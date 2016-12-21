Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Олег Шатов и Александр Кокорин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Уценка. Кто в Премьер-Лиге сильнее всех подешевел

За последние годы единицы игроков в РФПЛ серьёзно повысили свою рыночную стоимость. Обратных примеров – куда больше.
21 декабря 2016, среда. 19:30. Футбол
Рыночная стоимость футболиста – штука субъективная. Она складывается из массы составляющих (возраст, статистика, перспективы роста, спрос и т. д.) и является величиной крайне непостоянной. На этом рынке не существует фиксированных прейскурантов – цены находятся в состоянии постоянного колебания, поднимаясь и падая в зависимости от профессиональных успехов спортсменов и их окружения.

Как бы скептически люди ни относились к расчётам экспертов transfermarkt.de, даже известные в мире агенты – вроде друга Арсена Венгера Шандора Варги – признают: приведённые на ресурсе цифры не так уж далеки от истины и уж точно не взяты с потолка. Они дают наглядное представление о динамике изменения стоимости исполнителя. Вооружившись данными немецких коллег, мы составили рейтинг основательно подешевевших игроков. Уточню, что в него попали только действующие участники чемпионата России, чья «девальвация» пришлась на годы службы в РФПЛ.

-9 млн
Сальваторе Боккетти («Спартак»)


Максимальная цена: 14 млн (06.06.2013)
Актуальная: 5 млн

Сотрудничество с асом оборонительного футбола Курбаном Бердыевым пошло на пользу Боккетти. Сальваторе исправно светился в Европе с «Рубином», привлекался в сборную – и закономерно рос в цене. Два с половиной года в Казани удвоили стоимость итальянца (с 6,5 до 13 млн). Пара невнятных сезонов в «Спартаке» и неудачная командировка в Милан вернули её на «дороссийский» уровень.

-10 млн
Алан Дзагоев (ЦСКА)


Максимальная цена: 25 млн (02.07.2012)
Актуальная: 15 млн

ЦСКА, похоже, упустил момент для максимально выгодной продажи Дзагоева. Пик стоимости Алана пришёлся на Евро-2012, огорчительный для сборной России, но очень продуктивный для её молодого хавбека. Больше Дзагоева в Польше и Украине не забил никто – столько же мячей провели Роналду, Торрес, Балотелли, Манджукич и Гомес. Впрочем, и сегодня ещё за Дзагоева можно выручить хорошие деньги: в настоящее время выше «армейца» в лиге котируется только Витсель. Хорошие деньги, но меньше 25 млн.

-10 млн
Доменико Кришито («Зенит»)


Максимальная цена: 16 млн (13.01.2013)
Актуальная: 6 млн

По свидетельству агента Кришито, летом 2015-го «Зенит» был готов продать Кришито, за сколько купил. Тогда желающих платить полтора десятка миллионов за футболиста «под 30» в Серии A не нашлось. Теперь не найдётся тем более. За полтора года до истечения контракта Доменико оценивается в два с половиной раза дешевле.

-12 млн
Аксель Витсель («Зенит»)


Максимальная цена: 35 млн (03.03.2014)
Актуальная: 23 млн

На первых порах в России кривая стоимости колоритного бельгийца ползла исключительно вверх: 25 миллионов, 30, 32, 35… С покупной, то есть реальной ценой (40 млн) она так и не сравнялась, а в последние два года только снижалась.
Есть подозрение, что даже 23 млн «Зениту» будет проблематично сбить с условного «Ювентуса». Теперь время работает против питерцев – покупатели могут (и будут) шантажировать продавца истекающим летом контрактом игрока.

