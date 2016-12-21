Карпин – находка для ТВ. Стогниенко – о профессии комментатора

Как я стал комментатором
У меня никогда не было желания быть именно комментатором, я мечтал просто заниматься телевизионным футболом. А если точно – даже и мечтать не мог. Но однажды мой брат, немного знакомый с Черданцевым через форум «НТВ-Плюс», спросил у Юры, не возьмёт ли он меня на канал в качестве стажёра. Там целый год я работал корреспондентом и редактором. В профессию комментатора окунулся намного позже, когда Илья Казаков пригласил меня на 7ТВ. На этом канале был отличный футбольный отдел (Кирилл Дементьев, Саша Гришин, Митя Дуличенко, Серёжа Кривохарченко и многие другие – все выходцы с «семёрки»), много интересной съёмочной работы. Делать сюжеты мне нравилось, а комментатором становиться даже и не хотелось. Это не кокетство. Дементьев до сих пор вспоминает, как я ему говорил, что предпочёл бы и дальше оставаться корреспондентом.
К комментированию футбола я тогда относился скорее как к развлечению. Начинал с матчей Серии А и обзоров чемпионата Италии вместе с Андреем Головановым. Однако это была вторичная работа. В первую очередь – съёмки, репортажи с места событий, монтаж и озвучка. Всё это мы делали сами. 7ТВ стал для меня и многих других будущих комментаторов настоящей школой. В плане становления этот канал дал мне очень многое. Здесь же я, кстати, познакомился с будущей женой. Одни приятные воспоминания.
Вскоре 7ТВ влетел в кризис. В первый год моей работы на канале всё было хорошо, на следующий – уже не очень. А затем всё стало совсем плохо. Поэтому на протяжении нескольких лет я ещё подрабатывал на канале Eurosport – комментировал новости, хайлайты, порой трансляции. Там пришлось учиться всем видам спорта на ходу – разумеется, работа предполагала не только футбольные знания, но и плавание, лёгкую атлетику и даже гольф.
→ Хоккейные чувства. Как я комментировал Кубок мира
А потом произошла забавная история. В отдел спортивных новостей недавно открывшегося канала «Спорт» меня почему-то не взяли, сказали, что не хватает квалификации как корреспонденту. Я немного обиделся, но надо было либо искать работу, либо заканчивать с телевидением и возвращаться на путь экономиста (тогда ещё можно было попробовать, хотя мои однокурсники и ушли далеко вперёд). Попытался было попасть на канал РБК, всего лишь в качестве стажёра. Пришёл в редакцию и сказал: «Я окончил Финансовую академию, уже два года работаю на телевидении». Этого для них было недостаточно, меня снова развернули. Вот это меня глубоко изумляет до сих пор. До сих пор не понимаю почему. Кто знает, как бы всё повернулось. Может, и хорошо, что не взяли. И всё же – почему?
Дементьев до сих пор вспоминает, как я ему говорил, что предпочёл бы и дальше оставаться корреспондентом.В итоге я всё же оказался на телеканале «Спорт» уже в качестве полноценного комментатора. Мне в чём-то повезло. На канале была нехватка футбольных комментаторов, потому меня и взяли. Надо отдать должное спортивной редакции и людям, которые её возглавляли, – не боялись давать работать молодым. Я крайне благодарен Василию Кикнадзе, Дмитрию Анисимову, Виктору Мамонтову. Несмотря на относительную молодость, мне доверяли всегда. В итоге эту профессию я распробовал, и она мне понравилась. А там уже пошло-поехало.
→ В конце игры зашмыгал носом. Лучшие матчи, на которых я работал
Как стать комментатором?
Мне часто задают этот вопрос. На самом деле всё очень просто – нужно для начала попасть на ТВ. Скажем, начать с работы стажёра-корреспондента или редактора. Люди зачастую не понимают, что для того, чтобы начать комментировать, нужно набраться опыта телевизионной работы. И не факт, что получится себя проявить – хороших корреспондентов даже меньше, чем комментаторов. Первым делом нужно НАЧАТЬ работать. Не бывает такого, что ты приходишь на канал, поражаешь всех своими энциклопедическими знаниями и получаешь назначение на финал Лиги чемпионов.
→ Могут ли девушки комментировать футбол?
В этом плане чуть легче людям, которые имели опыт игры на профессиональном уровне. Помню, Вася Уткин писал: чтобы из бывшего футболиста получился хороший комментатор, с ним надо много работать. Они должны сами хотеть учиться телевидению. Для этого нужна заинтересованность с их стороны. Платить значимые по их меркам зарплаты телевидение, по понятным причинам, не может. Если это только не Sky Sport и вы не Тьерри Анри, которому там платят 5 миллионов фунтов в год. Потому футбольные люди работу на ТВ воспринимают как хобби. Есть, конечно, отличные примеры. Я работал в паре с Дмитрием Градиленко и Андреем Талалаевым, с ними было очень интересно. Комментировал с Русланом Пименовым, он всегда любопытно разбирал эпизоды. Ну а Валерий Карпин для телевидения – настоящая находка. Он хорошо говорит, ярко выглядит, нетривиально рассуждает.
В отдел спортивных новостей недавно открывшегося канала «Спорт» меня почему-то не взяли, сказали, что не хватает квалификации как корреспонденту.Если же вы не известный в прошлом футболист, то у вас всё будет гораздо прозаичнее. Будет работа на скучных матчах, будет раздражённый вашей манерой комментирования (если вы ещё эту манеру отыщете) зритель. Всё это – вопрос полученного опыта. Такой путь проходит 90% комментаторов. И Рома Трушечкин, и Илья Казаков, и Кирилл Дементьев, и Серёжа Кривохарченко, и я — все начинали с корреспондентской работы. Вася Уткин начал постоянно комментировать в качестве популярного ведущего «Футбольного клуба». Есть, конечно, обратные примеры. Например, Юра Розанов пришёл на «НТВ-Плюс» в качестве полноценного комментатора. Но это, скорее, исключение.
→ Когда писать – мучение. Стогниенко – о профессии журналиста
У меня в отделе сейчас работают два стажёра. Ставок для них у нас нет, о чём я им честно сказал в самом начале. Работу на них будут наваливать самую скучную, которую штатным журналистам делать уже неинтересно. Может, молодым ребятам уже всё это поднадоело, это их право. Ну, так ещё двое просят дать попробовать себя.
Попасть в редакцию в качестве стажёра не так сложно. Будет трудно потом. Зато узнаешь, как работает телевидение. Или поймёшь, что тебе необязательно становиться комментатором. Может, из тебя получится отличный ведущий, редактор, корреспондент или автор документальных фильмов. Или тебе быстро надоест, и решишь заниматься в жизни чем-то другим. Но если проявишь упрямство и характер – шанс будет.