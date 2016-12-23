Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Антуан Гризманн
Фото: Reuters
Текст: Михаил Георгиев

Нужно больше золота! 7 новых трансферных мишеней «МЮ»

Гризманн, Белотти, Дембеле и другие футболисты, за которых «Манчестер Юнайтед» готов серьёзно раскошелиться.
23 декабря 2016, пятница. 19:00. Футбол

Антуан Гризманн, «Атлетико»


Если руководитель любого клуба в мировом футболе не мечтает увидеть у себя в команде Антуана Гризманна, ему смело можно прощаться с профессией. Другое дело, что для приобретения француза, который по версии France Football входит в тройку лучших игроков мира, придётся заплатить приличную сумму.
По карманам он лишь нескольким клубом, одним из которых является не считающий в последние годы денег «Манчестер Юнайтед». Пока есть в наличии Златан, Жозе не требуется лишний форвард, а потому о возможном переезде Гризманна на «Олд Траффорд» можно будет говорить лишь в конце сезона.

«Хорошо чувствую себя в «Атлетико» и, честно говоря, не планирую его покидать. Все говорят, что я перейду в клуб английской Премьер-лиги, но я всё ещё в Мадриде», — прокомментировал Гризманн слухи о возможном уходе.

Андреа Белотти, «Торино»


Если трансфер Гризманна провалится, по информации английской прессы, «МЮ» переключится на нападающего «Торино» Андреа Белотти, уверенно прогрессирующего в последние два сезона. 22-летний форвард забивает на регулярной основе и уже считается игроком основы в сборной Италии. Правда, и тут «Юнайтед» столкнётся с проблемами – Белотти недавно продлил контракт с клубом, и теперь сумма отступных за него составляет 100 млн евро.


>>> Петух клюнул. Самый крутой нападающий Италии

Виктор Линделоф, «Бенфика»


Защитник «Бенфики» — одна из главных целей «МЮ» в зимнее трансферное окно. Ходят слухи, что клубы уже договорились между собой о сумме компенсации за шведа. Составить она должна около 38 млн фунтов. Расценки сумасшедшие, но игра Виктора в Португалии убеждает говорить о нём как об одном из самых перспективных защитников Европы. Соотечественник Ибрагимович примерно того же мнения.
Если руководитель любого клуба в мировом футболе не мечтает увидеть у себя в команде Антуана Гризманна, ему смело можно прощаться с профессией.

«Линделоф растёт. Я думаю, что он готов для выступлений в больших клубах. Какой бы клуб он ни выбрал, это будет хорошим выбором. Я знаю, что он сейчас востребован на рынке, так пусть сделает правильный выбор».

Хосе Хименес, «Атлетико»


Альтернативой Линделофу может стать защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес, не часто проходящий в стартовый состав «матрасников» в этом сезоне. Летом «Ман Юнайтед» интересовался возможностью приобретения у мадридского клуба другого защитника – Диего Година, однако получил решительный отказ. Сумма трансфера Хименеса оценивается в 40-50 млн евро, которые клуб и готов потратить на укрепление защитных позиций. В качестве альтернативы Хименесу и Линделофу рассматриваются оборонцы «Саутгемптона» Жозе Фонте и Вирджил ван Дайк.

>>> 7 самых ожидаемых трансферов зимы

Нелсон Семеду, «Бенфика»


Напарник Линделофа по обороне «Бенфики» также находится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед». Семеду действительно может пригодиться манкунианцам – всё-таки на правой бровке бегает 31-летний Антонио Валенсия, который с годами не молодеет. Скорость, напор, способность делать острые навесы и обращаться с мячом – стандартный набор умений для современного крайнего защитника, которыми обладает и 22-летний Семеду. Цена вопроса – около 30 млн евро.

Франк Кесси, «Аталанта»


Ещё одним футболистом, который может перебраться в Англию из Серии А уже зимой, является полузащитник «Аталанты» Франк Кесси. Ивуариец здорово начал сезон и стал одним из открытий первого круга чемпионата Италии. По своему функционалу Кесси схож с Майклом Карриком, которому в свои 35 сложно проводить все матчи сезона. В отличие от других кандидатов из этого списка, за Франка не придётся выкладывать баснословных сумм – Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 млн евро. Однако и тут «Юнайтед» придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией – виды на 20-летнего игрока уже имеют «Ювентус», «Челси», «Ман Сити» и «Бавария». Альтернативой может стать опорник из «Монако» Тьемуа Бакайоко.


Мусса Дембеле, «Селтик»


Мусса Дембеле (не путать с Муссой Дембеле из «Тоттенхэма») перебрался в «Селтик» лишь летом, но пара ярких матчей в Лиге чемпионов и хет-трик в ворота «Рейнджерс» привлекли к нему внимание нескольких больших клубов. Первым в очереди стоят «Манчестер Юнайтед» и лично Жозе Моуринью, который трижды просматривал Муссу и увидел в нём те же задатки, что у Дидье Дрогба, с которым он работал ранее. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 24 официальных матчах за «Селтик» и забил 16 голов.


