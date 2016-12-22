Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Как стать хуже Буркина-Фасо: деградация России в рейтинге ФИФА

Четыре года назад сборная России занимала лучшее в своей истории место в рейтинге ФИФА – девятое. Сегодня у неё худшая позиция – 56-я.