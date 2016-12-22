Ни разу не «Лестер». «Лейпциг» и другие выскочки рвут Бундеслигу

Главное впечатление сезона
Дерзкий «РБ Лейпциг» всё-таки не смог отстоять лидерство – в Мюнхене у молодой команды сдали нервы, и её размазали, как масло по хлебу, наказав за свои же ошибки. Но и второе место к Рождеству – это предел мечтаний «Лейпцига», только-только появившегося в Бундеслиге. «Если бы в начале сезона кто-то сказал, что 21 декабря мы будем биться с «Баварией» за первую строчку в таблице, его бы назвали сумасшедшим», – говорит Дитрих Матешиц, владелец «Ред Булл», и это правда: «Лейпциг» слишком быстро разогнался. Впрочем, Ральфу Рангнику, спортивному директору «РБ», такое не впервой – восемь лет назад он так же шумел с «Хоффенхаймом».
Название и логотип клуба навевают ассоциации со сладкой шипучкой, на самом деле «Лейпциг» – это такой качественный пьянящий коктейль. Над тренировочным процессом стоят два тренера-идеолога, обожающих прессинг – Рангник не лезет в работу Ральфа Хазенхюттля, но помогает советами, и его видение футбола в игре «РБ» тоже есть. Состав набит игроками молодыми, яркими, перспективными, от Эмиля Форсберга, нового Златана шведского футбола, до купленного летом в «Ноттингеме» Оливера Бёрка. Команда играет в смелые 4-2-2-2, никогда не отходит от своей идеологии и накрывает мощным прессингом любого. Каждую атаку «Лейпциг» старается завершить за 10 секунд – это тоже часть футбольного видения Рангника и Хазенхюттля.
«Лейпциг» часто сравнивают с «Лестером», но от таких слов руководители «РБ» плюются. И правильно делают – из общего у двух клубов только первые две буквы в названии городов. «Лестер» – сказка, «Лейпциг» – проект с грамотно выстроенной стратегией. Шикарная молодёжная академия подписывает игроков со всей бывшей ГДР, а скауты ищут лишь игроков до 24 лет – в Лейпциге осознанно делают ставку на молодость. От «красных быков» никто не ждал, что они ворвутся в Бундеслигу ТАК, но все понимали, что это не калиф на час, а команда, которая перевернёт Бундеслигу вверх дном. И такая встряска явно идёт немецкому футболу на пользу.
«Ред Булл» окрылённый. Почему «Лейпциг» идёт вровень с «Баварией»
Открытия сезона
Где-то мы уже видели такой сезон Бундеслиги. Дежавю отсылает нас на шесть лет назад – тогда чемпионом стал по кирпичику строившийся невероятно стильный Дортмунд, вторым закончил «Байер», с 7-матчевой победной серии сезон начал «Майнц», в еврокубки метил ещё не похороненный Мартином Киндом «Ганновер»… Количество выскочек в верхней половине таблицы того сезона зашкаливало.
История повторяется. Главный сюприз исходит от «Лейпцига», но в Бундеслиге есть и другая уникальная команда – «Хоффенхайм»: сельская бригада закончила календарный год, не проиграв ни одного матча, даже «Баварии» в Мюнхене. Юлиан Нагельсманн, самый молодой тренер в истории Бундеслиги, бросил вызов Германии, сделав ставку на чтение игры, постоянные перехваты, мощнейший прессинг, привив команде яркий атакующий футбол – и теперь о «Хоффенхайме» вообще не говорят в контексте «пластикового клуба». Раскрываются даже такие люди, как Керем Демирбай, грустивший во второй Бундеслиге. Единственное, чего «Хоффенхайму» не хватает, чтобы окончательно сбить дверь немецкого футбола с петель, – это «инстинкта убийцы». Матч с Дортмундом в этом плане показателен: при счёте 2:1 в свою пользу «селяне» получили численный перевес, пропустили от Обамейянга, а потом не реализовали два шикарных момента. В одном из них Жереми Тольян вышел на рандеву с вратарём, но вместо удара полез в обыгрыш и невероятно картинно упал. Реализация – главное, над чем должен работать Нагельсманн, иначе «Хоффенхайм» станет немецким «Сатурном» с кучей обидных ничьих за сезон.
