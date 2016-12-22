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175 лет назад 2016
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Сборная России по футболу
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Антон Матвеев

Как стать хуже Буркина-Фасо: деградация России в рейтинге ФИФА

Четыре года назад сборная России занимала лучшее в своей истории место в рейтинге ФИФА – девятое. Сегодня у неё худшая позиция – 56-я.
22 декабря 2016, четверг. 17:00. Футбол

Россия – на 56-м месте. Хуже не бывает


Сегодня вышел обновлённый рейтинг ФИФА, который возглавляет Аргентина. А Бразилия, Германия, Чили и Бельгия формируют первую пятёрку. Понятно, что рейтинг этот – сомнительной объективности. Тем не менее место в нём тоже имеет значение, и, скажем, Виталий Мутко любит говорить в интервью: “Мы занимаем такое-то место в рейтинге, а вот наш соперник…”.

Чаще всего такие речи носят оправдательный характер. Так вот, теперь сборная России имеет полное моральное право проиграть, например, сборной Буркина-Фасо. Или наследникам Жерара “он хороший” Мукунку – конголезцам. Ну а что, Буркина взгромоздилась на 50-е место, ДР Конго – на 48-е. Тогда как Россия занимает унизительное 56-е место. Потому формально слабее этих прославленных, мастеровитых, славных футбольных держав.

Конечно, всегда можно сказать, что “в этом рейтинге даже топ-команда может оказаться на очень низком месте”. Но на самом деле это не так. Ниже России почти нет сборных приличного уровня. Ну, разве что Шотландия, Армения, Финляндия, но во всех этих странах сейчас объективно проблемы с футболом. А так ниже России те, кто и должен располагаться на подобных позициях: Свазиленды, Бенины и всякие Гаити.
В ноябре 2012-го сборная России занимала почётное 9-е место в рейтинге.

2012/13: Россия – в десятке сильнейших сборных мира


Всего четыре года назад нам всем было не так грустно смотреть в рейтинг ФИФА. Совсем наоборот. Болельщики сборной России вполне могли говорить: мы болеем за топ-сборную, одну из 10 лучших в мире! И правда, в ноябре 2012-го наша команда занимала почётное 9-е место в рейтинге. Притом удерживала его три месяца подряд – с ноября по февраль.

Высокая позиция не была сиюминутной. Россия прописалась в первой двадцатке ФИФА на целый год – только в ноябре 2013-го спустилась на 22-ю строчку. Во второй половине 2012 года Россия под руководством Капелло не проиграла ни одного матча, при этом, например, обыграв Португалию. Из 12 возможных очков в отборочной группе ЧМ-2014 Широков и Ко набрали 12. Феерического футбола не было, но результат под руководством итальянского коуча всё равно впечатлял.

В 2013-м начались проблемы, и серьёзные проблемы, вылившиеся в поражения от тех же португальцев (ну это ладно) и Северной Ирландии (а вот это совсем не ладно). Тем не менее Россия квалифицировалась на чемпионат мира в Бразилии и сохраняла достойное место в рейтинге. А нам было немного тревожно за сборную, немного скучно на неё смотреть, но точно не стыдно.

2014/15: Кризис после ЧМ-2014


Вы вряд ли сейчас узнали, что в Бразилии мы выступили совсем не здорово. Ни одной победы, неспособность выйти в плей-офф из средней группы с Бельгией, Алжиром и Южной Кореей. Вот уже и Фабио Капелло в стране никто не любит, и футболистов жестоко критикуют, и по креативному таланту Романа Широкова тоскуют. Россия снова оказалась на задворках футбольного мира, и рейтинг ФИФА постепенно стал это отражать. В октябре мы уже были лишь 30-ми.
Несмотря на нестабильность сборной, в 2015-м ниже 33-го места она в рейтинге не падала.

Справедливости ради, после этого сборная взяла себя в руки. Ну, не совсем – Капелло потерял контакт с игроками и симпатии болельщиков. Спасать сборную и её участие на Евро пришлось Слуцкому – Леонид Викторович с этой (именно этой) задачей справился с блеском. Пять побед подряд, считая викторию над опять же Португалией, обеспечили России самое высокое место за год – 23-е. В целом, несмотря на нестабильность сборной, в 2015-м ниже 33-го она в рейтинге не падала.

2016: европейское падение России


Только вот дальше последовал сам чемпионат Европы по футболу… Чемпионат, который болельщики сборной России с удовольствием бы забыли. Чемпионат, на котором нам указали на место. Унизительное место. А что, всё логично – Уэльс занимает 12-ю позицию в рейтинге, Англия – 13-ю (правильно, Руни и Ко ведь заняли второе место в группе, не первое), а Словакия – 25-ю.
Вымученная победа над Румынией не убедила в нашей состоятельности ни болельщиков, ни рейтинг ФИФА.

Мы же после провального Евро совершили падение на девять строчек – с 29-й на 38-ю. Неудивительно, что нас обогнали многие сборные, выступившие во Франции в разы удачнее. Скажем, та же Исландия – сейчас она вообще почти в первой двадцатке, 21-я.

Мы же, проиграв в товарищеских матчах Коста-Рике и Катаре, опустились на 56-е место, худшее в истории для сборной России. Вымученная победа над Румынией не убедила в нашей состоятельности ни болельщиков, ни рейтинг ФИФА.

Рейтинг ФИФА от 22 декабря 2016:

1 (1). Аргентина — 1634 очка
2 (2). Бразилия – 1544
3 (3). Германия – 1433
4 (4). Чили — 1404
5 (5). Бельгия – 1368
6 (6). Колумбия – 1345
7 (7). Франция – 1305
8 (8). Португалия – 1229
9 (9). Уругвай – 1187
10 (10). Испания – 1166

48 (47). ДР Конго – 638
49 (49). Албания – 618
50 (50). Буркина-Фасо – 617
51-52 (50). Нигерия – 616
51-52 (50). Словения – 616
53 (53). Гана – 611
54 (56). Саудовская Аравия – 605
55 (54). Израиль – 595
56 (55). Россия — 592.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол ФИФА
Новости. Футбол
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