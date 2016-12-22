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175 лет назад 2016
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Трансферы ЦСКА зимой: Панченко, Безденежных, Васин, Витиньо
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Кого нужно купить ЦСКА этой зимой

Купить или вернуть из аренды — неважно. Зимой главным для ЦСКА будет усилить «скамейку», которая в этом сезоне часто состояла из 5 запасных.
22 декабря 2016, четверг. 22:30. Футбол
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Вместо Траоре


После отъезда Мусы в «Лестер» позиция центрфорварда — самая проблемная для ЦСКА. Судя по всему, Виктор Гончаренко не рассчитывает на Ласина Траоре, который почти собирается ехать в «Малагу», и на Карлоса Страндберга, так и не сумевшего себя проявить. Фёдор Чалов вряд ли подходит на позицию главного нападающего команды, борющейся за чемпионство.

10 бюджетных вариантов для скаутов ЦСКА «Чемпионат» предложил здесь. Но среди них нет футболиста, с которым Виктор Гончаренко уже хорошо знаком, — это Кеинде Фатай из «Уфы», забивший четыре гола. Нигерийский форвард идеально подходит ЦСКА — быстрый, мощный и дешёвый, в Россию он переехал из «Спарты» всего за миллион евро.

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Кеинде Фатай
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Кеинде Фатай

Замена Ерёменко


После дисквалификации Романа Ерёменко Леонид Слуцкий пытался заменить финскую «десятку» по-разному: то ставил цепляющегося за верховые мячи Понтуса Вернблума, то возвращал на эту позицию Алана Дзагоева, то делал плеймейкера из Александра Головина. Последний вариант был самым удачным, но это не значит, что ЦСКА не нужны игроки в атакующую тройку.

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Самым логичным вариантом видится возвращение двух игроков из аренды — Витиньо и Кирилла Панченко. Первый точно приедет зимой в Москву из Бразилии, где у него в декабре заканчивается арендное соглашение с «Интернасьоналом». Как сообщил агент футболиста, в ЦСКА на Витиньо рассчитывают. Лучший бомбардир ФНЛ же вернётся в ЦСКА только при условии, что «армейцы» смогут договориться с «Динамо» — официально пункта о возвращении игрока в контракте нет.

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Вариант для Безденежных


Как только из строя выбывает кто-то из пары Вернблум — Натхо, тренерский штаб ЦСКА срочно ищет замену и иногда ставит суператакующего Головина в опорную зону. Кроме этих двух легионеров и подтянувшегося к основе Астемира Гордюшенко, у «армейцев» нет разрушителей. Решение можно снова найти в «Уфе» — при Гончаренко там заиграли два молодых футболиста с российским паспортом, 20-летний Игорь Безденежных и 18-летний Иван Обляков. Оба сыграли в этом сезоне больше 10 матчей в основе «Уфы» и выступают за молодёжные сборные своего возраста. Один из этих двух игроков на «скамейке» ЦСКА точно не помешает.

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Конкурент Березуцким и Игнашевичу


Сергей Игнашевич при Слуцком перестал быть железным игроком старта, уступив своё место Алексею Березуцкому. При Гончаренко одним из основных центрбеков наверняка станет Виктор Васин, который очень надёжно играл в «Уфе» и досрочно вернулся в ЦСКА этой зимой.

Из других вариантов усиления обороны россиянами — Георгий Джикия из «Амкара» и Александр Жиров из «Томи». Защитника из Перми хотят «Локо», «Спартак» и «Рубин», что может поднять его цену. Зато про Жирова в августе забыли даже в «Анжи», откуда он ушёл свободным агентом и переехал в Томск, сыграв там 13 матчей в РФПЛ. Пусть «Томь» и пропустила 31 мяч, больше всех в лиге, вина молодого защитника здесь минимальна.

Конечно, Васин?! Кто из арендованных игроков пригодится ЦСКА
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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