«Ты думаешь, что изобрёл футбол?». 29-летний тренер рвётся в ЛЧ
На четвёртое место внезапно забрался «Айнтрахт» Нико Ковача. Команда совершенно не похожа на хорвата по интеллекту – Ковач был мозговитым игроком, а «Айнтрахт» скорее провоцирует, упорно залезает под кожу любому сопернику. То с помощью мощного прессинга (смотри матч с «Баварией»), то с помощью фолов на грани жёсткости и грязи (смотри матч с «Хоффенхаймом», где Давид Абрахам в игровом моменте чуть не снёс локтем голову Сандро Вагнеру). «Айнтрахт» – лидер по карточкам, нахватал 47 жёлтых, но при этом он очень грамотен и здорово сушит игру, у Лукаша Градецки 7 «сухарей» за первую часть сезона. Любопытна стратегия «орлов» – подписывать либо молодых игроков в аренду (Вальехо, Гектор), либо сбитых лётчиков (Хусти). Под крылом Ковача уютно чувствуют себя все.
Тренер, у которого есть сердце. История Нико Ковача
Третья – «Герта» Пала Дардаи. Она остаётся собой – неброский стиль игры компенсируется мощной работой и физикой, над которой работает Хенрик Кухно. Тренерское чутьё Дардаи тоже на уровне, уже пять замен венгра в нынешнем сезоне принесли голы. Отчасти это следствие подросшей «скамейки» – в Вольфсбурге «Герта» играла без Вайзера, Шелбреда и Ибишевича, но всё равно взяла три очка. Вайзер по-прежнему быстро растёт, Ибишевич по-прежнему забивает больше всех в «Герте». Берлинцы могли уйти на Рождество одной из двух команд Европы, выигравших все домашние матчи, – лишь поражение от «Вердера» подпортило картину.
«Бавария»
Не судите «Баварию» по матчу с «Лейпцигом», где она достала наконец с полки немецкую мясорубку – такое случилось впервые в сезоне. Чаще «Бавария» представала излишне спокойной, а иногда даже не понимающей, что нужно делать. Тактическая работа с уходом Хосепа Гвардиолы почти пропала, а главное, что с тактикой пытается сделать Карло Анчелотти – найти место на поле Томасу Мюллеру, который перестал забивать. У «Баварии» остались проблемы при игре с тройкой защитников, сложнее стало выдерживать прессинг – берущий смелостью «Айнтрахт» в плане давления был против баварцев практически идеален.
Как команда «Бавария» слабее прошлогодней, но ведь и Анчелотти известен как тренер, в первую очередь создающий оптимальную обстановку для своих лидеров. Забавно, что благоприятнее всего назначение Анчелотти сказалось на протеже Гвардиолы – среди лидеров «Баварии» оказался Тьяго Алькантара. Он держит в руках центр поля, как Тони Кроос – в обороне Тьяго может где-то недоработать, но компенсирует это умными передачами (1,7 острых за игру, больше лишь у Рибери и Мюллера) и умением выстрелить в нужную секунду. Как во вчерашней игре с «Лейпцигом».
Дортмунд
Томас Тухель, пожалуй, самый странный представитель лиги тренерской мысли: главный конкурент «Баварии» по предстартовым раскладам мощно закупился, набрал игроков атаки на два состава, но ушёл зимовать шестым, и всё из-за затянувшегося поиска тренера «Боруссии». Сначала всё было прекрасно, потом клубы Бундеслиги научились закрывать Юлиана Вайгля, и «Боруссия» училась конструировать атаки заново. Потом Тухель решил опробовать модуль с тремя центральными защитниками – и окончательно заблудился в тактических экспериментах: против команд с двумя нападающими такая схема не работала. Завершал круг Дортмунд с Марио Гётце в глубине поля, на одной линии с Вайглем. Гётце пока не совсем комфортно в этой роли, но Пирло и Иньеста тоже не сразу освоились в глубине.
За тактической гибкостью Тухеля и слухами о трансфере Фёдора Смолова из поля зрения пропали другие события в жизни Дортмунда. Пьер-Эмерик Обамейянг по-прежнему забивает гол за игру, Юлиан Вайгль продолжает расти в одного из самых крутых опорных хавбеков мира, резко прогрессирует Усман Дембеле, а поиск замены Матсу Хуммельсу затянулся и, может быть, продолжится уже летом.
