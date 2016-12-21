Отвыкли от титулов. Почему «Арсенал» боится побеждать

Интерлюдия о «Манчестер Сити»
Только не потому, что связка Отаменди – Коларов стала хорошо играть. Это невозможно. Для начала потому, что это не связка. Коларов нужен, чтобы выручать Отаменди или Стоунса, защитников с грамотным первым пасом и, как выясняется, недостаточно хорошим всем остальным. Но это, конечно, временное решение. Прорывы «Арсенала» в центральной зоне случались регулярно, и то, что они захлёбывались ещё за пределами штрафной площади хозяев, представляет интерес даже не с точки зрения футбольной аналитики, а с точки зрения психологии. Потому что слабые места «Сити» никуда не делись.
Хотя Хосеп Гвардиола всё равно невероятно крут. И вовсе не из-за победы, а из-за того, как он реагировал на кризис команды. Иные тренеры обвиняли бы судей в предвзятости, руководство клуба в том, что им купили не тех игроков, весь мир в том, что нужных игроков купить не удалось, а собственных игроков в предательстве. Но Гвардиола искал вину исключительно в себе. Заявил, что с такими результатами он может потерять работу. Что сожалеет о том, что ему потребовалось больше времени на реализацию идей, чем он предполагал. Что к работе судей (!) в АПЛ ему нужно привыкнуть. Это редкость. Правда, он всё равно не может исправить некоторые системные проблемы «Сити», которые будут давать о себе знать в каждой встрече с тактически грамотной командой, серьёзно нацеленной на результат. Просто к матчу с «Арсеналом» это не относится.
→ Сферический Пеп в вакууме. Как Гвардиола создаёт свою реальность
Игра от обороны. Версия Венгера против версии Раньери
Вообще-то тактика Венгера на бумаге выглядит абсолютно логично. «Арсенал» играл с позиции классического андердога. 39% владения мячом, 74% — точность паса, неплохая игра на подборах и перехватах и много потерь в атаке. Если посмотреть на цифры, то этот матч кое-что напоминает. А именно – игру «Лестера» с «Манчестер Сити», где у гостей не было ни шанса. Это очень интересное сходство, оно может служить примером того, как статистические показатели вводят в заблуждение о ходе игры. Сравним сходства и найдём отличия.
На пятой минуте матча «Арсенал» повёл в счёте в матче с «Сити». В следующие 90 «Арсенал» не нанёс ни одного удара в створ ворот Браво и не создал ни одного опасного момента.Итак, и «Лестер», и «Арсенал» действовали вторым номером. И «Лестер», и «Арсенал» редко использовали прессинг, предпочитая компактно защищаться за линией мяча и перекрывая адресаты для передач. И «Лестер», и «Арсенал» после выигранных мячей стремились как можно быстрее перейти центр поля. Но они делали это по-разному.
Игроки «Арсенала» сделали 148 пасов вперёд из 374 пасов всего за матч, это почти 40%. Игроки «Лестера» сделали 112 пасов вперёд из 190 всего за матч. Почти 60% пасов были отданы вперёд – первый намёк на целеустремлённость, которой катастрофически на хватало команде Венгера. Дальше нагляднее.
→ Воскресли? Как «Лестер» за 20 минут разобрался с «Ман Сити»
При ничтожных 190 пасах за игру «Лестер» 14 раз пасом доставил мяч в чужую штрафную. «Арсенал» из своих солидных 374 передач довёл до штрафной Браво восемь. Восемь – это не просто мало, это вообще ничего. О том, как такие передачи опасны для «Сити», говорит простой факт: одна из этих восьми стала голевой. Две «Лестера» — стали голевыми. Ещё после трёх (в обоих матчах) были нанесены удары по воротам Браво. Это действенное оружие, которым «Арсенал» просто не пользовался. Во втором тайме лондонцы сделали только две передачи в штрафную (одну точную).
Если вы смотрели матч, то помните вещи, которые нельзя найти в статистических данных. Например, разрывы между линиями «Сити», стандартный рискованный прессинг после потерь и нередкое численное меньшинство хозяев в оборонительной фазе игры. А также то, что «Арсенал» действительно пользовался этими слабостями, и многие атаки лондонцев в начальной фазе выглядели очень перспективными. Они и были такими в районе центрального круга.
