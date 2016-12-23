Нужно больше золота! 7 новых трансферных мишеней «МЮ»

Андреа Белотти, «Торино»

Виктор Линделоф, «Бенфика»

Если руководитель любого клуба в мировом футболе не мечтает увидеть у себя в команде Антуана Гризманна, ему смело можно прощаться с профессией.

Хосе Хименес, «Атлетико»

Нелсон Семеду, «Бенфика»

Франк Кесси, «Аталанта»

Мусса Дембеле, «Селтик»

Если руководитель любого клуба в мировом футболе не мечтает увидеть у себя в команде, ему смело можно прощаться с профессией. Другое дело, что для приобретения француза, который по версии France Football входит в тройку лучших игроков мира, придётся заплатить приличную сумму.По карманам он лишь нескольким клубом, одним из которых является не считающий в последние годы денег «Манчестер Юнайтед». Пока есть в наличии Златан, Жозе не требуется лишний форвард, а потому о возможном переезде Гризманна на «Олд Траффорд» можно будет говорить лишь в конце сезона.«Хорошо чувствую себя в «Атлетико» и, честно говоря, не планирую его покидать. Все говорят, что я перейду в клуб английской Премьер-лиги, но я всё ещё в Мадриде», — прокомментировал Гризманн слухи о возможном уходе.Если трансфер Гризманна провалится, по информации английской прессы, «МЮ» переключится на нападающего «Торино» Андреа Белотти, уверенно прогрессирующего в последние два сезона. 22-летний форвард забивает на регулярной основе и уже считается игроком основы в сборной Италии. Правда, и тут «Юнайтед» столкнётся с проблемами – Белотти недавно продлил контракт с клубом, и теперь сумма отступных за него составляет 100 млн евро.Защитник «Бенфики» — одна из главных целей «МЮ» в зимнее трансферное окно. Ходят слухи, что клубы уже договорились между собой о сумме компенсации за шведа. Составить она должна около 38 млн фунтов. Расценки сумасшедшие, но игра Виктора в Португалии убеждает говорить о нём как об одном из самых перспективных защитников Европы. Соотечественник Ибрагимович примерно того же мнения.«Линделоф растёт. Я думаю, что он готов для выступлений в больших клубах. Какой бы клуб он ни выбрал, это будет хорошим выбором. Я знаю, что он сейчас востребован на рынке, так пусть сделает правильный выбор».Альтернативой Линделофу может стать защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес, не часто проходящий в стартовый состав «матрасников» в этом сезоне. Летом «Ман Юнайтед» интересовался возможностью приобретения у мадридского клуба другого защитника – Диего Година, однако получил решительный отказ. Сумма трансфера Хименеса оценивается в 40-50 млн евро, которые клуб и готов потратить на укрепление защитных позиций. В качестве альтернативы Хименесу и Линделофу рассматриваются оборонцы «Саутгемптона» Жозе Фонте и Вирджил ван Дайк.Напарник Линделофа по обороне «Бенфики» также находится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед». Семеду действительно может пригодиться манкунианцам – всё-таки на правой бровке бегает 31-летний Антонио Валенсия, который с годами не молодеет. Скорость, напор, способность делать острые навесы и обращаться с мячом – стандартный набор умений для современного крайнего защитника, которыми обладает и 22-летний Семеду. Цена вопроса – около 30 млн евро.Ещё одним футболистом, который может перебраться в Англию из Серии А уже зимой, является полузащитник «Аталанты» Франк Кесси. Ивуариец здорово начал сезон и стал одним из открытий первого круга чемпионата Италии. По своему функционалу Кесси схож с Майклом Карриком, которому в свои 35 сложно проводить все матчи сезона. В отличие от других кандидатов из этого списка, за Франка не придётся выкладывать баснословных сумм – Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 млн евро. Однако и тут «Юнайтед» придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией – виды на 20-летнего игрока уже имеют «Ювентус», «Челси», «Ман Сити» и «Бавария». Альтернативой может стать опорник из «Монако» Тьемуа Бакайоко.Мусса Дембеле (не путать с Муссой Дембеле из «Тоттенхэма») перебрался в «Селтик» лишь летом, но пара ярких матчей в Лиге чемпионов и хет-трик в ворота «Рейнджерс» привлекли к нему внимание нескольких больших клубов. Первым в очереди стоят «Манчестер Юнайтед» и лично Жозе Моуринью, который трижды просматривал Муссу и увидел в нём те же задатки, что у Дидье Дрогба, с которым он работал ранее. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 24 официальных матчах за «Селтик» и забил 16 голов.