Депай, кого хочешь — выбирай: «Спартак» или один из 5 евроклубов?

Генриально! Как Мхитарян спасает «МЮ» и свою карьеру в клубе
При Луи ван Гале, которого Депай считает вторым, если не первым отцом, голландец сыграл 45 матчей и забил всего 7 голов. Такая статистика, а также отношение футболиста к делу не убедили Жозе Моуринью, и Депай при Марсьяле, Лингарде, Рашфорде и Мате получил всего чуть больше двух часов игрового времени за 8 матчей. Португальский тренер чётко дал понять, что не рассчитывает на целую группу игроков, в число которых входит и Депай. У голландца, которого «МЮ» готов продать вдвое меньше той цены, что заплатил, то есть за € 14 млн, есть несколько вариантов продолжения карьеры — Франция, Италия, Германия, Англия и «Спартак».
«Ницца»
Лидер чемпионата Франции превращается в пристанище непризнанных талантов — сначала туда приехал никому не нужный Марио Балотелли, потом провалившийся в «Баварии» Данте, а теперь «Ницца» по крайней мере до конца сезона собирается приютить Мемфиса. В Лиге 1 Депай точно будет играть, но этого мало. Нужно из Франции убедить «МЮ» и Моуринью, что ему стоит остаться в Манчестере.
«Новый Роналду» или «новый Роббен» — британские СМИ не могли определиться в оценке потенциала Мемфиса Депая.
Game over. Как Марио Балотелли может спасти свою карьеру
«Вольфсбург»
Немецкие «волки» зимой могут потерять двух ключевых игроков. Унаи Эмери, которому срочно нужно спасать «ПСЖ» с третьего места во Франции, планирует усилиться Рикардо Родригесом и Юлианом Дракслером. Последнего и должен заменить Депай, который был лучшим бомбардиром в Голландии — стране с очень похожим менталитетом и футбольной лигой.
7 самых ожидаемых трансферов зимы
«Милан»
Всё просто: «Милану» нужен хоть кто-нибудь. При Монтелле у команды всё более-менее получается, команда даже идёт на пятом месте и борется за зону Лиги Европы, хотя нет-нет, да и случаются сбои — ничья с «Аталантой» или поражение от «Дженоа». Если Депай решит уйти в «Милан», то ещё непонятно, кто кого будет спасать.
Если Депай решит уйти в «Милан», то ещё непонятно, кто кого будет спасать.
«Рома»
Зимой «Рома» потеряет футболиста, который стал чуть ли не самым важным в этом сезоне. Всё из-за Кубка Африки — Мохаммед Салах уезжает в Габон, чтобы сыграть за самую титулованную сборную турнира. Лучано Спаллетти видит в арендованном Депае замену египтянину, но что будет делать нападающий после того, как Салах вернётся в феврале 2017-го, непонятно.
«Покойся с миром, римское дерби». Почему фанаты «похоронили» его
«Эвертон»
Пока самым настойчивым в гонке за Депая выглядит именно «Эвертон». Конкретный интерес к игроку «МЮ» выразил сам Рональд Куман, у которого из левых форвардов есть только Янник Боласье, да и тот травмированный, возможно, до конца сезона. Кроме того, «Эвертон» хочет купить другого ненужного Моуринью футболиста — опорника Моргана Шнайдерлина. Возможно, в Манчестере скорее согласятся продать всех «оптом», чем устраивать игроков в разные команды.
Главное, что нужно знать о трансфере Депая в «Спартак», — делами игрока «МЮ» и его партнёра по сборной Квинси Промеса занимается одно и то же спортивное агентство, Sports Entertainment Group из Амстердама.
«Спартак»
Слух о том, что в «Спартак» может приехать Депай, появился как-то случайно и внезапно, но стал очень популярным — игроков даже уровня Мемфиса в РФПЛ не так много. Главное, что нужно знать о трансфере Депая в «Спартак» — делами игрока «МЮ» и его партнёра по сборной Квинси Промеса занимается одно и то же спортивное агентство, Sports Entertainment Group из Амстердама. Зимой оно может произвести рокировку — отправить звезду «Спартака» в один из английских топ-клубов, а на замену ему организовать аренду Мемфиса в красно-белую команду.
Глушаков: я – мясной хулиган