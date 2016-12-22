«На первом сборе ЦСКА Ким Ин Сон возил всю основу, как Роналду»

Сердер СЕРДЕРОВ
Родился 10 марта 1994 года в Махачкале.
Амплуа: нападающий.
Рост: 176 см. Вес: 69 кг.
Воспитанник: РСДЮШОР-2 Махачкала, «Анжи» Махачкала и ДЮСШ ПФК ЦСКА Москва.
Карьера: ЦСКА Москва (2010-2012), «Анжи» Махачкала (2012-2016), «Урал» Екатеринбург (2013), «Крылья Советов» Самара (2015). С 2016 года играет за «Славию» (София, Болгария).
Родился 10 марта 1994 года в Махачкале.
Амплуа: нападающий.
Рост: 176 см. Вес: 69 кг.
Воспитанник: РСДЮШОР-2 Махачкала, «Анжи» Махачкала и ДЮСШ ПФК ЦСКА Москва.
Карьера: ЦСКА Москва (2010-2012), «Анжи» Махачкала (2012-2016), «Урал» Екатеринбург (2013), «Крылья Советов» Самара (2015). С 2016 года играет за «Славию» (София, Болгария).
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«Вместо шоколадки в болгарском ресторане принесли четыре блюда»
— Болельщики «Славии» признали вас лучшим игроком года. Как вам удалось обогнать капитана команды?
— Это очень приятно! Видимо, за год успел стать любимцем болельщиков.
— И что такого вы совершили?
— Вы про цифры? Всего забил восемь мячей, отдал четыре голевые… В Лиге Европы забил победный гол. Могло быть и больше, но «Славия» — молодая команда, всё не так просто, как кажется со стороны. И я часто играл крайнего полузащитника, много внимания уделяли обороне. Но всё равно получается, что в этом году у меня чуть ли не лучшая статистика среди россиян, играющих в Европе. И вообще, некоторые думают, что уровень болгарского футбола невысокий… Конечно, как и везде, есть команды не самые сильные, но хватает и больших матчей со сложными соперниками. Достаточно посмотреть на результаты местных клубов в Лиге чемпионов.
— «Славия» идёт на 10-м месте — это нормальный результат?
— Прошлый сезон мы закончили четвёртыми и попали в Лигу Европы. «Славия», по-моему, единственная частная команда в Болгарии. Руководство поставило задачу развивать молодых футболистов, а потом продавать в более сильные чемпионаты. В России, по-моему, подобное делает только «Уфа», и при этом удачно – не боятся делать ставку на молодёжь. Только мало кто это отмечает. Наверное, потому что многим нужен результат здесь и сейчас. При этом в Голландии, Чехии, Словакии, Польше и других футбольных странах в лидерах идут команды со средним возрастом игроков 22-23 года. И их сборные не слабее нашей.
— Зачем вы вообще поехали именно в Болгарию? Что там интересного с точки зрения футбола?
— Я поехал к Александру Тарханову. После того как контракт с «Анжи», у меня было три варианта. Один из РФПЛ, второй из ФНЛ и третий – как раз предложение от Александра Фёдоровича. Он проявил наиболее конкретный интерес. Если бы не Тарханов, я бы в Болгарии, скорее всего, не оказался.
— Почему?
— Не понимал Болгарию, и у меня были сомнения, но Александр Фёдорович переубедил. Да и Смолов, Максимов — все мне советовали к Тарханову ехать. О чём не пожалел.
— Что говорили?
— Что умеет работать с молодыми футболистами. Тем более в «Анжи» я почти не играл, хотя в двусторонках мог по 10 голов забить. Чувствовал себя не совсем уверенно, поэтому поехал за игровой практикой. Понятно, что доверие и время на поле — это самое главное в развитии футболиста. По деньгам вообще пошёл на понижение в несколько раз.
— Но в итоге Тарханов уехал из «Славии» в «Урал».
— Я из-за этого немного расстроился. Мы вместе летели в Москву — я в отпуск, а он, чтобы подписать контракт с «Уралом». Пожелали друг другу удачи. Были разговоры о том, что я тоже могу оказаться в «Урале». Но пока Тарханову ещё нужно разобраться со всеми делами на месте, да и у меня ещё полгода контракта.
— Зато в «Урал» перешёл полузащитник «Славии» Димитров. Чем он интересен?
— Опытный игрок, выступал в Турции и Греции, может сыграть крайнего полузащитника или под нападающим. Главный козырь — техника. Думаю, это усиление.
— Чем удивила Болгария?
— Жестами. Я не знал, что мотание головой у болгар означает «да», а кивок, наоборот, «нет». У меня с этим смешная история вышла.
— Расскажите.
— Когда только приехал, спросил у ребят, какой поблизости хороший ресторан. Приехал, заказываю блюдо — официантка мотает головой. Я подумал, что его нет. Заказываю второе – снова мотает. Третье, четвёртое — то же самое. Думаю, что за ресторан, в котором ничего нет?! Ладно, показал на десерт какой-то, она кивнула — сижу, жду шоколадку. Мне приносят четыре блюда! Только в этот момент я вспомнил, что в Болгарии «да» и «нет» наоборот. Могли бы подсказать иностранцу в ресторане.
