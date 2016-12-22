Бей за титул-2. Как команды РФПЛ конвертируют удары

Перед концовкой прошлого сезона, где на титул претендовали несколько команд, я обратил внимание на статистику, которая мне кажется наиболее показательной среди новых показателей, — это разница в реализации ударов (РРУ). После завершения осенней части сезона можно вернуться к этому показателю и проследить за изменениями, которые произошли с весны. Чтобы лучше понимать РРУ, нужно знать следующее:
а) за шесть сезонов в чемпионате России лишь дважды команды с лучшей разницей в реализации ударов не попали в медали;
б) чемпионат России при этом остаётся довольно рандомным с точки зрения РРУ — в лучших европейских лигах эта статистика даёт возможность ещё точнее ранжировать команды;
в) согласно исследованиям английских футбольных аналитиков, рандомизирующий элемент — процент РРУ от -2% до 2%. Чем ближе команда к этому промежутку, тем случайнее её результаты. Чем больше команд попадает в этот промежуток, тем рандомнее результаты всего сезона.
1. «Спартаку» нужно добавлять, и Луис Адриано может помочь
«Спартак» серьёзно добавил при Массимо Каррере в том числе и в РРУ — это не вызывает никаких сомнений. Если отбросить провальный матч с «Крыльями Советов», где соперник забил четыре мяча в результате четырёх ударов в створ, то «Спартак» даже сумел впервые за пять лет выйти за пределы рандомизирующего промежутка -2%-2%. В то же время, подправив статистику реализации ударов у соперника, красно-белые испытывают сложности с конвертацией собственных подходов. Если дальние удары при Каррере стали эффективнее, то в штрафной, особенно если не играет Зе Луиш, «Спартак» проигрывает «Зениту». Луис Адриано, которым интересуется клуб, способен помочь добавить в реализации из штрафной: 22 мяча в Лиге чемпионов за «Шахтёр» бразилец забил 59 ударами (конвертация выше трети, это очень серьёзный показатель), при этом все голы случились после ударов из 16-метрового прямоугольника.
2. Если «Зениту» нужен вратарь, то Лунёв — неочевидный вариант
При Луческу «Зенит» стал эффективнее у своих ворот — в прошлом сезоне хуже команды Андре Виллаш-Боаша по реализации ударов соперником были всего четыре команды, три из которых оказались на самом дне таблицы. В этом сезоне Юрий Лодыгин продолжил ошибаться, но командная оборона стала прочнее, и если «Зениту» действительно нужен новый вратарь, то им должен стать футболист, серьёзно влияющий на реализацию ударов соперником. Андрей Лунёв, безусловно, одно из открытий сезона, но при этом изучить его личное влияние на игру ещё лишь предстоит.
В чём «Уфа» прибавила при Викторе Гончаренко, так это в качестве создаваемых у своих ворот моментов — стало меньше подходов через центр, блокировались сдвоенные фланги, и соперники чаще наносили «мусорные» удары — издали или мало подготовленные удары из пределов штрафной. В итоге в среднем на 20% сократилась точность ударов по воротам «Уфы», а количество попаданий в створ стало меньше в среднем на два удара. Лунёв хорош, но первичной была низкая и агрессивная командная оборона с малым количеством свободных зон. «Зенит» играет гораздо выше, позволяет сопернику больше, и в такой игре приобретение Лунёва — фактически лотерея.
3. Система Бердыева работает со всеми футболистами
Лучшей командой по РРУ в прошлом сезоне ожидаемо стал эффективнейший «Ростов» Курбана Бердыева, что позволило команде стать главным оверачивером-2016. В нынешнем сезоне «Ростов» едва ли не половину матчей в чемпионате России из-за нагрузок в Лиге чемпионов провёл составом, крайне далёким от оптимального, но даже при этом жёлто-синие проигрывают по РРУ только «Зениту» (да и то символически). Это позволяет сделать важный вывод: система игры Курбана Бердыева, которая не меняется в зависимости от состава, работает с любыми футболистами. Результат зависит от исполнительского мастерства — это так, но работающую идею можно сохранить и без определённых имен.
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4. «Амкар» показателен и с идеологической, и со статистической точек зрения
С одной стороны, результат «Амкара» — очевидная статистическая аномалия: команда не меняла тренера и игровую философию, не изменила цифры по точности ударов, забила 16 мячей с худшим в лиге показателем по количеству ударов в створ (в том числе — гол Александра Салугина, который ударил с 40 метров, потому что ему было лень бежать до ворот дальше), но при этом почти на 9% добавил в РРУ, такого обычно просто не бывает. С другой стороны, пример «Амкара» показателен именно для чемпионата России: здесь достаточно настроить хорошо работающую глубокую оборону, чтобы добиться результата выше, чем от тебя ожидают.
5. «Томь» и «Арсенал» обречены
Если отбросить все нефутбольные обстоятельства, то с командами, которые вылетят в этом сезоне, всё должно быть ясно. В девяти случаях из десяти в европейских лигах худшие по РРУ команды покидают дивизион, к тому же у «Томи» и «Арсенала» серьёзный отрыв от остальных (при этом «Арсенал» со сменой тренера стал только хуже). «Оренбург» гораздо эффективнее, и если зимой сможет найти пару игроков для ротации, то должен обезопасить себя от вылета, «Крылья» в трёх последних осенних турах дали понять, что о возвращении в ФНЛ нет и речи, ужасный «Урал» обладает всеми ресурсами, чтобы остаться в элите, а главным ориентиром для Тулы и Томска должен быть, судя по всему, «Анжи». Впрочем, это как раз из категории нефутбольных обстоятельств, которые, к сожалению, в России имеют слишком большую роль.
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