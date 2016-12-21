Кого нужно купить «Зениту» этой зимой

— «Зениту» надо укреплять много позиций. Нужны новые игроки, которые будут соответствовать амбициям команды, руководства, города, – сказал главный тренер петербургской команды Мирча Луческу после поражения в Алкмаре в последнем матче 2016 года. Говорят, Алексей Миллер на личной встрече пообещал румынскому тренеру как минимум двух новичков. Но, скорее всего, приобретений будет не менее четырёх. Луческу уже сегодня важно начать перестраивать команду с прицелом на Лигу чемпионов будущего сезона, не теряя драгоценного времени. В возможностях нынешнего состава он за полгода разобрался.
Вакансия: вратарь с российским паспортом
Кандидат: Андрей Лунёв
Как правило, тренеры стремятся не критиковать публично своих вратарей, но это не случай Луческу. Румын прямо говорил, что недоволен игрой Юрия Лодыгина, а его конкуренту Михаилу Кержакову поставил совсем уж странный диагноз – отсутствие фарта. Задолго до наступления зимней паузы было понятно, что в декабре-январе петербургский клуб объявит о трансфере нового голкипера. Естественно, российского. Ставить в ворота иностранца в условиях лимита на легионеров – себе дороже.
Ходили слухи об интересе «Зенита» к целому ряду кандидатов в сборную России: Александру Беленову, Станиславу Крицюку, Сослану Джанаеву, Александру Селихову. Но, похоже, взвесив все «за» и «против», руководители «Зенита» решили отказаться от дорогих покупок в эту линию, в частности, не стали устраивать гонку со «Спартаком» за Селихова. Выбор пал на голкипера «Уфы» Андрея Лунёва, который проходил сегодня в Петербурге медосмотр перед заключением контракта с сине-бело-голубыми. По-видимому, Лунёв – достаточно бюджетный вариант. С одной стороны, 25-летний уфимец только в нынешнем сезоне дебютировал в Премьер-Лиге, так что риск в этот трансфер изначально заложен больший, чем могло бы быть с другими вратарями. С другой – Лунёв настолько здорово сыграл свои 10 матчей в РФПЛ, выдав шесть «сухарей», что любому хочется поскорее зарезервировать права на него. Осталось дождаться официального подтверждения сделки.
Луческу прямо говорил, что недоволен игрой Юрия Лодыгина, а его конкуренту Михаилу Кержакову поставил совсем уж странный диагноз – отсутствие фарта.
Вакансия: центральный защитник
Кандидат: Георгий Джикия
Продажа Эсекьеля Гарая не только лишила «Зенит» опытного, классного защитника, но и оставила без лидера обороны. Это особенно сильно чувствовалось ближе к зиме, когда игроки «подсели» и петербургская команда стала проигрывать. Летом сорвались варианты с Камилем Гликом и Джейсоном Мурильо, но, очевидно, поиск продолжается, а результаты его мы должны узнать уже в январе. Имена новых кандидатов пока сохраняются в секрете. Всё-таки использовать Доменико Кришито в центре обороны на постоянной основе не лучшее решение, итальянец эффективнее на родном левом фланге.
Луческу просил на позицию стоппера хотя бы одного российского защитника – получил Ивана Новосельцева. Если «Зенит» отпустит зимой Николаса Ломбертса, чего так добивается бельгиец, то потребуется другой центральный защитник для конкуренции с Новосельцевым и Луишем Нету. Возможно, в этой связи появилась информация об интересе петербуржцев к Георгию Джикии, который тоже имеет на руках такой неоспоримый козырь, как российский паспорт. Поспорить за игрока «Амкара» придётся со «Спартаком» и «Рубином».
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Продажа Эсекьеля Гарая не только лишила «Зенит» опытного, классного защитника, но и оставила без лидера обороны.
Вакансия: крайний нападающий
Кандидат: Тайсон
«Зениту» крайне необходим игрок в группу атаки, который будет набирать большое количество очков по системе «гол плюс пас», как это делали проданный в Китай Халк и травмированный Мигель Данни. Безусловно, Луческу угадал с трансферами Виктора Жулиано и Роберта Мака, вот только ограничиваться этими двумя покупками в петербургском клубе явно не собирались. Летом чуть ли не в последний момент сорвался с крючка победитель Евро-2016 Рафа Силва, а бразилец Лукас Лима решил подождать с переходом до зимы. Кстати, не исключено, что «Зенит» вернется зимой к кандидатуре атакующего полузащитника «Сантоса» и сборной страны.
Так или иначе, стоит ждать от Луческу ещё каких-то трансферов бразильских игроков. Например, прекрасно знакомого ему Тайсона из «Шахтёра». О желании румына забрать Тайсона в «Зенит» писали сразу после назначения Луческу, но тогда, видимо, руководству петербуржцев совсем не понравилась названная «горняками» цена. О Тайсоне быстро забыли. Сейчас в «Шахтёре» пытаются договориться с бразильцем по поводу нового контракта, однако переговоры проходят тяжело. Быть может, теперь в Донецке станут сговорчивее. На днях сообщалось об интересе к атакующему полузащитнику со стороны клубов Германии, Китая и России. Очевидно, среди кандидатов есть и «Зенит».
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Сложно прогнозировать, как быстро Эрнани станет твёрдым игроком основы сине-бело-голубых и тем более ключевой фигурой в системе Луческу.
Состоявшиеся трансферы:
Эрнани («Атлетико Паранаенсе»)
Одну из проблемных позиций «Зенит» уже укрепил при помощи трансфера из Бразилии. Центральный полузащитник «Атлетико Паранаенсе» Эрнани приходит на замену Акселю Витселю, чей трансфер в «Ювентус» рано или поздно состоится. Впрочем, Луческу может рассматривать Эрнани и в качестве конкурента для Хави Гарсии, поскольку 22-летнего новичка можно использовать и как «опорника», и в роли игрока типа box-to-box.
Сложно прогнозировать, как быстро Эрнани станет твёрдым игроком основы сине-бело-голубых и тем более ключевой фигурой в системе Луческу. У молодого бразильца есть свои несомненные плюсы. Эрнани быстр, он легко преодолевает большие расстояния на поле и накрывает соперников за счёт широкого шага. Жёсткий в отборе, иногда идёт на мяч даже с излишним риском. Это достаточно прыгучий и пластичный полузащитник. К его козырям стоит отнести хороший длинный пас, а ещё бразилец способен здорово пробить из-за штрафной со стандарта. В то же время Эрнани недостаёт опыта, тактической зрелости, ему потребуется время для адаптации к европейскому футболу и жизни в России. Пожалуй, надо улучшать игру в короткий и средний пас.
Любопытно посмотреть на Эрнани в «Зените». Луческу умеет раскрывать молодых «кудесников мяча», как мало кто из европейских тренеров. Раз дал добро на его покупку, значит, увидел огромный потенциал.
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