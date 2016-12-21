10 европейских звёзд с истекающими летом контрактами

Санти Касорла
32 года, «Арсенал»
Стоимость: 20 млн евро (здесь и далее – по данным сайта Transfermarkt.de)
Трансфер Касорлы – один из самых удачных в современной истории «Арсенала». Уже четыре года назад пришедший из «Вильярреала» испанский полузащитник является железным игроком основы. Даже в 32 Санти в начале сезона был одной из важнейших фигур «Арсенала» в центре поля. Прекрасный старт перечеркнула травма ахиллова сухожилия, полученная им в конце октября. В лазарете Касорла находится до сих пор и там же ждёт предложения нового контракта. «Арсенал» пока тянет резину.
Вероятность ухода: 30%
Даже в 32 года Санти в начале сезона был одной из важнейших фигур «Арсенала» в центре поля.
Хесус Навас
31 год, «Манчестер Сити»
Стоимость: 20 млн евро
В начале сезона мало кто сомневался, что Навас покинет «Манчестер Сити» уже в ближайшее трансферное окно. На будущем игрока на «Этихаде» многие поставили крест после прихода на ту же позицию 50-миллионного Лероя Зане. Однако в последнее время Гвардиола регулярно выпускает Хесуса на позиции правого латераля, потому ситуация с уходом быстроногого испанца уже не является такой однозначной. В любом случае в отношении Наваса решение будет принимать исключительно главный тренер.
Вероятность ухода: 50%
Тиаго Силва
32 года, «ПСЖ»
Стоимость: 16 млн евро
В последнее время во французской прессе печаталось столько слухов по поводу ухода Силвы из «ПСЖ» и пролонгации его контракта с клубом, что может закружиться голова. В начале ноября появилась информация, что бразилец договорился об условиях нового соглашения, однако воз и ныне там. На протяжении нескольких лет Силва является капитаном и ведущим защитником команды, потому в ближайшее время его уход маловероятен. Тем более что Тиаго всё ещё продолжает держать высокую планку, пока «ПСЖ» болтает из стороны сторону в чемпионате страны.
Вероятность ухода: 20%
Тайсон
28 лет, «Шахтёр»
Стоимость: 13 млн евро
«Я встречался с вице-президентом «Интернасьонала» и сообщил ему о желании Тайсона вернуться в команду. Мой клиент давно этого хочет. С руководством «Шахтёра» мы уже встречались три раза, однако нам так и не удалось прийти к консенсусу в вопросе продления контракта», — сообщил на днях агент полузащитника.
Один из самых ярких игроков УПЛ больше не желает выступать за «горняков» и рвётся на родину. Интересно, что агент не исключает варианта, что Тайсон продлит контракт с «Шахтёром» и уйдёт в «Интернасьонал» на правах аренды.
Вероятность ухода: 90%
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Фото: Reuters
Тайсон
Яя Туре
33 года, «Манчестер Сити»
Стоимость: 12 млн евро
В подвешенном состоянии находится целая группа игроков «Сити», которым за 30. После перепалки Гвардиолы и агента Туре Селюка сомнений не оставалось – зимой Яя поедет бороться с расизмом за пределы Манчестера. Однако каким-то чудодейственным образом ситуация разрешилась. Селюк разрешил конфликт с Пепом, Туре извинился перед клубом и вернулся в состав. Более того, после травмы Гюндогана Яя стал игроком основы и выдал несколько очень качественных матчей. Если «Сити» не вывалит ещё 50 млн за нового полузащитника, то у Туре есть все шансы доиграть сезон в качестве футболиста старта.
Вероятность ухода: 65%
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Златан Ибрагимович
35 лет, «Манчестер Юнайтед»
Стоимость: 12 млн евро
Восхищаться тем, как Ибрагимович играет в свои 35, можно бесконечно. Златан приходил в «МЮ» по приглашению Моуринью на один сезон, после чего планировал отправиться за океан и спокойно завершить там карьеру. Однако швед находится в такой отменной форме (13 голов в 21 игре), что может понадобиться Жозе и в сезоне следующем. Тут выбор за самим Иброй, который пока предпочитает выступать в самой крутой лиге мира, вместо того чтобы зарабатывать 143 млн евро в год в Китае. В любом случае ситуация с контрактом Златана в «МЮ» разрешится ближе к концу сезона.
