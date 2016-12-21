Как футболисты ЦСКА проводят отпуск

Понтус Вернблум для отдыха выбрал остров Пхукет в Таиланде и поехал туда вместе со своей семьёй. Швед является примерным семьянином и любит проводить время с детьми.Помимо жены и детей вместе с Вернблумом отдыхают его родные и друзья. Большая компания весело проводит время, о чём говорят радостные фото.Георги Миланов вместе со своей женой Марией уже неделю как греется на солнышке на Мальдивских островах. Он купается в океане, загорает, но не забывает и о футболе (обратите внимание на шорты).А вчера Миланов зашёл в парикмахерскую и обновил свою причёску.Георгий Щенников и его жена Диана фотографируются у живописного водоёма. Судя по деревьям и природе вокруг, пара отдыхает где-то в Таиланде.Карлос Страндберг как настоящий швед даже на пляже одевается тепло – джинсы, кроссовки и футболка.А вот для водных процедур Карлос соблюдает дресс-код. На фото Страндберг нежится в джакузи вместе со своей дочкой и женой.Сергей Игнашевич не пошёл по стандартному пути отдыха футболиста и занялся настоящим туризмом. Сначала вместе со своей женой Натальей Сергей полетел в Камбоджу.А пару дней назад Игнашевич выложил фотографию уже из Гонконга. Интересно, куда же он отправится дальше?В отличие от партнёров по команде, Бибрасу Натхо отдых не нужен, видимо, он уже начал подготовку к сезону в Израиле. ЦСКА в весеннюю часть чемпионата традиционно силён, и теперь мы знаем, как «армейцы» этого добиваются.Небольшие послабления Натхо себе всё-таки позволяет. Например, неделю назад он вместе с женой и дочкой устроил пикник на знаменитой горе Фавор.Сергей Чепчугов вместе с дочкой делится своим хорошим настроением на фоне знаменитого отеля-паруса в Дубае.