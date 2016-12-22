Депай, кого хочешь — выбирай: «Спартак» или один из 5 евроклубов?

«Ницца»

«Новый Роналду» или «новый Роббен» — британские СМИ не могли определиться в оценке потенциала Мемфиса Депая.

«Вольфсбург»

«Милан»

Если Депай решит уйти в «Милан», то ещё непонятно, кто кого будет спасать.

«Рома»

«Эвертон»

Главное, что нужно знать о трансфере Депая в «Спартак», — делами игрока «МЮ» и его партнёра по сборной Квинси Промеса занимается одно и то же спортивное агентство, Sports Entertainment Group из Амстердама.

«Спартак»

Полтора года назадпереходил в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ в качестве восходящей звезды. «Новый Роналду» или «новый Роббен» — не могли определиться британские СМИ в оценке потенциала голландского нападающего. Но стать хотя бы самим собой образца 2014 года, когда Мемфис стал лучшим бомбардиром Эредивизи, он так и не смог.При, которого Депай считает вторым, если не первым отцом, голландец сыграл 45 матчей и забил всего 7 голов. Такая статистика, а также отношение футболиста к делу не убедили, и Депай приполучил всего чуть больше двух часов игрового времени за 8 матчей.Португальский тренер чётко дал понять, что не рассчитывает на целую группу игроков, в число которых входит и Депай. У голландца, которого «МЮ» готов продать вдвое меньше той цены, что заплатил, то есть за € 14 млн, есть несколько вариантов продолжения карьеры — Франция, Италия, Германия, Англия и «Спартак».Лидер чемпионата Франции превращается в пристанище непризнанных талантов — сначала туда приехал никому не нужный, потом провалившийся в «Баварии» Данте, а теперь «Ницца» по крайней мере до конца сезона собирается приютить Мемфиса. В Лиге 1 Депай точно будет играть, но этого мало. Нужно из Франции убедить «МЮ» и Моуринью, что ему стоит остаться в Манчестере.Немецкие «волки» зимой могут потерять двух ключевых игроков. Унаи Эмери, которому срочно нужно спасать «ПСЖ» с третьего места во Франции, планирует усилиться. Последнего и должен заменить Депай, который был лучшим бомбардиром в Голландии — стране с очень похожим менталитетом и футбольной лигой.Всё просто: «Милану» нужен хоть кто-нибудь. При Монтелле у команды всё более-менее получается, команда даже идёт на пятом месте и борется за зону Лиги Европы, хотя нет-нет, да и случаются сбои — ничья с «Аталантой» или поражение от «Дженоа». Если Депай решит уйти в «Милан», то ещё непонятно, кто кого будет спасать.Зимой «Рома» потеряет футболиста, который стал чуть ли не самым важным в этом сезоне. Всё из-за Кубка Африки —уезжает в Габон, чтобы сыграть за самую титулованную сборную турнира. Лучано Спаллетти видит в арендованном Депае замену египтянину, но что будет делать нападающий после того, как Салах вернётся в феврале 2017-го, непонятно.Пока самым настойчивым в гонке за Депая выглядит именно «Эвертон». Конкретный интерес к игроку «МЮ» выразил сам, у которого из левых форвардов есть только, да и тот травмированный, возможно, до конца сезона. Кроме того, «Эвертон» хочет купить другого ненужного Моуринью футболиста — опорника. Возможно, в Манчестере скорее согласятся продать всех «оптом», чем устраивать игроков в разные команды.Слух о том, что в «Спартак» может приехать Депай, появился как-то случайно и внезапно, но стал очень популярным — игроков даже уровня Мемфиса в РФПЛ не так много. Главное, что нужно знать о трансфере Депая в «Спартак» — делами игрока «МЮ» и его партнёра по сборной Квинси Промеса занимается одно и то же спортивное агентство, Sports Entertainment Group из Амстердама. Зимой оно может произвести рокировку — отправить звезду «Спартака» в один из английских топ-клубов, а на замену ему организовать аренду Мемфиса в красно-белую команду.