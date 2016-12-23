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Тибо Куртуа
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Куртуа — в «Реал», Лунёв – в «Зенит». Главное – в обзоре дня

Трансферные новости и слухи, финансовая ситуация в «Динамо» и «Томи», место сборной России в рейтинге ФИФА. Об этом и другом – в обзоре дня.
23 декабря 2016, пятница. 00:00. Футбол

Куртуа сообщил друзьям и партнёрам по «Челси», что летом перейдёт в «Реал»


Голкипер «Челси» Тибо Куртуа летом 2017 года может перейти в «Реал». По данным Marca, бельгийский вратарь хочет вернуться в Испанию и уже уведомил друзей и одноклубников по «Челси» о своём предстоящем переходе в мадридский клуб летом.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что «Реал» ведёт переговоры о переходе Куртуа, контракт которого с «Челси» истекает летом 2019 года.

Интересно, что ранее Куртуа выступал на правах аренды за другой клуб из Мадрида — «Атлетико».

«Зенит» заплатил «Уфе» за Лунёва € 3,5 млн


Голкипер «Уфы» Андрей Лунёв стал игроком санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает «Матч ТВ». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. Личные условия контракта Лунёва согласованы.

Договор 25-летнего голкипера с «Зенитом» рассчитан на четыре с половиной года. Лунёв успешно прошёл медобследование в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне Андрей Лунёв принял участие в 10 матчах российской Премьер-Лиги и пропустил 7 голов. Ранее футболист сообщил, что переходит в «Зенит» не на скамейку запасных.

«Томь»: разгружаем финансовую ведомость, с рядом игроков расторгнуты контракты


Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что несколько футболистов расторгли контракт с клубом. Мера вызвана необходимостью разгрузить финансовую ведомость. В частности, «Томь» покинули Александр Жиров, Давид Яблонский и Лукаш Дроппа, а также Антон Коченков, вернувшийся в «Локомотив».

«Ряд футболистов действительно расторгли контракт с «Томью», мы разгружаем финансовую ведомость. Это такие игроки, как Жиров, Яблонский и Дроппа. Также мы вернули в «Локомотив» Антона Коченкова, у него была такая опция в контракте. Пока что не могу сказать о том, как мы собираемся доигрывать сезон: дублем или как-то иначе», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

Текущая задолженность «Динамо» без учёта кредитов составляет 806 млн рублей


Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский после прошедшего сегодня заседания президиума Центрального совета ВФСО «Динамо» рассказал, что задолженность футбольного клуба «Динамо» без учёта кредитов в настоящее время составляет 806 млн рублей.

«Мне непонятно, когда говорят, что ВТБ спонсирует «Динамо». Спонсировать своё имущество – нонсенс. ФК — их собственность, они её содержат. Через рекламные договоры, а не спонсорство. Мы видим ВТБ в дальнейшем как якорного рекламодателя. Потребуются и другие, конечно. У нас есть переговоры, но сначала надо решить вопрос с главным спонсором. Рассчитываем, что до 29 декабря будет ясность. Просто мы буквально сегодня получили некоторые документы от ВТБ. Кроме базы на балансе ФК сейчас только игроки.

Если бы звучали такие цифры, как 10 млн за сезон от ВТБ как якорного спонсора, мы бы не переносили решение на 29 декабря. Перед ВТБ у нас никаких долгов нет. Наоборот – может быть. 806 млн рублей – текущая задолженность клуба, без учёта кредитов. Весь ЦС получает меньше, чем один игрок «Динамо», находящийся в аренде, за один квартал», — передаёт слова Стржалковского корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.

«Трабзонспор» приостановил переговоры со «Спартаком» о трансфере Таски


Переговоры между «Трабзонспором» и «Спартаком» о переходе защитника красно-белых Сердара Таски приостановлены, информирует Sporx. Турецкий клуб решил на некоторое время отложить переговоры по трансферу, так как передумал платить за немецкого футболиста € 3 млн, о которых стороны ранее предварительно договорились.

По мнению «Трабзонспора», такая сумма является завышенной, поскольку контракт Таски со «Спартаком» истекает через полгода. В текущем сезоне РФПЛ 29-летний футболист провёл в составе москвичей 8 игр (7 в основном составе) и забил один гол.

Гончаренко: помимо Витиньо нужен ещё один нападающий, ведём несколько игроков


Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, сколько игроков нужно приобрести во время зимнего трансферного окна с учётом того, что из аренды вернётся Витиньо, а Карлос Страндберг и Ласина Траоре команду наверняка покинут.

«Сколько игроков нужно приобрести ЦСКА в зимнее трансферное окно? С учётом того, что к нам возвращается Витиньо, а Страндберг и Траоре наверняка уйдут, как минимум нам нужен ещё один нападающий. Учитывая, что речь идёт о 13 турах, этого может быть достаточно.

Чалов? Время Феди ещё придёт. Оставшуюся часть сезона, скорее всего, ему надо будет выходить на замену. Количество игрового времени зависит от того, кто придёт к нам в зону атаки.

Какой нападающий нужен ЦСКА? Центральный нападающий, который хорошо работает спиной к воротам, может завершать фланговые атаки, хорошо ведёт единоборства. В общем, делает всё то, что требует чемпионат России. Фамилии называть не буду. Мы ведём несколько вариантов», — сказал Гончаренко в эфире программы «Все на футбол».

Сборная России опустилась на рекордно низкое 56-е место в рейтинге ФИФА


Сборная России опустилась с 55-го на 56-е место в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлён на официальном сайте организации. Это самая низкая позиция национальной команды России за всю историю.

Рейтинг ФИФА:
1 (1). Аргентина — 1634 очка,
2 (2). Бразилия – 1544,
3 (3). Германия – 1433,
4 (4). Чили — 1404,
5 (5). Бельгия – 1368,
6 (6). Колумбия – 1345,
7 (7). Франция – 1305,
8 (8). Португалия – 1229,
9 (9). Уругвай – 1187,
10 (10). Испания – 1166

56 (55). Россия — 592.

Смотрите полную версию рейтинга ФИФА здесь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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