>>> Депай, кого хочешь — выбирай: «Спартак» или один из 5 евроклубов?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Манчестер Юнайтед Антуан Гризманн
Новости. Футбол
24 декабря 2016, суббота
16:38 Кудряшов: надеюсь, 2017 год принесёт ещё больше положительных эмоций и побед
16:32 Шишкарёв: в тяжёлый момент поддержал «Кубань» и был обманут
16:26 Игбун: хочу уйти из «Уфы», но могу остаться до лета
16:22 Моуринью: французы должны быть рады, что Ибрагимович ушёл из «ПСЖ»
16:03 Форвард «Дженоа» Паволетти в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Наполи»
15:57 Муту провёл переговоры о переходе хавбека «Терека» Торже в румынский клуб
15:40 Защитник «Интера» Нагатомо сделал предложение на «Сан-Сиро»
15:32 УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий ЛЧ по итогам года
15:18 «Барселона» согласовала контракт с Канселу, переход должен состояться летом
15:12 Ибрагимович поздравил Галлиани с победой «Милана» над «Ювентусом» в Суперкубке
14:47 «Рома» получила право выкупить Фасио у «Тоттенхэма» за € 3,2 млн
14:36 Диего Коста: искры летели в битвах с Пепе и Рамосом — мне это нравилось
14:21 Сэвидж: «Тоттенхэм» движется в обратном направлении и может не попасть в топ-4
14:11 «Вольфсбург» подтвердил, что Дракслер продолжит карьеру в «ПСЖ»
13:59 Диарра просил у «Интера» завышенную зарплату, чтобы расплатиться с «Локомотивом»
13:57 Лунёв: хочется стартануть уже с еврокубков, чтобы дальше всё по накатанной пошло
13:53 Голкипер Фостер подписал новый контракт с «Вест Бромвичем»
13:42 Моуринью: «МЮ» не собирается менять свой стиль игры из-за поражений
13:33 ФИФА обсуждает правило, по которому только капитаны смогут общаться с судьями
13:24 Семшов начнёт работу в тренерском штабе тульского «Арсенала» с 10 января
13:23 Эллардайс получит около € 4,7 млн, если спасёт «Кристал Пэлас» от вылета из АПЛ
13:18 Балашов: трансферный бюджет тульского «Арсенала» — ноль рублей
13:10 Конте: многие тренеры разочарованы тем, что в Англии нет перерыва на зиму
12:57 Аллегри: я до сих пор очень зол, «Ювентус» должен играть по-другому
12:52 Дракслер определился с игровым номером в «ПСЖ»
12:36 Раньери: 2016 год стал лучшим в моей карьере
12:29 Почеттино: новый контракт с Льорисом – это большой шаг вперёд для «Тоттенхэма»
12:22 Клиши: «Сити» не играет на максимуме — Гвардиола привыкает к английскому футболу
12:15 Монтелла: хочу, чтобы победа над «Ювентусом» стала началом новой эры
12:07 Терри восстановился от травмы перед матчем «Челси» с «Борнмутом»
12:06 Рохо: надеюсь, в 2017 году «МЮ» не останется без трофея
11:54 Педро: 11 побед подряд с «Челси» — самая впечатляющая серия в моей карьере
11:49 «Трабзонспор» может отдать в аренду Шейдаева в клуб второго турецкого дивизиона
11:41 Инфантино: футбол – это уже не только Европа и Южная Америка
11:31 Капелло: мои приключения в Мадриде завершились после звонка Берлускони
11:30 Симеоне: летом «Атлетико» сделал всё, чтобы вернуть Диего Косту из «Челси»
11:23 «Днепр» будет переведён в первый дивизион, если не погасит долги до 19 января
11:14 «Зенит» хочет приобрести уругвайского защитника Поленту
11:07 «Халл» продлил контракты с семью игроками
10:56 5 клубов хотят заполучить Сахо, «Ливерпуль» отдаст игрока в аренду за € 600 тыс.
10:48 Уилшир: хочу сделать одолжение «Арсеналу», прервав серию «Челси» без поражений
10:47 Жвачкин: как в глаза учителям смотреть, если футболисты получают 2 млн в месяц?
10:36 Доннарумма: я поцеловал эмблему «Милана» после игры, потому что привязан к клубу
10:11 Пашалич: победный пенальти «Ювентусу» — самый важный удар в моей карьере
10:05 Монтоливо: вернусь в строй «Милана» в марте или апреле
Все новости RSS
Кто лучший вратарь РФПЛ 2016 года?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+