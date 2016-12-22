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175 лет назад 2016
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Квинси Промес
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Гости дорожающие. Кто из легионеров ощутимо вырос в цене в РФПЛ

РФПЛ перестала быть богадельней для меркантильных стареющих звёзд. Теперь в тренде легионеры, на которых и самим можно заработать.
22 декабря 2016, четверг. 15:00. Футбол
>>> Уценка. Кто в Премьер-Лиге сильнее всех подешевел

Заметка о подешевевших за последние годы мастерах Премьер-Лиги предполагала продолжение. Собственно, вот оно. Вашему вниманию обратные примеры – игроки, ощутимо повысившие свою рыночную стоимость в чемпионате России. В расчёт принимались только легионеры, поскольку у местных кадров точкой отсчёта в графике является ноль, и точки эти очень неравномерно разбросаны друг от друга. Интереснее отследить динамику подорожания иностранцев, каждый из которых покупался за определённую сумму в валюте и соответственно имел более-менее чёткую цену. Портал transfermarkt.de нам в этом поможет.

+ 5 млн €
Марио Фернандес (ЦСКА)
Было: 10 млн
Стало: 15 млн

За последние годы ЦСКА дважды отошёл от правила – дорогостоящих футболистов не брать. С Витиньо промашка вышла – зато с Фернандесом «армейцы» попали в десятку. Сегодня Марио наряду с Дзагоевым – главные активы команды. В рейтинге самых дорогостоящих футболистов РФПЛ прямо сейчас они делят второе-четвёртое места с Промесом (лидирует Витсель). Поэтому толки об интересе к бразильско-российскому латералю «Барселоны» уже ни у кого, кажется, не вызывают ухмылки.
На своей позиции Марио сегодня один из лучших (если не абсолютно лучший) в России.

+ 5 млн €
Кристиан Нобоа («Ростов»)
Было: 1 млн
Стало: 6 млн

Всё, что Нобоа выиграл после Эквадора, он выиграл с Бердыевым. Два золота и бронза с «Рубином», серебро с «Ростовом», Суперкубок – Кристиану повезло встретить «своего» тренера в далёкой России. По мере футбольного взросления Нобоа естественным образом повышались его акции. После лета 2014-го ломаная линия этой диаграммы несколько просела, но по итогам группового турнира Лиги чемпионов Крис может рассчитывать на переоценку. В сторону удорожания, разумеется.

+ 5,5 млн €
Маринато Гилерме («Локомотив»)
Было: 0,5 млн
Стало: 6 млн

Гилерме относится к редкой породе игроков-легионеров, прикипевших душой к одному месту. По беспрерывному стажу выступлений в «Локо» сравниться с Маринато из нынешнего состава может только Янбаев. Гилерме был первым бразильским вратарём в российском футболе и стал первым натурализованным иностранцем в сборной страны. Выше него transfermarkt.de котирует в «Локомотиве» только Чорлуку, но у того просто более богатая предыстория – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и под сотню матчей за национальную команду.

+ 5,7 млн €
Жозе Маурисио («Зенит»)
Было: 0,8 млн
Стало: 6,5 млн

За шесть лет в Грозном Маурисио вырос из «ноунейма» в одного из лучших центральных полузащитников РФПЛ, а его стоимость увеличилась почти десятикратно. Для «Зенита» такой кадр в статусе свободного агента стал настоящей находкой.

+ 5,8 млн
Жоаозиньо («Краснодар»)
Было: 1,2 млн
Стало: 7 млн

Порою кажется, что этот миниатюрный смуглокожий технарь был в «Краснодаре» всегда. И это впечатление не так уж далеко от истины. В начале следующего года Жоаозиньо – теперь гражданин РФ Жоаозиньо – отметит шестую годовщину выступлений на Кубани. Пик его стоимости пришёлся на февраль 2015-го (12 млн). С тех пор он только дешевел, но тому есть объективная причина – травматическая полоса, из которой Жо выбрался только недавно.

