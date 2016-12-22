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Волонтеры чемпионата мира 2018
Фото: Оргкомитет ЧМ-2018
Текст: «Чемпионат»

Увидеть чемпионат мира изнутри! 5 причин стать волонтёром ЧМ-2018

Стать волонтёром Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу FIFA может каждый. Рассказываем, как это сделать и почему это так круто.
22 декабря 2016, четверг. 14:00. Футбол
1. Стать участником уникального события в российской истории

Даже Олимпиад на нашем веку было уже две, а вот чемпионат мира, скорее всего, останется единственным для нынешнего поколения россиян. Стать волонтёром ЧМ-2018 – значит стать частью истории, приобщиться к тому, о чём потом будешь рассказывать детям и внукам.

2. Внести вклад в общий успех

Россия – страна гостеприимная, и её имидж в мире зависит от уровня проведения таких знаковых мероприятий, как чемпионат мира. Сделать так, чтобы иностранные гости почувствовали себя как дома и прониклись ощущением праздника, чтобы провести лучший турнир в истории и всё прошло без сучка без задоринки – это для нас, чего скрывать, практически национальная идея. С Олимпиадой в Сочи удалось. Вклад волонтёров важен для повторения этого успеха на мундиале.
Фото: Оргкомитет ЧМ-2018

3. Завести новые знакомства

На чемпионат мира и Кубок конфедераций приезжают не только футболисты, но и сотни тысяч гостей – болельщики, журналисты, специалисты, звёзды шоу-бизнеса. Все они нуждаются в помощи волонтёров. Общение может не ограничиться отдельными эпизодами чемпионата мира – завести знакомых в самых разных уголках света и приятно, и полезно.

4. Развиваться

Хотя волонтёр – неоплачиваемая профессия, это бесценный именно профессиональный опыт. Коммуникация, иностранный язык, организационные навыки – эти и множество других своих качеств можно «прокачать» благодаря участию в таком масштабном событии и специальных тренингах, которые ему предшествуют. Волонтёрский опыт – прекрасное дополнение к любому резюме, а для кого-то и возможность после этого принципиально сменить сферу деятельности.

5. Ни в чём не нуждаться

Волонтёры Кубка конфедераций и чемпионата мира будут обеспечены всем необходимым: уникальная экипировка, вкусная еда, транспортная карта. В общем, станут полноценной частью команды организаторов турниров.
Фото: Оргкомитет ЧМ-2018

Как стать волонтёром


Заявку на право стать волонтёром Кубка конфедераций и чемпионата мира можно подать до конца года в специальном разделе на FIFA.com. Есть лишь одно требование: волонтёрам, желающим принять участие в Кубке конфедераций — 2017, должно исполниться 18 лет к 10 мая 2017 года, а тем, кто хочет стать волонтёром на ЧМ, должно исполниться 18 лет к 10 мая 2018 года. В общей сложности в мероприятиях Кубка конфедераций примут участие около 5500 волонтёров, в мероприятиях ЧМ-2018 – более 15 000 волонтёров.

Итак, нужно заполнить онлайн-анкету — понадобятся паспорт, фото и полчаса свободного времени. Затем начинается этап отбора кандидатов с помощью тестов на личностные качества, способности и знание английского, а также собеседования – очного или в режиме онлайн. Итоги будут подведены не позже февраля 2017 года для работы на Кубке конфедераций и не позже февраля 2018-го – для чемпионата мира.
Последний этап подготовки к турнирам – обучение в 15 волонтёрских центрах в различных регионах, знакомство со стадионами и другими объектами, на которых предстоит работать, и подробный инструктаж. Тренинги, разумеется, не занимают больше 1-2 дней, посетить их можно без отрыва от основной работы или учёбы.
Фото: Оргкомитет ЧМ-2018

Что будут делать волонтёры


Существует несколько направлений деятельности волонтёров. На этапе подачи заявки можно выбрать желаемую сферу деятельности, но окончательно она определяется по итогам тестов и собеседований. В ходе них и решится, к какой из функций на турнирах волонтёр больше расположен и подготовлен.
Волонтёры будут заниматься аккредитацией официальных лиц, реализацией билетной программы, обеспечением коммуникаций, координации исполнения прав и обязанностей спонсоров и лицензиатов FIFA, встречи, проводов и размещения приезжих, организацией досуга по программам «Гостеприимство», общественного питания, передвижения на транспорте. Работа со СМИ и официальными вещателями, командами, допинг-контроль и медицинская помощь, служба протокола, сервисы для болельщиков, перевод, церемонии открытия и закрытия – все эти направления также в ведении волонтёров. Каждый сможет найти то, что интересно именно ему, и пригодиться в этом деле. Без пафоса и преувеличений: волонтёры – те, без кого чемпионат мира не может состояться.

Быть волонтёром – каково это?


Влада Крупкина (24 года, Сочи):
«Свою волонтёрскую деятельность я начала ещё пять лет назад. В 2012 году я участвовала в саммите АТЭС в качестве волонтёра, после которого меня взяли на работу в Центр подготовки волонтёров «Форвард». Во время Игр помимо основной работы я была волонтёром церемоний открытия и закрытия Олимпиады и Паралимпиады, несла флаг Греции. Это было потрясающе: стоять на сцене в окружении 40 тысяч зрителей, смотреть церемонию награждения наших лыжников, сцена подо мной дрожала от рукоплесканий!»
Фото: Оргкомитет ЧМ-2018

Тамара Долгушевская (73 года, Санкт-Петербург):
«Незабываемым для меня был мой первый волонтёрский опыт на дебрифинге МОК (мероприятии, где участники олимпийского движения обмениваются опытом) в Сочи в 2010 году. Потом были Лондон-2012, Сочи-2014, другие замечательные праздники спорта. Мы все с энтузиазмом восприняли известие о том, что у нас будут проходить ЧМ и Кубок конфедераций, и уже в июле 2015 года я стала волонтёром в группе переводчиков на предварительной жеребьёвке чемпионата мира. Волонтёрство захватило меня настолько, что нет времени думать о своих годах и недугах!»

Владислав Гмырин (24 года, Саранск):
«Больше всего запомнилась Универсиада 2013 года в Казани. Там моя деятельность была связана с моей профессиональной специальностью врача. Я отвечал за лёгкую атлетику: должен был следить за состоянием здоровья спортсменов после финиша. И это было интересно не только в плане профессионального опыта, это ещё и прекрасная возможность работать вместе с российскими известными спортсменами. Волонтёрство развило во мне желание стать спортивным врачом, и сейчас я помощник врача в футбольном клубе «Мордовия», отвечаю за молодёжный состав».
Фото: Оргкомитет ЧМ-2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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