Уценка. Кто в Премьер-Лиге сильнее всех подешевел

Как бы скептически люди ни относились к расчётам экспертов transfermarkt.de, даже известные в мире агенты – вроде друга Арсена Венгера Шандора Варги – признают: приведённые на ресурсе цифры не так уж далеки от истины и уж точно не взяты с потолка. Они дают наглядное представление о динамике изменения стоимости исполнителя. Вооружившись данными немецких коллег, мы составили рейтинг основательно подешевевших игроков. Уточню, что в него попали только действующие участники чемпионата России, чья «девальвация» пришлась на годы службы в РФПЛ.
-9 млн
Сальваторе Боккетти («Спартак»)
Максимальная цена: 14 млн (06.06.2013)
Актуальная: 5 млн
Сотрудничество с асом оборонительного футбола Курбаном Бердыевым пошло на пользу Боккетти. Сальваторе исправно светился в Европе с «Рубином», привлекался в сборную – и закономерно рос в цене. Два с половиной года в Казани удвоили стоимость итальянца (с 6,5 до 13 млн). Пара невнятных сезонов в «Спартаке» и неудачная командировка в Милан вернули её на «дороссийский» уровень.
-10 млн
Алан Дзагоев (ЦСКА)
Максимальная цена: 25 млн (02.07.2012)
Актуальная: 15 млн
ЦСКА, похоже, упустил момент для максимально выгодной продажи Дзагоева. Пик стоимости Алана пришёлся на Евро-2012, огорчительный для сборной России, но очень продуктивный для её молодого хавбека. Больше Дзагоева в Польше и Украине не забил никто – столько же мячей провели Роналду, Торрес, Балотелли, Манджукич и Гомес. Впрочем, и сегодня ещё за Дзагоева можно выручить хорошие деньги: в настоящее время выше «армейца» в лиге котируется только Витсель. Хорошие деньги, но меньше 25 млн.
-10 млн
Доменико Кришито («Зенит»)
Максимальная цена: 16 млн (13.01.2013)
Актуальная: 6 млн
По свидетельству агента Кришито, летом 2015-го «Зенит» был готов продать Кришито, за сколько купил. Тогда желающих платить полтора десятка миллионов за футболиста «под 30» в Серии A не нашлось. Теперь не найдётся тем более. За полтора года до истечения контракта Доменико оценивается в два с половиной раза дешевле.
-12 млн
Аксель Витсель («Зенит»)
Максимальная цена: 35 млн (03.03.2014)
Актуальная: 23 млн
На первых порах в России кривая стоимости колоритного бельгийца ползла исключительно вверх: 25 миллионов, 30, 32, 35… С покупной, то есть реальной ценой (40 млн) она так и не сравнялась, а в последние два года только снижалась. Есть подозрение, что даже 23 млн «Зениту» будет проблематично сбить с условного «Ювентуса». Теперь время работает против питерцев – покупатели могут (и будут) шантажировать продавца истекающим летом контрактом игрока.
>>> 15 футболистов РФПЛ, у которых контракт заканчивается летом
-12 млн
Ласина Траоре (ЦСКА)
Максимальная цена: 16 млн (13.01.2013)
Актуальная: 4 млн
Доподлинно неизвестно, любил ли Сулейман Керимов футбол всей душой и сердцем или только старательно пытался полюбить, но денег на «Анжи» олигарх поначалу не жалел. Пожалуй, только он мог позволить себе выбросить 18 млн за малоизвестного африканского нападающего, примечательного только своими баскетбольными данными. Никогда прежде клуб не из Москвы или Питера не платил так много за игрока другому провинциальному клубу России. И никогда впредь, полагаю, не заплатит. Кто-то ловко попользовался неглубокими познаниями хозяина «Анжи» в вопросах футбольного менеджмента – и тем самым, возможно, отбил у него желание по-крупному вкладываться в клуб в дальнейшем…
>>> 10 вариантов для ЦСКА на замену Траоре
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
Ласина Траоре и Алан Дзагоев
-13 млн
Александр Кокорин («Зенит»)
Максимальная цена: 18 млн (31.07.2014)
Актуальная: 5 млн
Профессиональный регресс Кокорина – не выдумка злобных и завистливых московских писак. Это – факт, подтверждённый педантичными немецкими экспертами, коих сложно заподозрить в предвзятости. Всего за два с половиной года Александр подешевел на 13 млн евро и очутился на стыке четвёртого и пятого десятков самых дорогих (потенциально) футболистов РФПЛ. А ведь ещё недавно Кокорин считался, и небезосновательно, возможно, самым ценным – в прямом смысле слова – персонажем чемпионата России…
>>> 10 самых крутых воспитанников «Динамо»
-16 млн
Игорь Денисов («Локомотив»)
Максимальная цена: 20 млн (04.07.2012)
Актуальная: 4 млн
В нашем футболе рыночная стоимость с продажной зачастую имеет мало общего, но вот в случае с Денисовым «Зениту» удалось максимально сблизить эти два параметра. Проблемного игрока он уступил – на язык так и просится глагол «спихнул» – всего на миллион дешевле виртуальной цены. Не удивлюсь, если распечатки с transfermarkt.de тоже использовались в переговорах с хозяином «Анжи» в качестве аргумента.
-17 млн
Юрий Жирков («Зенит»)
Максимальная цена: 20 млн (02.12.2008)
Актуальная: 3 млн
А вот пример ещё более эффективной продажи: ЦСКА проводил Жиркова в Англию в тот самый момент, когда его котировки в Европе достигли исторического максимума. В дальнейшем стоимость Юрия неуклонно снижалась, но как раз тут ничего удивительного — и тем более предосудительного — нет. Сложно – а в 99% процентах случаев, наверное, невозможно – рассчитывать на обратную динамику на 34-м году жизни.
-21 млн
Мигел Данни («Зенит»)
Максимальная цена: 23 млн (27.11.2010)
Актуальная: 2 млн
В конце нулевых, до пришествия Халка, Витселя и Виллиана, Данни был самым дорогим футболистом РФПЛ. И, согласитесь, статусу этому соответствовал – кем-кем, а халтурщиком Мигел никогда не был. Но время и травмы неумолимы. То, что Данни после трёх «крестов» не кончился как футболист, — уже чудо. В его случае рыночная стоимость – понятие более чем условное. Скорее всего «Зенит» станет в его карьере конечной остановкой.
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Мигел Данни
БОНУС
-22,5 млн
Алекс Сонг («Рубин»)
Максимальная цена: 28,5 млн
Актуальная: 6 млн
Напоследок назидательный пример, как собственным легкомыслием – назовём это так – испортить карьеру. Начиная с 2012 года Сонг катился по этой горке лишь в одном направлении – вниз. «Арсенал», «Барселона» остались где-то в прошлом. Настоящее Алекса – лавка «Рубина», скромные 6 млн на ценнике и смутные перспективы.
Самые дорогие футболисты РФПЛ прямо сейчас
(по версии transfermarkt.de)
23 млн – Аксель Витсель («Зенит»)
15 млн – Алан Дзагоев (ЦСКА)
15 млн – Марио Фернандес (ЦСКА)
15 млн – Квинси Промес («Спартак»)
14 млн – Игорь Акинфеев (ЦСКА)
12 млн – Олег Шатов («Зенит»)
11 млн – Фернандо («Спартак»)
10 млн – Хави Гарсия («Зенит»)
10 млн – Понтус Вернблум (ЦСКА)
10 млн – Павел Мамаев («Краснодар»)
10 млн – Бибрас Натхо (ЦСКА).