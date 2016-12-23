Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Меня ужасно подставили». Почему Каряка провалился в «Бенфике»

Андрей Каряка объясняет успехи «Амкара» и рассказывает о главном скандале в своей карьере, который помешал ему заиграть в Европе.