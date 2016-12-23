10 самых дорогих российских футболистов

Мы уже писали о том, что Кокорин за два с половиной года подешевел аж на 13 млн евро — с 18 до собственно пяти. В десятку самых дорогих россиян он по-прежнему входит, но теперь её замыкает. А ведь раньше был в лидирующей тройке…
Регресс — это по-нашему.
9. Александр Ерохин, «Ростов» — 5 млн евро
Фото: Алексей Старостин, "Чемпионат"
Александр Ерохин
Обратный пример — человек, которого Европа узнала совсем недавно. «Ростов» шикарно выступает в еврокубках, и на Ерохина обратили внимание не только в РФПЛ. Сейчас его трансфер оценивается в 5 млн евро, а ведь три года назад за Ерохина не давали и миллион.
Прогресс — это по-нашему.
8. Юрий Лодыгин, «Зенит» — 6 млн евро
Голкипер питерского клуба совсем не безгрешен в этом сезоне. Да и в предыдущем тоже. «Зенит» не просто так приобрёл Лунёва, но на данный момент Лодыгин по-прежнему имеет в Европе имя, вес и цену. Другое дело, что она наверняка резко пойдёт вниз, если Юрий потеряет место в основе «Зенита».
5-7. Фёдор Смолов, «Краснодар» — 8 млн евро
Самый котируемый российский футболист стоит совсем недорого. Возможно, этот факт тоже привлёк дортмундскую «Боруссию». Смолов определённо не против потестировать себя в Бундеслиге. О чём говорит в открытую. Так что, не исключено, цена на Смолова взлетит совсем скоро. После переезда в классный чемпионат.
Мамаев в два раза дороже Кокорина — 10 млн против пяти.
5-7. Артём Дзюба, «Зенит» — 8 млн евро
У Дзюбы иная история — он сосредоточен на выступлении за «Зенит». Артём не выдал блестящий чемпионат Европы, но всё равно его уж точно запомнили. Английская пресса постоянно говорила о Дзюбе перед матчем с Россией, да и вообще в Европе он совсем не чужой человек. Хотя сейчас его трансфер куда-то маловероятен.
5-7. Игорь Смольников, «Зенит» — 8 млн евро
Игорь чемпионат Европы откровенно провалил, но скауты не забыли о нём сразу по его окончании. Правый защитник «Зенита», конечно, дешевле новоявленного гражданина РФ Марио Фернандеса (15 миллионов евро), однако и за него потенциальному покупателю надо будет заплатить приличные деньги.
Цена Акинфеева на европейском рынке по-прежнему очень достойная.
4. Павел Мамаев, «Краснодар» — 10 млн евро
Да-да, из сладкой парочки именно Мамаев стоит дороже. Притом в два раза больше друга-тусовщика Кокорина. Пока Павел отдыхает на Мальдивах, его профиль, возможно, изучают представители неплохих европейских клубов. И видят, что Павел оценивается в 10 млн евро.
3. Олег Шатов, «Зенит» — 12 млн евро
Блёклая первая половина сезона РФПЛ в исполнении Олега не очень волнует европейских селекционеров. Шатов им давно известен как один из лучших российских игроков. Шикарная техника, креативность и мобильность — такие футболисты в Европе традиционно котируются. Об интересе к Шатову клубов ведущих чемпионатов сообщают регулярно.
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
Олег Шатов
2. Игорь Акинфеев, ЦСКА — 14 млн евро
Голкиперу армейцев хорошо и в Москве. В родном клубе, среди привычных партнёров. Кажется, что Игорь уже никуда не уедет — в любом случае, его цена на рынке более чем достойная. Скажем, Квинси Промес стоит таких же денег.
Дзагоев — самый дорогой российский футболист.
1. Алан Дзагоев, ЦСКА — 15 млн евро*
Алан уже не первый год вызывает серьёзный интерес в Европе. Сам полузащитник не скрывает, что хотел бы уехать в топовый европейский чемпионат. И в своё время был готов перейти в «Тоттенхэм».
Однако Дзагоев по сей день в ЦСКА, хотя его трансфер в Англию по-прежнему возможен. Алана не прочь купить «Эвертон», «Суонси» и «Вест Хэм». Ну а 15 млн евро в АПЛ может заплатить даже аутсайдер. Правда, совсем другой вопрос, за сколько Евгений Гинер готов отпустить Дзагоева…