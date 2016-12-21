От Уфы до УЕФА. Зачем «Зениту» Лунёв

С точки зрения «Уфы» это будет (если будет!) идеальный трансфер. Вот правда – во всех отношениях. Подобрать игрока, отвергнутого даже полунищей ФНЛ, чтобы через полтора года выгодно продать его самому состоятельному клубу страны – это, знаете ли, высший пилотаж селекционного и менеджерского мастерства!
Разглядеть талант там, где его в упор не видят другие, и в выгодном свете представить потенциальным покупателям – не каждому дано. У «Уфы» это последнее время замечательно получается. Случай Зинченко, забракованного «Рубином» и «Спартаком», но одобренного «Манчестер Сити», – лишнее тому подтверждение.
«Уфа» в этой истории ничего не теряет – только приобретает. Скажете, а как же основной вратарь? Если позволите, встречный вопрос: давно ли он таковым стал? Ещё на старте сезона Андрей Лунёв числился в лучшем случае вторым кипером команды – после Шелии. И, кстати, не факт, что Гиорги автоматически вернёт этот статус после продажи российского коллеги. «Уфа» заблаговременно подстраховалась на случай потери одного из вратарей, укрепив линию не одним – сразу двумя талантливыми кадрами!
Его история отдалённо напоминает биографию того, на чьё место Лунёва прочат.
Перспективность Михаила Бородько и Богдана Сарнавского подтверждена регулярными вызовами в молодёжные сборные – соответственно России и Украины. Осенью ребята всё больше конкурировали друг с другом, за право играть в дублирующем составе. Не удивлюсь, если со временем оба повторят путь Лунёва. Только с меньшим количеством полустанков и пересадок. Они уже, в 20-21 год, подошли к порогу Премьер-Лиги. Лунёв добирался до неё более извилистой и долгой дорогой.
Биография Андрея – это вообще готовый сюжет для мелодрамы с элементами триллера. Главный герой, столичный парень, не оценённый родным городом, проходит через испытания глубинкой, тотальным неверием окружающих и соблазнами молодости. Преодолевает всё – и являет себя Москве во всей красе.
Самое интересное, что Лунёв и в «молодёжке»-то уфимской не блистал. Из 16 матчей прошлого сезона лишь один отыграл на ноль и вместе с одноклубниками свалился на последнее место в таблице. Но, получив шанс во взрослой команде, цепко за него ухватился – так, что Шелии пришлось потесниться.
Его история отдалённо напоминает биографию того, на чьё место Лунёва прочат. Лодыгин ведь тоже явился в РФПЛ безвестным пареньком из команды средней руки (только не российской – греческой). Для Петербурга он был даже большей загадкой, чем Лунёв. Котом в мешке. Игровые достоинства русского грека поклонники «Зенита» выясняли уже по ходу дела. И недостатки – тоже…
В последнее время Юрий стал реже выручать и чаще ошибаться – это главная и, пожалуй, единственная причина, по которой «Зенит» активизировал поиск вратаря. Мирче Михайловичу – в его-то почтенном возрасте да после перенесённого инфаркта сильные стрессы в принципе противопоказаны. А как избежать волнения, когда в любой момент в штрафной может «рвануть»? Желание Луческу повысить надёжность оборонительной линии – естественно и законно.
Не раз доводилось слышать, ещё чаще – читать, якобы младший Кержаков ничем не хуже своего напарника. Допускаю, что так оно и есть: грубые ляпсусы Михаила мне, например, на ум так сразу не приходят. Но, видите ли, в чём дело, «Зениту» этого «не хуже» — мало. Ему нужен вратарь ЛУЧШЕ имеющихся!
Фото: РИА Новости
Андрей Лунёв
«Зениту», при его-то экономических возможностях, реноме в Европе и связях Луческу, не составило бы труда подобрать и взять за более-менее вменяемые деньги стабильного иностранного вратаря, не склонного к авантюрам. Но лимит, постылый Питеру лимит, сужает зону поиска. В штате клуба уже в два раза больше иностранцев, нежели допустимо одновременно выпустить на поле (12 человек, включая свежего новичка Эрнани). При действующем регламенте брать легионера ещё и на вратарскую позицию – слишком большая роскошь даже для «Зенита».
На предыдущем месте работы Луческу выработал для себя следующую формулу состава: украинская оборона и импортная, преимущественно бразильская атака. В «Зените» контингент более неоднородный, но это не отменяет одного из главных постулатов Мистера: вратарь должен быть вне лимита.
При всём видимом богатстве выбора вариантов у питерской селекции было не так уж много. Слишком юные и, наоборот, возрастные кандидаты отсеялись сразу. Одни не готовы к выходу на первые роли здесь и сейчас, другим не сегодня-завтра на покой пора собираться. У «сборников» Акинфеева и Крицюка резонов для столь радикальных перемен в карьере нет. Селихова перехватил красно-белый конкурент. Из тех, кто на виду в РФПЛ, оставались, в сущности, трое: Джанаев, Беленов да Лунёв. Я их расставил в произвольном порядке, но есть ощущение, что в такой же последовательности они значились и в шорт-листе «Зенита». В том, что все трое там фигурировали, у меня нет сомнений.
Если Джанаев действительно отверг предложение «Зенита», это многое объясняет.
Если Джанаев действительно отверг предложение «Зенита» (сам Сослан тему не комментирует), это многое объясняет. Многое, но не всё. Очевидно же, что возможности Беленова гораздо лучше изучены, чем Лунёва. Допускаю, что специалисты узкого профиля подметили у Андрея качества, выгодно отличающие его от Александра. Сопоставили с возрастными параметрами (одному 30, другому – 25) и сделали заключение: надо брать.
Так или иначе, своё право стать первым ему придётся доказывать сызнова. А Лодыгину – право остаться первым. Конкуренция намечается жёсткая. Будет забавно, если победителем из неё выйдет… Кержаков.