Между тройкой и четвёркой. Как меняется «Ювентус»

Парадокс заключается в том, что «Ювентус» Аллегри – одна из сильнейших в тактической подкованности команд мира. Антонио Конте сделал так, что каждый игрок, если его разбудить ночью, без запинки расскажет, какова его роль в схеме 3-5-2. Аллегри научил бьянконери играть по схеме в четыре защитника, акцентируя внимание на её успешности в Лиге чемпионов. Так «Ювентус» стал редкой командой, одинаково умело играющей и в три, и в четыре защитника. В нынешнем сезоне Аллегри продолжил эволюцию команды, перепробовал массу вариантов с составом, четыре тактические схемы – мощнейшая обойма игроков, позволяющая подбирать схему и состав под конкретного соперника, даёт такую возможность. Так и рождаются тактические новинки «Ювентуса».
Переход с 3-5-2 на 4-4-2 и обратно
Летом «Ювентус» сильно освежил свой правый фланг, к Штефану Лихтштайнеру докупили Хуана Куадрадо, подписали контракт с Дани Алвесом – и в тактическом плане эти решения стали ключевыми. Даже важнее, чем покупка Миралема Пьянича. Алвес и Куадрадо позволили Аллегри воплотить в жизнь тактическую задумку, которая постепенно вошла в моду – перестроение с четвёрки защитников на тройку центральных по ходу матча, в зависимости от фазы игры.
Если показать это в одном коротком видеоролике, выглядит это так.
Куадрадо и Алвес – ключевые игроки при изменении позиционной структуры. Куадрадо – классический вингер, который никогда не был сильным защитником, Алвес никогда не был классическим защитником, поэтому при атаке Макс Аллегри использует их ближе к чужим воротам. Ниже их страхует правый центральный защитник. В матче с «Палермо» Аллегри впервые применил свою задумку, и тогда в первые полчаса Алвеса страховал Даниэле Ругани.
Тактическая перестройка «Ювентуса» случилась не от хорошей жизни: по ходу чемпионата травмировались Барцальи и Кьеллини, а Бонуччи переживал семейное горе и иногда получал отдых от Аллегри, чтобы освежить голову. Но перестройка помогла понять, что жить без ВВС можно и их травмы не дают сопернику фору. В качестве центральных защитников успели поиграть Лихтштайнер, Алвес и Патрис Эвра – забавно, что параллельно у Антонио Конте в центрального превратился Сесар Аспиликуэта. В воздухе их продавливают (Эвра настрадался в игре с «Лионом», из-под Лихтштайнера в туринском дерби забил умница Белотти), но тактическая подготовка у каждого из них на высочайшем уровне – все трое понимают, когда нужно выстроиться четвёркой в линию, когда передвинуться ближе к центру и не идти в единоборства на фланге. Все трое чувствуют игру. Алвес ещё и помогает атакам из глубины – очень часто «Ювентус» ходит в атаку ввосьмером, один из крайних центральных защитников караулит подбор перед штрафной, и Алвес, перемещаясь в центр обороны, всегда берёт эту миссию на себя.
Учитывая, как в центре защиты себя проявляет Дани Алвес (примерно так же, как и везде – агрессивно идёт вперёд, обводит и старается начинать атаки первым пасом), есть подозрение, что так Аллегри готовит оборону «Ювентуса» к тотальной перестройке, делая её стильной, трендовой. Всё чаще в АПЛ и Бундеслиге используют тактику в три центральных защитника, где каждый владеет отличным первым пасом. Идеальный пример – «Хоффенхайм»: Юлиан Нагельсманн, провозглашающий свою футбольную философию в 29 лет, раскрыл в новой роли Никласа Зюле, купил из «Ингольштадта» Хюбнера и перевёл в защиту опорника Кевина Фогта, сделав из него немецкого Маскерано. Все трое отвечают за первый пас, перекрыть всех троих разом очень сложно. «Ювентус» комплектует защиту по тому же принципу – уже в январе бьянконери усилит Маттиа Кальдара из «Аталанты», потенциальная замена Кьеллини с куда лучшим первым пасом, из имеющихся ЦЗ клонами Бонуччи могут стать и Барцальи, и Ругани, и Бенатия.
