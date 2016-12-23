Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Молодым здесь не место. Кто и почему в РФПЛ игнорирует юниоров

Дебют в «Дженоа» 15-летнего форварда натолкнул нас на вопрос: а как в РФПЛ обстоят дела с молодёжью? Ответ вас едва ли обрадует.