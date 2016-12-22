«На первом сборе ЦСКА Ким Ин Сон возил всю основу, как Роналду»

Сердер СЕРДЕРОВ

Родился 10 марта 1994 года в Махачкале.

Амплуа: нападающий.

Рост: 176 см. Вес: 69 кг.

Воспитанник: РСДЮШОР-2 Махачкала, «Анжи» Махачкала и ДЮСШ

Карьера: ЦСКА Москва (2010-2012), «Анжи» Махачкала (2012-2016), «Урал» Екатеринбург (2013), «Крылья Советов» Самара (2015). С 2016 года играет за «Славию» (София, Болгария).

10 марта 1994 года в Махачкале.нападающий.176 см.69 кг.РСДЮШОР-2 Махачкала, «Анжи» Махачкала и ДЮСШ ПФК ЦСКА Москва.ЦСКА Москва (2010-2012), «Анжи» Махачкала (2012-2016), «Урал» Екатеринбург (2013), «Крылья Советов» Самара (2015). С 2016 года играет за «Славию» (София, Болгария).

«Вместо шоколадки в болгарском ресторане принесли четыре блюда»

«Из Ингушетии уезжали на автобусе с разбитыми стёклами»

До и после истории с Шейдаевым и Махмудовым меня звали в сборную Азербайджана, но я отказался. Для меня это принципиально.

«В 2012-м Слуцкий сказал, что Азар будет лучшим в мире»

По сравнению с ЦСКА контракт в «Анжи» у меня был больше в два раза, но если бы другие ребята узнали, сколько я получаю, — только рассмеялись бы.

«У Это’О в сумке всегда было 4-5 пар дорогих часов»

Гус Хиддинк буквально заставил меня бить послематчевый пенальти.