Появился контрпрессинг
«Ювентус» и раньше активно прессинговал соперника в момент начала атак – вспомните, как бьянконери давили «Баварию» в Мюнхене, проводя первые 60 минут в запредельном ритме и удушающим прессингом заставляя «Баварию» сдаться. Но контрпрессинг, или «правило пяти секунд» по терминологии Хосепа Гвардиолы, команда Макса Аллегри раньше не исполняла. Нужно понимать, что контрпрессинг «Ювентуса» и, например, «Ливерпуля» Клоппа явления совершенно разные – красные стремятся давить большими силами, у «Ювентуса» же в отбор после потери вступает один, максимум два игрока. Обычно туринцы идут в давление после длинных передач и проигранных верховых единоборств, триггером прессинга (то есть спусковым крючком, моментом, с которого начинается давление) становится подбор соперника. Бьянконери стремятся накрывать соперника максимально высоко, при этом часто в контрпрессинг включается один из центральных защитников, поднимающихся высоко вперёд. Риска провалиться практически нет – сзади подстрахует Бонуччи.
Две «башни» в атаке
Связка Манджукич – Игуаин, как и перестройка защиты, – это обезболивающее «Ювентуса», срочно подействовавшее после травмы Пауло Дибалы. Решение Аллегри казалось очень спорным, но тренер умудрился сделать так, что две «башни» не мешают друг другу, грамотно распределив задания нападающих. Игуаин ждёт мяча, он пассивен при игре без него, зато Манджукич неустанно работает в прессинге, включается в борьбу на флангах, даже помогает крайним защитникам. Такой скриншот из матча «Ювентуса» – обычное дело.
Так и с атакующими обязанностями. Игуаин чаще открывается под разрезные передачи из глубины, Манджукич больше борется за «грязные» мячи (этим объясняется его падение результативности по сравнению с «Баварией» и «Атлетико»). Манджукич ловит верховые подачи, Игуаин – скидки и подборы. Разделение обязанностей помогает обоим – Игуаин набирает голевую форму, Манджукич влюбляет в себя фанатов «Ювентуса» и заставляет развешивать хорватские флаги на трибунах, а Массимилиано Аллегри говорит, что может попробовать схему 4-3-1-2 с Дибалой, Манджукичем и Игуаином, когда Пауло наберёт форму.
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Решается проблема Пьянича
Покупка Пьянича на замену Полю Погба стала для Аллегри серьёзной головной болью. Как и Погба, Миралем – игрок конкретной тактики и конкретного склада ума, он «фантазиста», каким был в «Лионе» и «Роме». Однако поначалу Аллегри пытался использовать Пьянича на позиции Погба с заданием, которое получал Погба. Идея провалилась, а тренер, после одного из матчей комментируя действия Пьянича, Хедиры и Эрнанеса, сказал, что у них на троих слишком много мозгов, так что им нужен ещё и разрушитель.
Так Аллегри нашёл новое любопытное решение – вновь вернулся к тактике 4-3-1-2, с которой дошёл до финала Лиги чемпионов, в глубину подвинул Стефано Стураро, а Миралему Пьяничу доверил роль «фантазисты». Пока оценивать такой тактический ход сложно – на игру с «Аталантой», где Пьянич сделал две голевые передачи, пришёлся слабый матч с «Ромой». Но решение очень любопытное, позволяющее «Ювентусу» держать в середине поля и мозги, и дровосека с топором. Пьянич очень много уходит в глубину, на фланги, ищет мяч по всему фронту атаки – по сути, второй Клаудио Маркизио, только работающий повыше.
Вывод
Массимилиано Аллегри признавался, что его тактические решения – это результат вдохновения. Весной 2015-го, перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Реалом», ему приснилась схема на игру, и он резко поменял стартовый состав – Артуро Видаль вышел под нападающими, а в глубине на его позиции сыграл Стураро. До начала матча футбольные болельщики затерроризировали Google вопросами, кто такой Стураро, и не понимали тренерского решения, а потом Стефано выбил мяч в акробатическом прыжке с головы соперника, провёл вдохновенный матч – хитрый Аллегри тогда снова был сильнее.
Если тактика «Ювентуса» действительно зависит от творческих порывов Аллегри, то сейчас Макс поймал кураж. Так сильно тактически подкована «старая синьора» не была даже во времена Антонио Конте, который пытался привить команде дикую схему 3-3-4. Аллегри жонглирует тремя тактическими схемами, потенциал каждой из которых не раскрыт до конца (травмы мешают «Ювентусу» отыграть хоть один матч в оптимальном составе, без потерь), но главное – игроки понимают, что от них требуется, при любой тактике. Недостаточно быть просто гиком, меняющим тактику и состав в каждом матче, иначе есть риск вывалиться из чемпионской гонки и заработать тонну критики, как Томас Тухель и его «Боруссия». В Турине, в отличие от Дортмунда, каждая наработка Аллегри уже протестирована на тренировках, опробована на практике и отшлифована – и это даёт основание видеть «Ювентус» одним из фаворитов Лиги чемпионов.