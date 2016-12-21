Уценка. Кто в Премьер-Лиге сильнее всех подешевел

-9 млн

Сальваторе Боккетти («Спартак»)

-10 млн

Алан Дзагоев (ЦСКА)

-10 млн

Доменико Кришито («Зенит»)

-12 млн

Аксель Витсель («Зенит»)

-12 млн

Ласина Траоре (ЦСКА)

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат" Ласина Траоре и Алан Дзагоев

-13 млн

Александр Кокорин («Зенит»)

-16 млн

Игорь Денисов («Локомотив»)

-17 млн

Юрий Жирков («Зенит»)

-21 млн

Мигел Данни («Зенит»)

Фото: Елена Разина, «Чемпионат» Мигел Данни

-22,5 млн

Алекс Сонг («Рубин»)

Самые дорогие футболисты РФПЛ прямо сейчас

(по версии transfermarkt.de)



23 млн –

15 млн –

15 млн – Марио Фернандес (ЦСКА)

15 млн – Квинси Промес («Спартак»)

14 млн – Игорь Акинфеев (ЦСКА)

12 млн – Олег Шатов («Зенит»)

11 млн – Фернандо («Спартак»)

10 млн – Хави Гарсия («Зенит»)

10 млн – Понтус Вернблум (ЦСКА)

10 млн – Павел Мамаев («Краснодар»)

10 млн – Бибрас Натхо (ЦСКА). 23 млн – Аксель Витсель («Зенит»)15 млн – Алан Дзагоев (ЦСКА)15 млн – Марио Фернандес (ЦСКА)15 млн – Квинси Промес («Спартак»)14 млн – Игорь Акинфеев (ЦСКА)12 млн – Олег Шатов («Зенит»)11 млн – Фернандо («Спартак»)10 млн – Хави Гарсия («Зенит»)10 млн – Понтус Вернблум (ЦСКА)10 млн – Павел Мамаев («Краснодар»)10 млн – Бибрас Натхо (ЦСКА).

Рыночная стоимость футболиста – штука субъективная. Она складывается из массы составляющих (возраст, статистика, перспективы роста, спрос и т. д.) и является величиной крайне непостоянной. На этом рынке не существует фиксированных прейскурантов – цены находятся в состоянии постоянного колебания, поднимаясь и падая в зависимости от профессиональных успехов спортсменов и их окружения.Как бы скептически люди ни относились к расчётам экспертов transfermarkt.de, даже известные в мире агенты – вроде друга– признают: приведённые на ресурсе цифры не так уж далеки от истины и уж точно не взяты с потолка. Они дают наглядное представление о динамике изменения стоимости исполнителя. Вооружившись данными немецких коллег, мы составили рейтинг основательно подешевевших игроков. Уточню, что в него попали только действующие участники чемпионата России, чья «девальвация» пришлась на годы службы в РФПЛ.Сотрудничество с асом оборонительного футбола Курбаном Бердыевым пошло на пользу Боккетти. Сальваторе исправно светился в Европе с «Рубином», привлекался в сборную – и закономерно рос в цене. Два с половиной года в Казани удвоили стоимость итальянца (с 6,5 до 13 млн). Пара невнятных сезонов в «Спартаке» и неудачная командировка в Милан вернули её на «дороссийский» уровень.ЦСКА, похоже, упустил момент для максимально выгодной продажи Дзагоева. Пик стоимости Алана пришёлся на Евро-2012, огорчительный для сборной России, но очень продуктивный для её молодого хавбека. Больше Дзагоева в Польше и Украине не забил никто – столько же мячей провели Роналду, Торрес, Балотелли, Манджукич и Гомес. Впрочем, и сегодня ещё за Дзагоева можно выручить хорошие деньги: в настоящее время выше «армейца» в лиге котируется только Витсель. Хорошие деньги, но меньше 25 млн.По свидетельству агента Кришито, летом 2015-го «Зенит» был готов продать Кришито, за сколько купил. Тогда желающих платить полтора десятка миллионов за футболиста «под 30» в Серии A не нашлось. Теперь не найдётся тем более. За полтора года до истечения контракта Доменико оценивается в два с половиной раза дешевле.На первых порах в России кривая стоимости колоритного бельгийца ползла исключительно вверх: 25 миллионов, 30, 32, 35… С покупной, то есть реальной ценой (40 млн) она так и не сравнялась, а в последние два года только снижалась.Есть подозрение, что даже 23 млн «Зениту» будет проблематично сбить с условного «Ювентуса». Теперь время работает против питерцев – покупатели могут (и будут) шантажировать продавца истекающим летом контрактом игрока.Доподлинно неизвестно, любил ли Сулейман Керимов футбол всей душой и сердцем или только старательно пытался полюбить, но денег на «Анжи» олигарх поначалу не жалел. Пожалуй, только он мог позволить себе выбросить 18 млн за малоизвестного африканского нападающего, примечательного только своими баскетбольными данными. Никогда прежде клуб не из Москвы или Питера не платил так много за игрока другому провинциальному клубу России. И никогда впредь, полагаю, не заплатит. Кто-то ловко попользовался неглубокими познаниями хозяина «Анжи» в вопросах футбольного менеджмента – и тем самым, возможно, отбил у него желание по-крупному вкладываться в клуб в дальнейшем…Профессиональный регресс Кокорина – не выдумка злобных и завистливых московских писак. Это – факт, подтверждённый педантичными немецкими экспертами, коих сложно заподозрить в предвзятости. Всего за два с половиной года Александр подешевел на 13 млн евро и очутился на стыке четвёртого и пятого десятков самых дорогих (потенциально) футболистов РФПЛ. А ведь ещё недавно Кокорин считался, и небезосновательно, возможно, самым ценным – в прямом смысле слова – персонажем чемпионата России…В нашем футболе рыночная стоимость с продажной зачастую имеет мало общего, но вот в случае с Денисовым «Зениту» удалось максимально сблизить эти два параметра. Проблемного игрока он уступил – на язык так и просится глагол «спихнул» – всего на миллион дешевле виртуальной цены. Не удивлюсь, если распечатки с transfermarkt.de тоже использовались в переговорах с хозяином «Анжи» в качестве аргумента.А вот пример ещё более эффективной продажи: ЦСКА проводил Жиркова в Англию в тот самый момент, когда его котировки в Европе достигли исторического максимума. В дальнейшем стоимость Юрия неуклонно снижалась, но как раз тут ничего удивительного — и тем более предосудительного — нет. Сложно – а в 99% процентах случаев, наверное, невозможно – рассчитывать на обратную динамику на 34-м году жизни.В конце нулевых, до пришествия Халка, Витселя и Виллиана, Данни был самым дорогим футболистом РФПЛ. И, согласитесь, статусу этому соответствовал – кем-кем, а халтурщиком Мигел никогда не был. Но время и травмы неумолимы. То, что Данни после трёх «крестов» не кончился как футболист, — уже чудо. В его случае рыночная стоимость – понятие более чем условное. Скорее всего «Зенит» станет в его карьере конечной остановкой.Напоследок назидательный пример, как собственным легкомыслием – назовём это так – испортить карьеру. Начиная с 2012 года Сонг катился по этой горке лишь в одном направлении – вниз. «Арсенал», «Барселона» остались где-то в прошлом. Настоящее Алекса – лавка «Рубина», скромные 6 млн на ценнике и смутные перспективы.