Вероятность ухода: 50%
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Златан приходил в «МЮ» по приглашению Моуринью на один сезон, после чего планировал отправиться за океан.
Арьен Роббен
32 года, «Бавария»
Стоимость: 11 млн евро
«Я сам сосредотачиваюсь на футболе. Знаю, что футболисты часто именно так и говорят, чтобы быть дипломатичными. Но если бы у меня было что сказать, то я бы сказал. Честное слово», — похоже, Арьен Роббен действительно не знает, как сложится его карьера в ближайший год.
В этом сезоне голландец уже не является лидером «Баварии», хотя 5 голов и 3 ассиста в 9 матчах – хороший показатель для 32-летнего игрока его позиции. Вряд ли Арьен покинет Мюнхен ближайшей зимой, пока что полноценной замены в команде нет. А ближе к лету всё будет зависеть от Карло Анчелотти и председателей совета директоров клуба.
Вероятность ухода: 45%
Фернандо Торрес
32 года, «Атлетико»
Стоимость: 10 млн евро
В июле Торрес продлил контракт с «Атлетико» на год, потому зимой Фернандо вряд ли покинет команду. Более того, с большой долей вероятности форвард завершит карьеру в родном клубе. А когда это случится, зависит только от его формы. В этом сезоне Торрес преимущественно выходит на замену, подменяя Гамейро или Феррейру-Карраско. Как на игрока стартового состава на Эль Ниньо Симеоне уже не рассчитывает. Что Фернандо нисколько не смущает.
Вероятность ухода: 15%
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Бранислав Иванович
32 года, «Челси»
Стоимость: 10 млн евро
Иванович очень хочет продлить контракт с «Челси», однако, судя по всему, его карьера на «Стэмфорд Бридж» подходит к концу. Бранислав начал сезон в качестве игрока основы, проведя шесть стартовых матчей от первой до последней минуты. Но после разгрома от «Арсенала» и перестроения на схему с тремя центральными защитниками Конте усадил серба на скамейку. В защите Антонио наигрывает Аспиликуэту, Луиса и Кэйхилла, на правой бровке лучший сезон в карьере проводит Мозес. Бано же остаётся довольствоваться ролью запасного и надеяться, что в клубе ему предложат продлить контракт. Что, правда, очень маловероятно.
Вероятность ухода: 90%
Пока сложно представить, что не молодеющий Мертезакер сможет разбить пару центральных защитников Косьельни-Мустафи.
Фото: Reuters
Бранислав Иванович
Пер Мертезакер
32 года, «Арсенал»
Стоимость: 10 млн евро
В этом сезоне Мертезакер не провёл ни одного поединка, залечивая травму колена, полученную ещё в июле. Место высоченного немца занял Шкодран Мустафи, напарник Пера по сборной Германии, выписанный из «Валенсии» за 40 млн евро. Пока сложно представить, что немолодеющий Мертезакер сможет разбить пару центральных защитников Косельни-Мустафи, которых периодически подменяет Габриэл Паулиста. Однако сам Пер всячески опровергает слухи об уходе и говорит, что главный его приоритет – продление контракта с «канонирами».
Вероятность ухода: 60%
А также: Джон Оби Микел («Челси»), Пабло Сабалета («Манчестер Сити»), Лукас Лейва («Ливерпуль»), Гаэль Клиши («Манчестер Сити»), Бакари Санья («Манчестер Сити»), Адриан («Вест Хэм»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»), Кейсуке Хонда («Милан»), Пепе («Реал»), Даниэле Де Росси («Рома»), Клаас-Ян Хунтелар («Шальке»), Марио Балотелли («Ницца»), Алессио Черчи («Атлетико»).