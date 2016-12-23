Как Глушаков снова стал машинистом

Вы искренне полагаете, что Кубок конфедераций начнётся для вас летом, когда в Россию пожалуют Германия, Португалия, Мексика и другие лучшие команды континентов? На самом деле это не так. Для каждого обычного жителя Москвы Кубок конфедераций стартует уже в ближайшие дни. Притом в 6 утра — зачем дожидаться вечера, если можно насладиться турниром через несколько минут после визита в душ?
Всё дело в том, что в московском метро теперь будет ходить специальный состав, вагоны которого посвящены именно этому турниру. Сегодня прошла презентация нового красавца-локомотива. В официальной церемонии принимали участие боссы московского метро, Яна Чурикова, гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и, главное, Денис Глушаков.
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Хотя ещё до его появления было кому показать мастер-класс с мячом. Или просто покрасоваться вместе с ним.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Сам Глушаков выступил и в качестве оратора. У микрофона Денис смотрелся так же уверенно, как на поле в последних матчах за «Спартак»: «На Кубке конфедераций мы сделаем всё возможное для успеха. Чем дальше пройдём, тем лучше. Здорово, что теперь в метро появился такой красочный поезд. Людям и смотреть на него будет приятно, и ездить в нём».
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Посол ЧМ-2018 в России Яна Чурикова даже на официальном мероприятии устраивала классные фотосессии. Вернее, селфи-сессии. Качественно позировал для снимков и Глушаков.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Полузащитник «Спартака», который может позволить себе купить целый вагон и ездить в нём без других людей, с удовольствием прогулялся по поезду. Позируя для фотографов в позе обычного пассажира, Глушаков заключил: «Да как на работу еду!».
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Для Дениса провели полную экскурсию, в том числе посадили на место машиниста. Правда, футболист согласился не сразу. «Я из «Локомотива» ушёл, меня могут не так понять!» — со смехом заявил он. Но выступил-таки в роли машиниста.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Напоследок Глушаков инициировал селфи с Яной Чуриковой и рассказал о главном. Как сборная России будет добираться на матчи Кубка конфедераций.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
«Спартак» ведь уже ездил на метро на матч с «Ростовом». Мы выиграли, а я забил победный гол — то есть всё сложилось прекрасно! Потому я предлагаю сборной России, если будут большие пробки, добираться на матчи Кубка конфедераций на этом поезде! А что, до станции «Спартак» как раз очень удобно», — посоветовал спартаковец.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"