Чужая штрафная – место, от которого стоит держаться подальше
Стандартная контратака «Арсенала» развивалась так: мяч получали Джака, Озил или Санчес на одном из полуфлангов, а на противоположном фланге находился партнёр, который совершал рывок по бровке. Кто-то из группы атаки должен был забегать на позицию центрального нападающего. Главное в такой атаке – скорость. Все забавные видеокадры этого сезона с падающими, скользящими и неповоротливыми защитниками «Манчестер Сити» были сняты во время типичных ситуаций: когда форвард соперника оказывается на скорости в штрафной «Сити» с мячом в ногах. Так забивали «Лестер», «Челси», «Барселона», да и «Арсенал» свой гол забил так же. В дальнейшем возможностей для атак такого типа у лондонцев хватало, но они ими не пользовались.
В зонах, где футболисты «Челси» или «Лестера» только разгонялись, «Арсенал» начинал притормаживать свои атаки.Чем ближе к воротам, тем медленнее бежал Озил. Тем больше путался в ногах Санчес. Там, где футболисты «Челси» или «Лестера» только разгонялись, «Арсенал» начинал притормаживать. Казалось, полузащитники гостей специально дают шанс Фернандо и Туре себя нагнать. В лучшем случае атака замедлялась настолько, что Ивоби или Уолкотт были вынуждены затормозить и развернуться к собственным воротам. Потом они получали мяч и только после этого разворачивались. Защитники, уязвимые против разогнавшегося форварда с мячом, оказывались на высоте против форварда с мячом, который только разгоняется.
Заторможенность техничных, умных и быстрых футболистов «Арсенала» в условиях разреженных зон кажется необъяснимой. По мнению некоторых британских журналистов, у неё всё-таки есть объяснение, правда оно не относится к футболу.
Журналист Telegraph предложил называть «арсенальством» эпизод, когда в ключевой момент команда растворяется на поле. Карикатурам и мемам про Озила, которые теряется в важных матчах, уже не один год. Пассивность при игре на атакующей трети поля может объясняться очень просто: боязнью ответственности.
Она проявляется не всегда. Только в те моменты, когда борьба может обостриться. При всём уважении к «Эвертону», матч на «Гудисон Парке» лондонцы отдали сами. В игре с «Сити» счёт мог быть каким угодно, но более смелое выполнение собственного плана на игру создало бы гораздо больше проблем соперникам.
Болезнь исчезла. Симптомы остались
Как известно, Арсен Венгер долгие годы довольно убедительно объяснял, почему «Арсенал» подписывает именно таких игроков, играет именно в такой футбол и добивается именно таких результатов. И болельщики, даже те из них, которые были категорически не согласны с выбранным вектором развития, понимали логику этого вектора. Команда объективно не могла претендовать на серьёзные достижения, когда была слишком молода. Или когда продавала лидеров. Или когда принципиально играла в атакующий футбол. Но вообще-то уже два года, как ситуация изменилась.
Пока на Sky Sports Иан Райт и Гари Невилл спорят, в чём проблема «Арсенала»: в нерешительности Озила как лидера или инертности всей команды – Арсен Венгер винит во всём арбитров.Сейчас «Арсенал» не страдает от эпидемии травм. Команда не слишком молода. Лидеры на месте. И крайне неудачная игра против «Сити», как и отданная неделю назад победа «Эвертону» — следствие не внешних причин или объективной слабости команды, а нехватки характера. Тактически лондонцы были готовы ко всему, что предложили соперники и даже показали, что знают, как их обыграть. Практически: четыре удара в створ в двух матчах из десятка потенциально голевых атак. Это не невезение и не слабость команды. Это неготовность решать серьёзные задачи.
В «Арсенале» вряд ли это осознают. Пока на Sky Sports Иан Райт говорит, что команду подставляет Месут Озил, который опять пропал в важном матче, а Гари Невилл считает, что проблема во всей команде, которая имеет «склонность к летаргии в самый неподходящий момент», Арсен Венгер находит проблему в арбитрах. После поражения от «Эвертона» он обвинил арбитра, а после поражения от «Сити» — снова арбитра.
Поскольку команда всё равно хорошо укомплектована и не выпадает из четвёрки, вряд ли стоит ждать какого-то переосмысления себя. Можно обыграть «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас» и снова забыть о проблеме на какое-то время – пока от результата матча снова не будет зависеть место в турнирной таблице. И так по кругу.