Герой
Раньше Швеция верила в Форсберга только в хоккее – сначала был легендарный Петер Форсберг, поднимавший над головой кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш», в современной НХЛ его путь пытается повторить однофамилец Филип из «Нэшвилла». Теперь свой Форсберг нашёлся и в футболе – Эмиль, самый мастеровитый игрок атаки «РБ Лейпциг». В комбинационной игре «красных быков», которые лучше всех в Бундеслиге душат соперника прессингом, Форсберг чувствует себя очень комфортно. Агрессивная работа в давлении, отличное чувство паса (8 ассистов – лучший результат круга в Бундеслиге), шикарный дальний удар – у него есть всё, чтобы считаться самым ярким креативщиком главной команды немецкого сезона.
«Форсберг – игрок, который переживает эффект бутылки кетчупа», – говорит Ральф Рангник, подразумевая его умение быть «в огне»: он долго не забивал после переезда в Лейпциг, но потом доказал, что после одного удачного матча способен надолго поймать кураж. Кетчуп долго подступает к горлышку, зато потом бьёт мощной струёй. Пару матчей Форсберг раскачивался, потом сделал «1+2» с «Гамбургом». А теперь и не думает останавливаться. За свою карьеру Эмиль много натворил – сделал хет-трик за «Сундсвалль» в первом матче, вывел «Мальмё» своими голами в Лигу чемпионов – но его 5 голов, 9 передач и поход за «салатницей» с «Лейпцигом» могут стать самым впечатляющим свершением в его жизни.
Антигерой
С обесцвечиванием «Вольфсбурга» приуныл Юлиан Дракслер. Очередной золотой мальчик немецкого футбола увидел, куда катятся амбиции «автозаводцев», и отказался плавать с «Вольфсбургом» по дну таблицы. Он больше не хочет играть за клуб и уже оповестил об этом руководство «волков», надеясь уехать из «Вольфсбурга» летом – и так Дракслер вновь показал своё истинное лицо. Летом 2015-го у Юлиана на руках был контракт с «Ювентусом», но игрок предпочёл остаться в Бундеслиге, сославшись на безумную мысль для потенциальной звезды: «В Вольфсбурге более спокойная атмосфера и меньше давления. Я перешёл сюда, чтобы расти в расслабленной обстановке».
Когда от Дракслера потребовалось быть лидером, он потерял мотивацию, начал ныть и стал одной из причин кризиса «волков». В итоге – умопомрачительные «0+2» за круг. Судачат про интерес к Дракслеру «Арсенала» и «ПСЖ», но огромный вопрос, что самый сахарный игрок сборной Германии может предложить клубам с серьёзными амбициями из жёстких чемпионатов.
Разочарования сезона
Две самые разочаровывающие команды Бундеслиги, гладбахская «Боруссия» и «Вольфсбург», закрывали календарный год очным матчем. «Боруссия» проиграла его и откатилась на 14-е место, и это стало поводом для отставки Андре Шуберта. Событие напрашивалось – эмоции, вызванные назначением Шуберта, схлынули, тактика 3-4-2-1 перестала бесперебойно работать, навалились травмы, выбыл из состава и растерял форму Раффаэл, один из самых забивных бразильцев в истории Бундеслиги. И «Боруссия» превратилась в обычную серую команду, к которой отчего-то заезжали «Сити» и «Барселона». Два статистических факта дают понять, почему Шуберт уволен: во-первых, «жеребцы» – 16-я команда Бундеслиги по игре во вторых таймах (3 победы и разница мячей 5-17), во-вторых, Гладбах выиграл лишь 50% матчей, когда забивал первым – худший показатель с повышения в 2008-м.
«Вольфсбург» же просто стал серым и унылым. Кризис «Фольксвагена» не сказался на трансферной политике, но Марио Гомес оказался хуже, чем спящий по 80 минут Бас Дост, Якуб Блащиковски прожил круг между лазаретом и непривычной позицией правого защитника, многих основных игроков замучили травмы – доходило до того, что в центре обороны «Вольфсбурга» выходил Рикардо Родригес, ни разу не защитник. Хеккинг довёл «волков» до депрессии, от которой хочется повеситься, Валерьен Исмаэль развлёк лишь дикими тактическими решениями, вроде перевода на позицию латералей Сегуина, Блащиковского и Герхардта – но это не похоже на выход из кризиса.
