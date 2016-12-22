Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Гости дорожающие. Кто из легионеров ощутимо вырос в цене в РФПЛ

РФПЛ перестала быть богадельней для меркантильных стареющих звёзд. Теперь в тренде легионеры, на которых и самим можно заработать.