— Что ещё поразило?
— Тут всё намного дешевле по сравнению с Россией: продукты, рестораны, вещи… А качество – часто даже выше.
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«Из Ингушетии уезжали на автобусе с разбитыми стёклами»
— Вы воспитанник ЦСКА. Но заниматься футболом начали в родной Махачкале?
— Да, всё так. Раньше мы с папой часто ходили на стадион, и мне нравилось — покупали чипсы с колой. Потом сама игра зацепила, и отец отдал в секцию. Я занимался у тренера Гамаля Бабаева — у него уже три воспитанника играют на уровне РФПЛ: Исламнур Абдулавов из «Уфы», Магомед Мусалов из «Анжи» и я. Выдающийся результат для тренеров махачкалинской школы.
— На юношеских турнирах в Махачкале и ближайших регионах бывает жарко.
— Ездили как-то в Ингушетию — там была драка, которая врезалась в память. Дома мы обыграли их команду 2:0. В гостях проиграли 0:1 — проходим дальше. И тут на нас выбежали болельщики!
— А вы?
— Встали в круг и отбивались. Уезжали на автобусе с разбитыми стёклами — то ли камнем попали, то ли из травмата стреляли…
— Даже так?
— Обычное дело на Кавказе. Никто не хочет проигрывать. Бывало, что лет в 12-13 после матчей выходили и дрались один на один.
— В общем, вы не только в футболе в детстве поднаторели, но и в драках.
— Был ещё один случай на турнире в Сербии. Мы за сборную России играли с Францией, где были Курт Зума, Мбай Ньянг, Самуэль Умтити. Обыграли их 3:0. Французы — наглецы, крутые причёски, золотые цепи. После матча в столовой они что-то крикнули в наш адрес.
До и после истории с Шейдаевым и Махмудовым меня звали в сборную Азербайджана, но я отказался. Для меня это принципиально.
— Повод.
— Встретились в коридоре, потолкались. Но тренер «молодёжки» Никонов разнял нас. Когда увидел Зума в «Челси», сразу набрал ребятам из той сборной: «Помнишь этого?»
— С 15 лет вы выступали за юношеские, а потом за молодёжную сборную России, забили больше 20 мячей. Почему прошлом году не вызывались в «молодёжку»?
— Кого вызывать, а кого нет — это решать тренеру, а моё дело играть в футбол. Кстати, до и после истории с Шейдаевым и Махмудовым мне несколько раз звонили из федерации футбола Азербайджана, предлагали сделать местный паспорт и заиграть за национальную сборную. Но я вежливо отказался. Всё-таки я россиянин, живу в Москве — это вопрос принципиальный.
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«В 2012-м Слуцкий сказал, что Азар будет лучшим в мире»
— Как в ЦСКА попали?
— В 2007 году на меня внимание обратили на турнире в Пятигорске. Потом были юношеские соревнования в Мордовии – и уже после них подошли скауты академии Коноплёва, «Спартака» и ЦСКА. «Армейский» селекционер мне сразу понравился, и, может, поэтому выбрал этот клуб. Тем более ЦСКА тогда гремел в России и выиграл Кубок УЕФА. Посмотрел игры, помечтал и поехал в Москву.
— В основу ЦСКА, кажется, вы попали почти одновременно с загадочным корейцем Ким Ин Соном.
— Самый странный футболист, с которым я когда-либо играл. Ни с кем не разговаривал вообще, переводчик у него позже появился. Мы были на сборах в Испании. Он приехал — и как начал всю основу ЦСКА возить! Техничный, бежит, удары в стиле Роналду. Его взяли, сыграл пару матчей за основу и исчез. Недавно искал в Интернете, где он играет, и не смог найти.
— Кто был самым сильным в ЦСКА?
— Вагнер Лав! Я за ним всегда следил — один из лучших легионеров РФПЛ. Очень хороший человек, постоянно подсказывал мне. В ЦСКА вообще очень хорошая атмосфера была.
— Вы всего один раз вышли на поле в официальном матче за основу ЦСКА — на три минуты против «Лилля» в Лиге чемпионов. Помните ощущения?
— Вообще не волновался. Я сидел на лавке 16 игр, ждал, когда уже выйду на поле. И тут летим «Лиллю» 0:2, меня подзывает Слуцкий — переоделся за пять секунд. И побежал!
По сравнению с ЦСКА контракт в «Анжи» у меня был больше в два раза, но если бы другие ребята узнали, сколько я получаю, — только рассмеялись бы.
— Тогда в «Лилле» играл Эден Азар. Было видно, что это будущая звезда?
— Я о нём ничего не знал, но перед той игрой Леонид Викторович давал установку и отдельно обратил на Азара внимание: «Молодой игрок под 10-м номером, который скоро перейдёт в гранд и станет одним из лучших футболистов в мире». В следующем сезоне Азар перешёл в «Челси».