Тактическая деталь
В прошлом сезоне Бундеслига помешалась на игре в три центральных защитника конкретно против «Баварии», которой при Гвардиоле (да и при Анчелотти тоже) неуютно играть с командами по схеме 3-Х-Х/5-Х-Х. В этом сезоне для многих команд Бундеслиги тройка защитников стала планом А, успех «Хоффенхайма» и «Айнтрахта» лишь добавил схеме популярности. В начальной стадии атаки тройка отвечает за первый пас – здесь показателен пример «Хоффенхайма» с Хюбнером, Зюле и Фогтом, – в обороне каждый получает свой круг обязанностей, а один защитник садится персонально на шею нападающему (в этом плане идеален «Айнтрахт»).
Но схема в три центральных – не панацея от всех бед. У дортмундской «Боруссии» такая тактика проходит через раз: «Хоффенхайму» достаточно было вытягивать одного защитника за счёт нападающего, чтобы создавать в защите жёлто-чёрных хаос. Клубы Бундеслиги дружно доказывают, что 3-5-2 или 5-3-2 – схема, которая требует невероятной отладки.
Сборная первой части сезона
Оливер Бауманн («Хоффенхайм»). Защита «Хоффенхайма» даёт Бауманну больше работы, чем у любого другого выскочки сезона, и Оливер справляется – 5 «сухарей» и 3,7 сейва за матч, больше только у Хитца и Кастельса, чьи команды болтаются в турнирном болоте.
Марсель Хальстенберг («РБ Лейпциг»). «Электричка» на левом краю защиты «Лейпцига». Он, как Рикардо Родригес, такой же быстрый, энергичный и неуёмный, только ещё и защищается качественно. Потенциально – игрок сборной Германии.
Матс Хуммельс («Бавария»). Как всегда, хорош в чтении игры и отлично начинает атаки «Баварии» первым пасом. Не всегда здоров, но если здоров – скала. Только намекните Матсу, что его новая причёска – это кошмар.
Никлас Зюле («Хоффенхайм»). Стал намного ближе к мюнхенской «Баварии». Хейтеры уже уверены, что «Бавария» ослабляет очередного конкурента в чемпионской гонке.
Фредрик Соренсен («Кёльн»). Давным-давно забракованный «Ювентусом», Соренсен – лучший правый защитник Бундеслиги по отборам (3,3) и третий по перехватам (2,9).
Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»). Лучший ассистент Бундеслиги, который закончил календарный год бездумным подкатом сзади, но до этого выдал мощнейшие четыре месяца.
Наби Кейта («РБ Лейпциг»). Метроном «Лейпцига», Канте и Фабрегас в одном флаконе – лучший в команде по единоборствам (6,4 выигранных за матч), удачным обводкам (3) и очень тонкий при принятии решения с последним пасом. За четыре дня до «Баварии» «красные быки» играли с «Гертой», и там Кейта как раз выдал тончайший пас в своём стиле – именно тот Наби настоящий, а не тот, что ошибся под прессингом «Баварии».
Тиаго Алькантара («Бавария»). Автор лучшего прогресса сезона в «Баварии» Анчелотти.
Усман Дембеле («Боруссия» Д). Самая интересная трансформация сезона – от бегунка, который умеет только возиться с мячом, до игрока разностороннего и резко прогрессирующего. Весной Дембеле должен стать ещё многограннее.
Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Д). Обамейянг эксцентричен, позволяет себе странные выходки, например слетать в Милан перед матчем Лиги чемпионов, но лучше него отрываться от защитников, включать скорость и искать зоны в Бундеслиге не умеет никто. 16 мячей за 16 туров делают габонца ближе к мечте – к мадридскому «Реалу».
Антони Модест («Кёльн»). В симпатичной команде Петера Штёгера Модест – царь и бог: вся команда играет на француза, а Модест легко и непринуждённо забивает, как никогда раньше. За круг Модест настрелял 13 голов, лишь у Обамейянга больше.
Запасные: Лукаш Градецки («Айнтрахт»), Сеад Колашинац («Шальке»), Кевин Фогт («Хоффенхайм»), Юлиан Брандт («Байер»), Керем Демирбай («Хоффенхайм»), Серж Гнабри («Вердер»), Роберт Левандовски («Бавария»).