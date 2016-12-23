Молодым здесь не место. Кто и почему в РФПЛ игнорирует юниоров

На перспективу – не на словах, на деле – работают единицы субъектов РФПЛ. Остальные решают другие задачи: кто – спортивные, а кто – свои личные, ловко вуалируя их красивыми лозунгами.
Никто не требует от тренеров Премьер-Лиги выпускать на поле 15-летних мальчиков: история Пьетро Пеллегри – это всё же исключение из правил. Проблема в том, что в России футболисты до 23-24 считаются недоспелыми, пока плавно не переходят в категорию переспелых. В 19-20-21 год играют единицы. А мы потом удивляемся несуразным, на первый взгляд, результатам «молодёжки» и вялому притоку свежей крови в артерии национальной сборной. На самом-то деле всё логично, и я вам сейчас это докажу – при помощи беспристрастных цифр.
В первой части национального чемпионата приняли участие – выходили на поле, а не сидели на лавке неподъёмным грузом – 379 человек. Из них только 34 игрока – в диапазоне от 17 до 21 года. На первый взгляд, не такая уж и маленькая доля – почти 10-я часть (8,97%). Но при более близком знакомстве с молодой гвардией выясняется, что почти треть из них (11 человек) удостаивались шанса один-два раза за 17 туров. На ведущих ролях в своих клубах всего полдюжины игроков. А теперь от общего к частному.
Сложно, но при желании можно понять политику «Зенита». Планка притязаний питерского клуба задрана так высоко, что даже лучшим выпускникам городских школ объективно сложно ей соответствовать. Редкий тренер добровольно откажется от покупного, готового кадра в пользу академического, пардон, «полуфабриката». Вот и Мирча Луческу придерживается ровно тех правил игры, которые ему были установлены «на берегу».
Луческу придерживается ровно тех правил игры, которые ему были установлены «на берегу».От него никто не требовал «поддержки отечественного производителя», и было бы странно, начни Мистер по собственной инициативе продвигать дублёров. Чего ради? Есть «Зенит-2», молодёжная команда, уйма замечательных мест для аренды, в конце концов – вот там пусть и бегают на здоровье. За первую команду «Зенита» во втором полугодии 2016-го не сыграл в чемпионате ни один футболист, проходящий по возрасту в молодёжную сборную. Хоть какой-нибудь страны. Волей-неволей задумаешься: а не была ли нашумевшая реплика Мирчи Михайловича о «Зените-2» оговоркой по Фрейду?..
Аналогичная ситуация наблюдается ещё в трёх клубах Премьер-Лиги. И каждый из них, разумеется, найдёт минимум одно веское объяснение собственной позиции. «Терек» и в прежние годы отличал кадровый консерватизм, а уж теперь, когда команда устремилась в Европу, пускаться в эксперименты Рашиду Рахимову тем более не с руки. Подозреваю, что и с подготовкой качественной смены в Чеченской Республике дела обстоят похуже, чем в более развитых футбольных центрах.
Количество игроков 21 лет и младше в клубах РФПЛ
(выходившие на поле в чемпионате-2016/17)
0 – «Амкар», «Арсенал», «Зенит», «Терек»
1 – «Краснодар», «Томь»
2 – «Крылья Советов», «Оренбург», «Спартак»
3 – «Анжи», «Локомотив», «Рубин», «Уфа»
4 – «Урал», ЦСКА
6 – «Ростов».
(выходившие на поле в чемпионате-2016/17)
0 – «Амкар», «Арсенал», «Зенит», «Терек»
1 – «Краснодар», «Томь»
2 – «Крылья Советов», «Оренбург», «Спартак»
3 – «Анжи», «Локомотив», «Рубин», «Уфа»
4 – «Урал», ЦСКА
6 – «Ростов».
Осознанную ставку на опыт сделал в Перми Гаджи Гаджиев. Естественное желание для старейшины отечественного руководящего корпуса. Здесь кандидаты в следующий созыв молодёжной сборной тоже не просматриваются. Самый юный участник осеннего отрезка чемпионата, вратарь Селихов, из этого возраста уже вышел – и из «Амкара» тоже вышел. Теперь вот Джикия, второй по молодости пермяк, чемоданы пакует…
Нечем и некем порадовать следующего тренера «молодёжки» тульскому «Арсеналу», самой пожилой (средний возраст – 29,5 лет) команде РФПЛ. Тут тоже с кадрами категории U21 (равно как и U18, U19, U20) напряжёнка. Ни одного человека – на толпу из 26 футболистов, выходивших на поле осенью!
Предвижу реплики, мол, борьба за выживание – удел суровых, прожжённых мужиков, а не зелёных пацанов. Ну так, знаете ли, под любой ответ можно подогнать задачу. Спасибо «Уфе», «Уралу», «Оренбургу» за достаточно убедительное опровержение удобного многим мифа.
«Уфа» чуть ли не первой в национальной лиге взяла на вооружение «метод «Аякса». Понятно, что масштабы «производства» молодых, «ликвидных» кадров у клубов пока несопоставимы – так и условия подготовки отличаются. Но по крайней мере «Уфа» внятно обозначила курс и чётко его придерживается. Миллионы евро, заработанные на Зинченко и Лунёве, должны убедить – и наверняка убедили – клубное (а также республиканское) руководство в перспективности выбранного вектора.
Символическая сборная РФПЛ (U21)
«Уфа» разбила стереотип, якобы молодёжь и турнирные задачи – понятия несовместимые.«Уфа» собственным примером разбила стереотип, якобы молодёжь и турнирные задачи – понятия категорически несовместимые. Присутствие в стартовом (!) составе 18-летнего Облякова и 20-летнего Безденежных не мешало команде Гончаренко делить очки с «Зенитом», побеждать «Спартак» и «Локомотив» на их полях. Вот вам, кстати, и следующие кандидаты на выгодную продажу. И наверняка не последние, если выручку с умом да по совести потратить…
Мы всё по старинке ЦСКА мним «престарелой» командой. А между тем она в 2016 году предъявила публике целую четвёрку футболистов 18-20 лет. По этому показателю «армейцы» делят второе место с «Уралом», уступая только «Ростову». Один из них – Головин – уже до национальной сборной дослужился, двое – Чалов и Гордюшенко – укрепились в основной обойме клуба.
Спартаковские юниоры – Зуев, Давыдов – во втором полугодии 2016-го выходили из тени эпизодически. Важно, что в данном случае резервные команды и основная существуют в одной системе координат, а не в параллельных мирах. В прошлом году красно-белый дубль поставил в основу Тимофева, Мелкадзе и Леонтьева, в этом – Пуцко. Не все они в полной мере воспользовались предоставленным шансом, но главное, что этот шанс в принципе даётся. «Лифт» работает, и в том числе на подъём. А пример Кутепова (пускай Илья и не стопроцентный «продукт» клуба) греет и воодушевляет мальчишек из академии.
→ «Русский солдат». История Ильи Кутепова
Самым же юным участником чемпионата мы обязаны «Крыльям Советов». Нападающий Егор Голенков приоткрыл двери Премьер-Лиги в 17 лет 3 месяца и 24 дня. Кто-кто, а уж он-то точно будет с благодарностью вспоминать месье Веркотерена.
Жаль, что таких примеров у нас единицы. Обратных — в избытке…