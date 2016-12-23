Как футболисты «Локомотива» проводят отпуск

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Виталий Денисов в свой заслуженный отпуск пока не полетел в тёплые страны, а вовсю наслаждается общением с дочерью. Вот защитник «Локо» ведёт дочку на утренник.
Роман Шишкин в начале своего отпуска посетил столицу всех влюблённых – Париж. Обратите внимание, как в комментариях Роман обсудил с нападающим «Локо» Петаром Шкулетичем продолжение своего отпуска.
После Парижа Роман вместе с женой и дочкой улетел на Мальдивские острова. Времени семейство Шишкиных не теряло и уже успело покататься на гидроциклах. Заметно, как они понравились юной Маргарите.
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Александру Коломейцеву дочку на гидроцикл сажать пока рано. Однако наслаждаться солнцем и пляжем можно уже сейчас.
Илья Абаев отдыхает вместе с сыном и женой Александрой в Майами. Несколько дней назад они отметили годовщину свадьбы.
Вот так Абаев вместе с сыном проводит время на пляже. Сразу понятно, кто в доме настоящий хозяин.
Для Дмитрия Тарасова 2016 год получился очень трудным. В начале сезона он порвал переднюю крестообразную связку, а через месяц расстался со своей женой Ольгой Бузовой. Надеемся, что смена обстановки и отдых у моря поможет Дмитрию быстрее восстановиться, вернуться на поле и разобраться со всеми трудностями семейной жизни.
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По меркам футбола Тарасов – высокий футболист. Но даже такой гигант кажется карликом на фоне этой девушки.
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Ну а самая весёлая компания собралась в Таиланде на острове Пхукет. На фото можно узнать братьев Миранчуков, Дмитрия Баринова, Тараса Бурлака, Мирослава Лобанцева, Дмитрия Ефремова, Рифата Жемалетдинова и Давида Озманова.
Настоящая футбольная «банда» на пляже. Можно добавить ещё двух человек, и получилась бы очень приличная команда для РФПЛ.
Ренат Янбаев и Дмитрий Баринов вместе с коллегами отмечают Международный день футбола. Все красавцы, кроме мяча. Мяч не Krasava.
Памятное селфи «по торсу», как любят говорить фанаты. Только наши болельщики раздеваются на морозе, а не в 40-градусную жару.
Мирослав Лобанцев со своей подругой Валерией на оживлённой улице в Таиланде.