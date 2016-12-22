Оздоев согласился вернуться в «Локомотив». Главное – в обзоре дня

Полузащитник Магомед Оздоев начнёт подготовку к весенней половине сезона РФПЛ-2016/17 в составе «Локомотива», сообщает «Спортфакт».Сделка между клубами не закрыта, но принципиальное согласие самого игрока на возвращение в «Локомотив» и руководства «Рубина» на трансфер получено.У 24-летнего Оздоева в контракте с «Рубином» есть фиксированная сумма отступных, но клубы решат вопрос о размере компенсации за переход игрока на переговорах. О сделке «Локомотив» объявит в январе.Оздоев перешёл в «Рубин» из «Локомотива» летом 2014 года. В текущем сезоне хавбек сыграл 10 матчей в российской Премьер-Лиге.Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в ходе визита к травмированному воспитаннику академии казахстанского клуба Сулейману Мустафаеву рассказал о проблемах, с которыми столкнулся полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин.«Файзулин два года не играет из-за того, что ему так же, но только в Находке, сделали операцию, и до конца он не дотренировал. То есть колено не полностью сделал. И через 10 лет это только выявилось, потому что не до конца колено выгибалось, и он заработал себе артрит», — сказал Аршавин в видеосюжете на канале «Кайрата» в YouTube.«Манчестер Юнайтед» в два ближайших трансферных окна может потратить на приобретение новичков около £ 180 млн (примерно € 213 млн), сообщает The Telegraph.Главными целями английского клуба в следующем году являются нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, защитники «Бенфики» Виктор Линделоф и Нелсон Семеду, а также полузащитник «Монако» Тьемуа Бакайоко.По данным издания, Гризманна, Бакайоко и Семеду «МЮ» намерен приобрести летом, в то время как Линделоф, как ожидается, перейдёт в английский клуб уже в январе.«Реал» в следующем сезоне хочет видеть у себя голкипера «Челси» Тибо Куртуа. В эфире программы El Transistor на радиостанции Onda Cero сообщили, что мадридский клуб ведёт переговоры о переходе бельгийского вратаря, контракт которого с «Челси» истекает летом 2019 года.Куртуа перебрался в «Челси» из «Атлетико» в 2014 году. Информация об интересе «Реала» к 24-летнему стражу ворот появляется не впервые.Летом 2017 года «Реал» сможет покупать новых футболистов — CAS на этой неделе сократил запрет на регистрацию новых футболистов до одного трансферного окна.Соперником сборной России в товарищеском матче, который запланирован на 24 марта, скорее всего, станет команда Кот-д'Ивуара. Встреча должна состояться в Краснодаре на стадионе одноимённого клуба.Накануне стало известно, что 28 марта сборная России в Сочи сыграет в контрольном матче с командой Бельгии.«Основным вариантом на данный момент является матч против сборной Кот-д'Ивуара в Краснодаре. Место выбрано с учётом встречи 28 марта в Сочи против Бельгии, это поможет избежать сложностей с логистикой. Переговорный процесс по матчу против африканской команды продолжается, но вероятность, что именно Кот-д'Ивуар станет соперником россиян, очень высока», — сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.Вадим Шпинёв, агент защитника «Амкара» Георгия Джикия, рассказал, что ясность с будущим его клиента прояснится до конца текущей недели. Ранее в СМИ сообщалось, что в Джикии заинтересованы московский «Спартак», «Рубин», а также «Зенит».«Георгий Джикия — качественный перспективный футболист, который вызывает интерес у некоторых клубов. Сейчас идёт процесс, связанный в первую очередь с определением трансферной стоимости игрока. Клубы пытаются договориться. Сложно сказать, к какому варианту склоняется сам Джикия. До конца недели с этим всё станет понятно. Чтобы футболист покинул «Амкар», нужен ясный и понятный переход.Если пермский клуб принимает решение продать игрока в тот или иной клуб, нужно ещё, чтобы сам футболист был согласен на этот шаг. Силой его никто не потащит. До конца недели, думаю, узнаем, продолжит ли Джикия карьеру в «Спартаке», «Зените» или, может быть, в «Рубине», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.Болгарский полузащитник «Спартака» Ивелин Попов близок к переходу в «Трабзонспор». По информации «Чемпионата», «Спартак» уже достиг с турецким клубом договорённости по сумме компенсации за Попова, которая составила 5 млн евро.Сам Попов, несмотря на заявления в СМИ о том, что намерен остаться в московском клубе и бороться с ним за чемпионство, готов в это трансферное окно поменять команду, однако болгарского легионера пока не устраивают предложенные условия личного контракта.В текущем сезоне РФПЛ Попов провёл в составе «Спартака» 12 игр (9 в основном составе) и забил два гола.Защитник «Спартака» Сердар Таски в ближайшие дни перейдёт в состав «Трабзонспора». По информации источника «Чемпионата», договорённость о трансфере между клубами уже достигнута – турки заплатят красно-белым € 3 млн.Что касается условий личного контракта, то 23 декабря немецкий защитник турецкого происхождения должен прибыть в Трабзон для окончательного согласования сумм заработной платы и бонусов.В текущем сезоне РФПЛ 29-летний Таски провёл в составе «Спартака» 8 игр (7 в основном составе) и забил один гол.