+ 6,5 млн €
Понтус Вернблум (ЦСКА)
Было: 3,5 млн
Стало: 10 млн

У селекционеров ЦСКА намётанный глаз на легионеров, которых со временем можно с наваром перепродать на Запад. Заработали бы и на Вернблуме, если бы Понтус не стал практически незаменимой фигурой в команде. Последние три года стоимость шведского бойца стабильно держалась на отметке «10 миллионов». Теперь постепенно будет снижаться – естественная ситуация для игрока, разменявшего четвёртый десяток лет.
Историю Азмуна надо преподавать на курсах футбольных менеджеров.

+ 6,85 млн €
Сердар Азмун («Ростов»)
Было: 0,15 млн
Стало: 7 млн

Историю Азмуна надо преподавать на курсах футбольных менеджеров – как пример идеального трансфера. Заманить жирным контрактом престарелого мастера и положить откат в карман – много ума не надо (были бы денежки). А ты попробуй откопать самородка где-нибудь на периферии футбольной цивилизации и отполировать до звёздного блеска! Курбан Бердыев с этой задачей превосходно справился. У него – сперва в «Рубине», а затем в «Ростове» — Сердар вырос из одарённого мальчика в сильного, яркого нападающего. Нынешняя цена на Азмуна – промежуточная. В неё «не заложены» голы «Атлетико», «Баварии», интерес Дортмунда и «Бенфики». Желающим увести у «Ростова» его иранское сокровище нужно быть готовым выложить вдвое, если не втрое больше этих 7 миллионов. Агент Варга, к примеру, находит эту сумму «оскорбительной для футболиста класса Азмуна».

>>> Недаром все хотят Сердара! Почему Азмун востребован в Европе

+ 7,5 млн €
Одил Ахмедов («Краснодар»)
Было: 1,5 млн
Стало: 9 млн

Такие работоспособные, выносливые исполнители, как Ахмедов, высоко ценятся в Азии. Неудивительно, что Одил попал в поле зрения китайских футбольных нуворишей. Но за бесценок Сергей Галицкий игрока не отдаст. Во-первых, острой нужды в деньгах хозяин «Краснодара» не испытывает – он и сам при желании любого игрока «Шаньдуна» купит. А во-вторых, за время выступлений в РФПЛ Ахмедов основательно вырос в цене. Такого сотрудника если и отпускать, так только за достойную компенсацию. Не столько денег вопрос, сколько принципа.

+ 8,5 млн €
Бибрас Натхо (ЦСКА)
Было: 1,2 млн
Стало: 10 млн

Многих озадачит присутствие Натхо в этом рейтинге, да ещё и на столь высоких позициях. Так я вас больше удивлю: пару лет назад израильтянин котировался даже выше! Дело в том, что как футболист Бибрас формировался в России – Бердыев увёз его из Тель-Авива совсем молоденьким пареньком. В Казани Натхо прибавлял не только в понимании футбола, но и стоимости. Хотя сегодня ценник, выставленный немецкими экспертами, действительно выглядит завышенным. После зимнего «переучёта» он наверняка снизится.
На чемпиона России Промеса – ежели он таковым станет – Леонид Арнольдович вправе будет установить дополнительную наценку.

+ 8,5 млн €
Квинси Промес («Спартак»)
Было: 6,5 млн
Стало: 15 млн

Лучший пример удачной инвестиции в «движимое имущество». Нидерландский вингер и ощутимую спортивную пользу «Спартаку» приносит (два сезона подряд лучшим бомбардиром команды становился!), и экономическую выгоду как пить дать принесёт. За время выступлений в Москве Квинси подорожал более чем вдвое, и это, похоже, ещё не предел. На чемпиона России Промеса – ежели он таковым станет – Леонид Арнольдович вправе будет установить дополнительную наценку. Благо спрос на него уже сейчас неслабый.

>>> 6 лучших голов «Спартака»: Промес, Промес и ещё раз Промес
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бибрас Натхо Жоаозиньо Жозе Маурисио Квинси Промес Кристиан Нобоа Маринато Гилерме Марио Фернандес Одил Ахмедов Понтус Вернблум Сердар Азмун
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