавной такой. Кстати, чтобы привезти животное в Россию, надо заполнять ветеринарную карту, получать паспорт… Кто это будет делать? Футболист?! Конечно, нет!Я ходил по всяким клиникам с собакой Рондона. Ну, она послушная, адекватная, я не жалуюсь! Но Ансальди вот, столкнувшись с такими трудностями, отправил собаку на родину. И больше не привозил.Три любимых русских слова почти любого легионера: «поехали», «база» и «хорошо». Ну, на самом деле они говорят «баса» и «карачо». Ну, ничего, главное, что я понимал. Некоторые иностранцы до сих пор мне пишут: «Возьмёте обратно в «Ростов», в Россию?! Я хоть сейчас приеду!».«Чори — человек сумасшедшей харизмы. Ему уже за 30, а в «Олимпиакосе» до сих пор 50-60 тысяч человек скандируют его фамилию во время матчей. О футбольных качествах Домингеса знают все, но он ещё и предан клубу, бьётся за результат, ему никогда не наплевать, он всегда играет с душой и сердцем.Знаете, почему в 2011-м он поехал в родной «Ривер Плейт»? Потому что у клуба был тяжелейший момент, и Домингес понимал: он нужен. Он поехал помогать людям, игрокам, болельщикам. Это говорит о многом.Хотя у него были тогда предложения и из России, и из Европы. Домингес — ранимый человек, наверное, поэтому у него в «Зените» не очень получилось. Алехандро общается с людьми, понимает их проблемы, рубится за них. Видимо, в Питере он так и не почувствовал себя своим, не смог высказывать своё мнение, вести за собой ребят. В «Зените» хватало лидеров — тот же Данни. Это как лучшие друзья — их не бывает много».«Люди часто думают: «Легионеру платят баснословную зарплату. В Европе он играл хорошо. Так какого чёрта в России человек не забивает в каждом матче?!». Но всё не так просто. Помню, в 2003-м приезжал в «Рубин» бразильский форвард Алоизио из «ПСЖ». Почти ничего не забил, по большому счёту, провалился.Все его критиковали, чуть ли не грязью поливали. Мол, и это хвалёный форвард «ПСЖ», бразилец?! Бракованный какой-то.А у человека просто были проблемы в семье. Там с женой то разводились, то мирились, то опять ссорились… Вы в такой ситуации можете нормально выполнять свою работу? Вот и Алоизио не мог, не сумел сосредоточиться на футболе, выкинуть из головы личные проблемы. Игрок был очень крутой, просто не показал свой уровень. А всё психология...».«Костариканец очень долго привыкал к России… Если он уезжал в сборную — обратно его можно было не ждать. Мог опоздать на неделю, две, месяц… Рассказывал потом байки про травмы, болезни, неожиданные приключения… Да просто парень хотел побыть подольше на родине. Это непрофессионально, но по-человечески его можно было понять. Тогда ещё в Казани не создали комфортных условий для легионеров, для жизни. И Кастро всё было в диковинку».«После казанского матча с «Барселоной», когда сыграли 0:0, Лионеля заставили сдавать допинг-тест. Для УЕФА ведь все равны, Месси — такой же человек, такой же игрок. Это вообще правильная позиция, я безмерно уважаю звёзд футбола, но зачем перед ними преклоняться? Они просто люди. Хорошие люди, многого добились, однако это не делает их героями или божествами.Месси — нормальный, обычный парень. Мы на допинг-контроле с ним и Ансальди общались. Минут пять разговаривали, у Месси не было никакого пафоса. Наоборот, он говорит Кристиану: «Блин, как же сложно против тебя играть! Достанешь любого, вечно мяч отбираешь...»Ну и Месси спрашивал: «Как вы вообще в России играете?! Тут так холодно!». Примерно такие же слова Фалькао говорил на пресс-конференции, я переводил.Ну а после первого, знаменитого матча на «Камп Ноу» я помню, как говорил оператору «Рубин-ТВ» Коле Рябцеву: «Я в шоке, Господи, я в шоке! Не верю, что победили!». А он мне как ни в чём не бывало: «Подумаешь, событие! Я сразу понимал, что мы выиграем. Был уверен». И правда, чего тут особенного: всего-то «Барселону» в гостях обыграли. Делов-то».