— Слуцкий как-то сказал, что у вас нет скорости и вы являетесь игроком штрафной площади.
— Может, не до конца поняли его слова? В дубле и основе по скорости я точно никому не уступал, да и сейчас с этим всё в порядке. Когда виделись со Слуцким перед матчем «Анжи» и ЦСКА, хорошо пообщались. Я вообще центральным нападающим был ещё в школе, при схеме 4-4-2 играл в оттяжке. А у нас в России так — высоких в центр, маленьких на фланг. В этом году в «Славии» я и слева, и справа поиграл, и центрального нападающего.
— В 2011 году вы действительно могли перейти в «Ювентус»?
— Был турнир в Италии, на котором мы со школой ЦСКА обыграли «Ювентус» 3:0. Я сделал хет-трик. После той игры их тренер подошёл ко мне с переводчиком и начал что-то говорить, я стою и вообще ничего не понимаю. Приезжаю в Москву, а мне говорят: «Ты слышал, что тебя «Юве» купить хочет?!» Раздули так, будто мне чуть ли не Буффон позвонил. Хотя они, скорее всего, приглашали на просмотровый сбор.
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«У Это’О в сумке всегда было 4-5 пар дорогих часов»
— Почему в итоге ушли из ЦСКА?
— В нападении была большая конкуренция, поэтому меня из основы отправляли играть за тайм за дубль. А тренер дубля Александр Гришин меня не ставил… Может, не видел меня в команде? Я понял, что на меня не рассчитывают, и стал искать варианты.
— Вы же могли попасть в Европу уже тогда.
— Мог уехать в Голландию, в ПСВ. Сыграл за вторую команду на турнире, против «Атлетико», забил три или четыре гола. Думал: «Отлично, перейду туда!» Приезжаю в Москву, а мне в офисе ЦСКА говорят, что есть предложение от «Анжи».
— Попасть в звёздный «Анжи» — сказка?
— Раньше на Роберто Карлоса по телевизору смотрел, Это’О всегда очень нравился. Я думал, что Самуэль поставит себя в коллективе как суперзвезда, а он вёл себя с нами как с друзьями. У него всегда в сумке лежало четыре-пять пар дорогих часов, которые он мог подарить кому-то за хорошую игру — за гол или крутое спасение.
— С Керимовым часто общались?
— Раз в неделю он приезжал в команду, устраивал ужин. Часто приглашал молодых к себе в офис, мы разговаривали о футболе, о жизни. Меня Керимов со свадьбой поздравил конвертом, за что ему большое спасибо. Этот человек очень много сделал для Махачкалы и «Анжи», все должны быть ему благодарны.
— По деньгам сильно выиграли от перехода в «Анжи»?
— По сравнению с ЦСКА контракт был больше в два раза, но если бы другие ребята из «Анжи» узнали, сколько я получаю, — только рассмеялись бы. У меня был самый простой контракт, зато хорошие бонусы за выход на поле, за голы.
— Кто в раздевалке танцевал лезгинку?
— Буссуфа и Роберто Карлос, он всегда на позитиве. Но лучше всех лезгинку танцует Арсен Акаев. Я сам умею, но после него смысла танцевать уже не было!
— Вы играли с Ласина Траоре — тогда он был одним из самых быстрых в «Анжи».
— Один его шаг как четыре моих, очень хорошо бежит на дистанцию. Не знаю, почему сейчас все набросились на Траоре! Человек забил шесть голов в этом сезоне, смог бы и дальше забивать за ЦСКА.
Гус Хиддинк буквально заставил меня бить послематчевый пенальти.
— Чем запомнился Гус Хиддинк?
— Несмотря на то что Хиддинк был в возрасте, участвовал абсолютно во всех тренировках! В «Анжи» квадраты были по 30-40 минут, но Хиддинк играл на уровне. Вообще, получается так, что европейские тренеры больше доверяют молодым футболистам, разрешают брать ответственность на себя. Была история, когда он буквально заставил меня бить пенальти. Это была моя первая игра, с «Уралом» в 1/16 Кубка России. Я категорически отказывался подходить к точке, но Хиддинк подошёл и ткнул в меня пальцем: «Ты бьёшь!» Слава богу, забил!
— В прошлом у вас ЦСКА и «Анжи». В настоящем – Болгария. А в будущем?
— Как и любому футболисту, конечно, мне хочется пойти на повышение. Агенты занимаются, а я думаю о футболе. Могу оказаться в РФПЛ, слышал, что есть два зарубежных варианта — из Чехии и Польши. Говорят про Турцию и Португалию. Но пока контракт со «Славией», где мне доверяют. В Европе я, можно сказать, уже освоился, выучил английский и сразу болгарский. Семье вне дома тоже комфортно. На матчах постоянно скауты европейских клубов. Вообще, главное — играть, неважно, в России или Европе.