22-летний воспитанник ЦСКАсыграл за «армейскую» команду в Лиге чемпионов, видел в Махачкале и Самуэля Это’О, и ФНЛ, а год назад уехал в софийскую «Славию» за игровой практикой. В интервью «Чемпионату» молодой нападающий рассказал, как он мог оказаться в «Ювентусе», ПСВ и сборной Азербайджана, что говорил Леонид Слуцкий об Эдене Азаре и кто лучше всех танцевал лезгинку в «Анжи».— Это очень приятно! Видимо, за год успел стать любимцем болельщиков.— Вы про цифры? Всего забил восемь мячей, отдал четыре голевые… В Лиге Европы забил победный гол. Могло быть и больше, но «Славия» — молодая команда, всё не так просто, как кажется со стороны. И я часто играл крайнего полузащитника, много внимания уделяли обороне. Но всё равно получается, что в этом году у меня чуть ли не лучшая статистика среди россиян, играющих в Европе. И вообще, некоторые думают, что уровень болгарского футбола невысокий… Конечно, как и везде, есть команды не самые сильные, но хватает и больших матчей со сложными соперниками. Достаточно посмотреть на результаты местных клубов в Лиге чемпионов.— Прошлый сезон мы закончили четвёртыми и попали в Лигу Европы. «Славия», по-моему, единственная частная команда в Болгарии. Руководство поставило задачу развивать молодых футболистов, а потом продавать в более сильные чемпионаты. В России, по-моему, подобное делает только «Уфа», и при этом удачно – не боятся делать ставку на молодёжь. Только мало кто это отмечает. Наверное, потому что многим нужен результат здесь и сейчас. При этом в Голландии, Чехии, Словакии, Польше и других футбольных странах в лидерах идут команды со средним возрастом игроков 22-23 года. И их сборные не слабее нашей.— Я поехал к Александру Тарханову. После того как контракт с «Анжи», у меня было три варианта. Один из РФПЛ, второй из ФНЛ и третий – как раз предложение от Александра Фёдоровича. Он проявил наиболее конкретный интерес. Если бы не Тарханов, я бы в Болгарии, скорее всего, не оказался.— Не понимал Болгарию, и у меня были сомнения, но Александр Фёдорович переубедил. Да и Смолов, Максимов — все мне советовали к Тарханову ехать. О чём не пожалел.— Что умеет работать с молодыми футболистами. Тем более в «Анжи» я почти не играл, хотя в двусторонках мог по 10 голов забить. Чувствовал себя не совсем уверенно, поэтому поехал за игровой практикой. Понятно, что доверие и время на поле — это самое главное в развитии футболиста. По деньгам вообще пошёл на понижение в несколько раз.— Я из-за этого немного расстроился. Мы вместе летели в Москву — я в отпуск, а он, чтобы подписать контракт с «Уралом». Пожелали друг другу удачи. Были разговоры о том, что я тоже могу оказаться в «Урале». Но пока Тарханову ещё нужно разобраться со всеми делами на месте, да и у меня ещё полгода контракта.— Опытный игрок, выступал в Турции и Греции, может сыграть крайнего полузащитника или под нападающим. Главный козырь — техника. Думаю, это усиление.— Жестами. Я не знал, что мотание головой у болгар означает «да», а кивок, наоборот, «нет». У меня с этим смешная история вышла.— Когда только приехал, спросил у ребят, какой поблизости хороший ресторан. Приехал, заказываю блюдо — официантка мотает головой. Я подумал, что его нет. Заказываю второе – снова мотает. Третье, четвёртое — то же самое. Думаю, что за ресторан, в котором ничего нет?! Ладно, показал на десерт какой-то, она кивнула — сижу, жду шоколадку. Мне приносят четыре блюда! Только в этот момент я вспомнил, что в Болгарии «да» и «нет» наоборот. Могли бы подсказать иностранцу в ресторане.— Тут всё намного дешевле по сравнению с Россией: продукты, рестораны, вещи… А качество – часто даже выше.— Да, всё так. Раньше мы с папой часто ходили на стадион, и мне нравилось — покупали чипсы с колой. Потом сама игра зацепила, и отец отдал в секцию. Я занимался у тренера Гамаля Бабаева — у него уже три воспитанника играют на уровне РФПЛ: Исламнур Абдулавов из «Уфы», Магомед Мусалов из «Анжи» и я. Выдающийся результат для тренеров махачкалинской школы.— Ездили как-то в Ингушетию — там была драка, которая врезалась в память. Дома мы обыграли их команду 2:0. В гостях проиграли 0:1 — проходим дальше. И тут на нас выбежали болельщики!— Встали в круг и отбивались. Уезжали на автобусе с разбитыми стёклами — то ли камнем попали, то ли из травмата стреляли…— Обычное дело на Кавказе. Никто не хочет проигрывать. Бывало, что лет в 12-13 после матчей выходили и дрались один на один.— Был ещё один случай на турнире в Сербии. Мы за сборную России играли с Францией, где были Курт Зума, Мбай Ньянг, Самуэль Умтити. Обыграли их 3:0. Французы — наглецы, крутые причёски, золотые цепи. После матча в столовой они что-то крикнули в наш адрес.— Встретились в коридоре, потолкались. Но тренер «молодёжки» Никонов разнял нас. Когда увидел Зума в «Челси», сразу набрал ребятам из той сборной: «Помнишь этого?»