>>> 15 футболистов РФПЛ, у которых контракт заканчивается летом

-12 млн
Ласина Траоре (ЦСКА)


Максимальная цена: 16 млн (13.01.2013)
Актуальная: 4 млн

Доподлинно неизвестно, любил ли Сулейман Керимов футбол всей душой и сердцем или только старательно пытался полюбить, но денег на «Анжи» олигарх поначалу не жалел. Пожалуй, только он мог позволить себе выбросить 18 млн за малоизвестного африканского нападающего, примечательного только своими баскетбольными данными. Никогда прежде клуб не из Москвы или Питера не платил так много за игрока другому провинциальному клубу России. И никогда впредь, полагаю, не заплатит. Кто-то ловко попользовался неглубокими познаниями хозяина «Анжи» в вопросах футбольного менеджмента – и тем самым, возможно, отбил у него желание по-крупному вкладываться в клуб в дальнейшем…

>>> 10 вариантов для ЦСКА на замену Траоре
Ласина Траоре и Алан Дзагоев
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

Ласина Траоре и Алан Дзагоев


-13 млн
Александр Кокорин («Зенит»)


Максимальная цена: 18 млн (31.07.2014)
Актуальная: 5 млн

Профессиональный регресс Кокорина – не выдумка злобных и завистливых московских писак. Это – факт, подтверждённый педантичными немецкими экспертами, коих сложно заподозрить в предвзятости. Всего за два с половиной года Александр подешевел на 13 млн евро и очутился на стыке четвёртого и пятого десятков самых дорогих (потенциально) футболистов РФПЛ. А ведь ещё недавно Кокорин считался, и небезосновательно, возможно, самым ценным – в прямом смысле слова – персонажем чемпионата России…

>>> 10 самых крутых воспитанников «Динамо»

-16 млн
Игорь Денисов («Локомотив»)


Максимальная цена: 20 млн (04.07.2012)
Актуальная: 4 млн

В нашем футболе рыночная стоимость с продажной зачастую имеет мало общего, но вот в случае с Денисовым «Зениту» удалось максимально сблизить эти два параметра. Проблемного игрока он уступил – на язык так и просится глагол «спихнул» – всего на миллион дешевле виртуальной цены. Не удивлюсь, если распечатки с transfermarkt.de тоже использовались в переговорах с хозяином «Анжи» в качестве аргумента.

-17 млн
Юрий Жирков («Зенит»)


Максимальная цена: 20 млн (02.12.2008)
Актуальная: 3 млн

А вот пример ещё более эффективной продажи: ЦСКА проводил Жиркова в Англию в тот самый момент, когда его котировки в Европе достигли исторического максимума. В дальнейшем стоимость Юрия неуклонно снижалась, но как раз тут ничего удивительного — и тем более предосудительного — нет. Сложно – а в 99% процентах случаев, наверное, невозможно – рассчитывать на обратную динамику на 34-м году жизни.

-21 млн
Мигел Данни («Зенит»)


Максимальная цена: 23 млн (27.11.2010)
Актуальная: 2 млн

В конце нулевых, до пришествия Халка, Витселя и Виллиана, Данни был самым дорогим футболистом РФПЛ. И, согласитесь, статусу этому соответствовал – кем-кем, а халтурщиком Мигел никогда не был. Но время и травмы неумолимы. То, что Данни после трёх «крестов» не кончился как футболист, — уже чудо. В его случае рыночная стоимость – понятие более чем условное. Скорее всего «Зенит» станет в его карьере конечной остановкой.
Мигел Данни
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Мигел Данни


БОНУС

-22,5 млн
Алекс Сонг («Рубин»)


Максимальная цена: 28,5 млн
Актуальная: 6 млн

Напоследок назидательный пример, как собственным легкомыслием – назовём это так – испортить карьеру. Начиная с 2012 года Сонг катился по этой горке лишь в одном направлении – вниз. «Арсенал», «Барселона» остались где-то в прошлом. Настоящее Алекса – лавка «Рубина», скромные 6 млн на ценнике и смутные перспективы.

Самые дорогие футболисты РФПЛ прямо сейчас


(по версии transfermarkt.de)

