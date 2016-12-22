Фото: Оргкомитет ЧМ-2018

Увидеть чемпионат мира изнутри! 5 причин стать волонтёром ЧМ-2018

Стать волонтёром Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу FIFA может каждый. Рассказываем, как это сделать и почему это так круто.