— Кого вызывать, а кого нет — это решать тренеру, а моё дело играть в футбол. Кстати, до и после истории с Шейдаевым и Махмудовым мне несколько раз звонили из федерации футбола Азербайджана, предлагали сделать местный паспорт и заиграть за национальную сборную. Но я вежливо отказался. Всё-таки я россиянин, живу в Москве — это вопрос принципиальный.— В 2007 году на меня внимание обратили на турнире в Пятигорске. Потом были юношеские соревнования в Мордовии – и уже после них подошли скауты академии Коноплёва, «Спартака» и ЦСКА. «Армейский» селекционер мне сразу понравился, и, может, поэтому выбрал этот клуб. Тем более ЦСКА тогда гремел в России и выиграл Кубок УЕФА. Посмотрел игры, помечтал и поехал в Москву.— Самый странный футболист, с которым я когда-либо играл. Ни с кем не разговаривал вообще, переводчик у него позже появился. Мы были на сборах в Испании. Он приехал — и как начал всю основу ЦСКА возить! Техничный, бежит, удары в стиле Роналду. Его взяли, сыграл пару матчей за основу и исчез. Недавно искал в Интернете, где он играет, и не смог найти.— Вагнер Лав! Я за ним всегда следил — один из лучших легионеров РФПЛ. Очень хороший человек, постоянно подсказывал мне. В ЦСКА вообще очень хорошая атмосфера была.— Вообще не волновался. Я сидел на лавке 16 игр, ждал, когда уже выйду на поле. И тут летим «Лиллю» 0:2, меня подзывает Слуцкий — переоделся за пять секунд. И побежал!— Я о нём ничего не знал, но перед той игрой Леонид Викторович давал установку и отдельно обратил на Азара внимание: «Молодой игрок под 10-м номером, который скоро перейдёт в гранд и станет одним из лучших футболистов в мире». В следующем сезоне Азар перешёл в «Челси».— Может, не до конца поняли его слова? В дубле и основе по скорости я точно никому не уступал, да и сейчас с этим всё в порядке. Когда виделись со Слуцким перед матчем «Анжи» и ЦСКА, хорошо пообщались. Я вообще центральным нападающим был ещё в школе, при схеме 4-4-2 играл в оттяжке. А у нас в России так — высоких в центр, маленьких на фланг. В этом году в «Славии» я и слева, и справа поиграл, и центрального нападающего.— Был турнир в Италии, на котором мы со школой ЦСКА обыграли «Ювентус» 3:0. Я сделал хет-трик. После той игры их тренер подошёл ко мне с переводчиком и начал что-то говорить, я стою и вообще ничего не понимаю. Приезжаю в Москву, а мне говорят: «Ты слышал, что тебя «Юве» купить хочет?!» Раздули так, будто мне чуть ли не Буффон позвонил. Хотя они, скорее всего, приглашали на просмотровый сбор.— В нападении была большая конкуренция, поэтому меня из основы отправляли играть за тайм за дубль. А тренер дубля Александр Гришин меня не ставил… Может, не видел меня в команде? Я понял, что на меня не рассчитывают, и стал искать варианты.— Мог уехать в Голландию, в ПСВ. Сыграл за вторую команду на турнире, против «Атлетико», забил три или четыре гола. Думал: «Отлично, перейду туда!» Приезжаю в Москву, а мне в офисе ЦСКА говорят, что есть предложение от «Анжи».— Раньше на Роберто Карлоса по телевизору смотрел, Это’О всегда очень нравился. Я думал, что Самуэль поставит себя в коллективе как суперзвезда, а он вёл себя с нами как с друзьями. У него всегда в сумке лежало четыре-пять пар дорогих часов, которые он мог подарить кому-то за хорошую игру — за гол или крутое спасение.— Раз в неделю он приезжал в команду, устраивал ужин. Часто приглашал молодых к себе в офис, мы разговаривали о футболе, о жизни. Меня Керимов со свадьбой поздравил конвертом, за что ему большое спасибо. Этот человек очень много сделал для Махачкалы и «Анжи», все должны быть ему благодарны.— По сравнению с ЦСКА контракт был больше в два раза, но если бы другие ребята из «Анжи» узнали, сколько я получаю, — только рассмеялись бы. У меня был самый простой контракт, зато хорошие бонусы за выход на поле, за голы.— Буссуфа и Роберто Карлос, он всегда на позитиве. Но лучше всех лезгинку танцует Арсен Акаев. Я сам умею, но после него смысла танцевать уже не было!— Один его шаг как четыре моих, очень хорошо бежит на дистанцию. Не знаю, почему сейчас все набросились на Траоре! Человек забил шесть голов в этом сезоне, смог бы и дальше забивать за ЦСКА.— Несмотря на то что Хиддинк был в возрасте, участвовал абсолютно во всех тренировках! В «Анжи» квадраты были по 30-40 минут, но Хиддинк играл на уровне. Вообще, получается так, что европейские тренеры больше доверяют молодым футболистам, разрешают брать ответственность на себя. Была история, когда он буквально заставил меня бить пенальти. Это была моя первая игра, с «Уралом» в 1/16 Кубка России. Я категорически отказывался подходить к точке, но Хиддинк подошёл и ткнул в меня пальцем: «Ты бьёшь!» Слава богу, забил!— Как и любому футболисту, конечно, мне хочется пойти на повышение. Агенты занимаются, а я думаю о футболе. Могу оказаться в РФПЛ, слышал, что есть два зарубежных варианта — из Чехии и Польши. Говорят про Турцию и Португалию. Но пока контракт со «Славией», где мне доверяют. В Европе я, можно сказать, уже освоился, выучил английский и сразу болгарский. Семье вне дома тоже комфортно. На матчах постоянно скауты европейских клубов. Вообще, главное — играть, неважно, в России или Европе.