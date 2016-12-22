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Ни разу не «Лестер». «Лейпциг» и другие выскочки рвут Бундеслигу

Главный итог первого круга Бундеслиги – у «Баварии» наконец-то появились конкуренты. Ими оказались те, от кого конкуренции совсем не ждали.