23 млн – Аксель Витсель («Зенит»)
15 млн – Алан Дзагоев (ЦСКА)
15 млн – Марио Фернандес (ЦСКА)
15 млн – Квинси Промес («Спартак»)
14 млн – Игорь Акинфеев (ЦСКА)
12 млн – Олег Шатов («Зенит»)
11 млн – Фернандо («Спартак»)
10 млн – Хави Гарсия («Зенит»)
10 млн – Понтус Вернблум (ЦСКА)
10 млн – Павел Мамаев («Краснодар»)
10 млн – Бибрас Натхо (ЦСКА).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 79
Теги
Аксель Витсель Алан Дзагоев Алекс Сонг Александр Кокорин Доменико Кришито Игорь Денисов Ласина Траоре Мигел Данни Сальваторе Боккетти Юрий Жирков
Новости. Футбол
22 декабря 2016, четверг
17:19 «Трабзонспор» приостановил переговоры со «Спартаком» о трансфере Таски
17:18 Звания «Мисс «Локомотив»—2016» удостоена студентка МИИТ Анастасия Полякова
17:05 Гончаренко: помимо Витиньо нужен ещё один нападающий, ведём несколько игроков
16:55 Буффон: рад, что проведу 600-й матч за «Юве», но это не последняя моя игра
16:53 КФС: матч Крыма с Бразилией? Мы такой информацией никогда не располагали
16:49 Определены даты 18-20-го туров Премьер-Лиги
16:35 Форвард «Байера» Похьянпало продлил контракт до 2019 года
16:18 Конте: у меня есть четыре дня, чтобы решить, кем заменить Косту и Канте
16:11 «Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Льорисом до 2022 года
16:08 «Зенит» заплатил «Уфе» за Лунёва € 3,5 млн
16:03 Источник: Глушаков и Д. Комбаров попросили клуб вернуть К. Комбарова в «Спартак»
15:58 Форвард «Вест Хэма» Диафра Сахо пропустит 8 недель и не сыграет на Кубке Африки
15:45 Хавбек «Краснодара» Каборе сыграет за сборную Буркина-Фасо на Кубке Африки
15:31 Дзадза готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Валенсию»
15:26 «Краснодар» заинтересовался лучшим полузащитником чемпионата Швеции — 2015
15:20 Нижний Новгород потратит 221 млн рублей на подготовку транспорта к ЧМ-2018
15:18 Фанаты «Зенита» осуждены за разбой
15:09 Хуммельс покрасил волосы из-за проигранного спора
15:00 Агент защитника «Норшелланна» Максё подтвердил интерес со стороны «Зенита»
14:50 Главный тренер сборной ЮАР Машаба отправлен в отставку
14:41 Манджукич отказался от перехода в «Спартак» с годовым окладом € 6 млн
14:35 Сборная Гвинеи-Бисау сделала самый резкий скачок в рейтинге ФИФА по итогам года
14:23 А. Кержаков: ну и кто здесь не может по мячу попасть?
14:22 Агент: ЦСКА собирается сделать ставку на Витиньо
14:18 Нигериец Обадже, не прошедший просмотр в «Спартаке», перешёл в тунисский клуб
14:10 «Томь»: разгружаем финансовую ведомость, с рядом игроков расторгнуты контракты
13:55 Валеро: думаю, Буффон, Барцальи и Бонуччи могли бы играть в сборной Испании
13:39 Томская и московская компании подали иски на «Томь»
13:38 Каналес: то, что делает Зидан, хорошо для футбола и для всех
13:25 Моуринью не собирается отпускать Феллайни в Италию
13:21 «Боруссия» М подтвердила назначение Хеккинга на пост главного тренера
13:19 Маротта: переговоры о переходе Витселя в «Ювентус» зашли в тупик
13:18 Румменигге считает, что Мюллер должен усилить свою игру
13:00 Главный тренер «Эспаньола» извинился за похвалу в адрес Месси
12:58 Фирмино: планирую играть в Премьер-лиге в течение многих лет
12:57 Фёллер назвал увольнения тренеров в Бундеслиге истерией
12:45 Эдегор намерен зимой покинуть «Реал»
12:45 Бонавентура: «Милан» должен сыграть агрессивно, чтобы остановить «Ювентус»
12:41 Верратти: не вижу причин уходить из «ПСЖ»
12:30 В «Лужниках» смонтировано более половины кресел
12:29 Ракитич: Туран сказал, что оформит хет-трик в матче с «Эркулесом»
12:18 «Ливерпуль» летом может усилить состав Хартом
12:18 Сборная России опустилась на рекордно низкое 56-е место в рейтинге ФИФА
12:05 «Челси» заинтересован в услугах Хамеса
11:59 В «Наполи» выдвинули ультиматум Инсинье
Все новости RSS
Какой клуб РФПЛ проявит наибольшую активность на зимнем трансферном рынке?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+