«Тележка радости». Как Артём Ребров навестил больных лейкемией

Перерыв в национальном футбольном первенстве в самом разгаре! В плотном графике футболистов выпала пара-тройка недель для того, чтобы отдохнуть, набраться сил и восстановиться. А затем опять – сборы, тренировки и подготовка к весенней части чемпионата. Кто как проводит свой отпуск — дело личное. Но в большинстве своём профили игроков РФПЛ в «Инстаграм» пестрят загорелыми телами, голубыми водами океанов, морей и экзотическими джунглями.
Увидеть на таком фоне голкипера «Спартака» Артёма Реброва в слякотной декабрьской Москве, да ещё и в Гематологическом научном центре Минздрава России как минимум удивительно. Но не для людей из Фонда борьбы с лейкемией, различные инициативы которых вратарь красно-белых поддерживает регулярно. Сегодня особый повод – ежемесячная акция «Тележка радости».
Мы встречаемся с Артёмом и активистами Фонда борьбы с лейкемией у лифта, который поднимет нас на этаж химиотерапии. Ребров в отличном настроении, улыбчив и весел. С телегой, набитой журналами, вещами, печеньем и зефиром.
«Сладкого всегда хочется. А после химиотерапии пациенты себя плохо чувствуют, и единственное, что врачи разрешают, – это печенье и зефир. В этих продуктах меньше всего содержится веществ, которые отторгаются организмом. Кроме того, люди месяцами лежат в больнице. Здесь нет возможности что-то постирать, поэтому футболки очень актуальны. Журнальчики с позитивом – альтернатива Интернету, который здесь плохо работает», — рассказывает Анна Бокова из Фонда борьбы с лейкемией.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
На этаже химиотерапии врач объясняет порядок обхода больничных палат. Затем надеваем респираторные маски и обрабатываем руки антисептиком.
Необходимые процедуры сделаны, двигаемся по коридору и решаем, какую палату посетить первой. Внимание Реброва привлекает наряженная новогодняя ёлка. «А почему она бело-синяя? Я, конечно, ни на что не намекаю, но почему, например, не бело-красная?» — шутит Артём с медперсоналом.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Заходим в палату к девчонкам. «К вам Дед Мороз пожаловал!» — приветствует пациенток Ребров. Девушки немного растеряны в связи с таким неожиданным визитом, но с любопытством заглядывают в тележку. «Тут журнальчики имеются. Думаю, «За рулём» подойдёт как раз!» — с улыбкой говорит спартаковец: «Выздоравливайте скорее, с наступающим! Желаю вам найти своего Деда Мороза!».
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
В следующую палату мы не заходим, пациентка на ходу и сама в состоянии открыть нам двери и встретить. «Смотри, кто в гости пришёл – вратарь «Спартака», Артём Ребров!» — объясняют девушке ребята Фонда борьбы с лейкемией. «А кто это?» — девушка в недоумении. «Не суть! Главное, что принёс!» — парирует Артём и сразу же вручает гостинцы.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Продолжаем обход палат с Ребровым, «Тележка радости» потихоньку опустошается. Зато души людей наполняются счастьем и теплом. Люди искренне благодарят Артёма. Кто-то вскакивает прямо с кровати вместе с капельницей для того, чтобы сфотографироваться. «Не, ну ради такого-то дела!» — говорят пациенты.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
А кто-то, наоборот, просит Артёма сфотографировать его с волонтёрами из Фонда борьбы с лейкемией. «Сфоткай так, чтобы девчонки были по бокам, а я посередине!» — говорит пациент.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Завершив обход, направляемся обратно к ресепшну у лифта. Здесь нас ждёт парень Гриша из Липецка, болельщик из «Спартака». Ему Артём привёз шарф и мяч с автографами игроков. «Я почти вылечился, жду завершающую операцию», — говорит Гриша. «Когда на матч придёшь?» — спрашивает Ребров. «Надеюсь, что подоспею к чемпионству!» — отвечает парень. «Тише-тише! Мы стараемся говорить об этом поменьше!» — улыбается вратарь красно-белых.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
В завершении встречи Ребров уделяет время фотографии и медицинскому персоналу центра.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Далее спускаемся в фойе и прощаемся. «Если что нужно, я всегда на связи!» — кидает Ребров. Сегодня он сделал доброе дело – не просто раздал пациентам «Тележку радости», а подарил людям вагон счастья.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"