Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Алан Дзагоев
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Антон Матвеев

10 самых дорогих российских футболистов

Фиксируем, кто из наших игроков имеет цену. В Европе, а не только в РФПЛ.
23 декабря 2016, пятница. 22:00. Футбол
10. Александр Кокорин, «Зенит» — 5 млн евро
Мы уже писали о том, что Кокорин за два с половиной года подешевел аж на 13 млн евро — с 18 до собственно пяти. В десятку самых дорогих россиян он по-прежнему входит, но теперь её замыкает. А ведь раньше был в лидирующей тройке…
Регресс — это по-нашему.

Александр Ерохин
Фото: Алексей Старостин, "Чемпионат"

Александр Ерохин

9. Александр Ерохин, «Ростов» — 5 млн евро
Обратный пример — человек, которого Европа узнала совсем недавно. «Ростов» шикарно выступает в еврокубках, и на Ерохина обратили внимание не только в РФПЛ. Сейчас его трансфер оценивается в 5 млн евро, а ведь три года назад за Ерохина не давали и миллион.
Прогресс — это по-нашему.

8. Юрий Лодыгин, «Зенит» — 6 млн евро
Голкипер питерского клуба совсем не безгрешен в этом сезоне. Да и в предыдущем тоже. «Зенит» не просто так приобрёл Лунёва, но на данный момент Лодыгин по-прежнему имеет в Европе имя, вес и цену. Другое дело, что она наверняка резко пойдёт вниз, если Юрий потеряет место в основе «Зенита».

5-7. Фёдор Смолов, «Краснодар» — 8 млн евро
Самый котируемый российский футболист стоит совсем недорого. Возможно, этот факт тоже привлёк дортмундскую «Боруссию». Смолов определённо не против потестировать себя в Бундеслиге. О чём говорит в открытую. Так что, не исключено, цена на Смолова взлетит совсем скоро. После переезда в классный чемпионат.
Мамаев в два раза дороже Кокорина — 10 млн против пяти.

5-7. Артём Дзюба, «Зенит» — 8 млн евро
У Дзюбы иная история — он сосредоточен на выступлении за «Зенит». Артём не выдал блестящий чемпионат Европы, но всё равно его уж точно запомнили. Английская пресса постоянно говорила о Дзюбе перед матчем с Россией, да и вообще в Европе он совсем не чужой человек. Хотя сейчас его трансфер куда-то маловероятен.

5-7. Игорь Смольников, «Зенит» — 8 млн евро
Игорь чемпионат Европы откровенно провалил, но скауты не забыли о нём сразу по его окончании. Правый защитник «Зенита», конечно, дешевле новоявленного гражданина РФ Марио Фернандеса (15 миллионов евро), однако и за него потенциальному покупателю надо будет заплатить приличные деньги.
Цена Акинфеева на европейском рынке по-прежнему очень достойная.

4. Павел Мамаев, «Краснодар» — 10 млн евро
Да-да, из сладкой парочки именно Мамаев стоит дороже. Притом в два раза больше друга-тусовщика Кокорина. Пока Павел отдыхает на Мальдивах, его профиль, возможно, изучают представители неплохих европейских клубов. И видят, что Павел оценивается в 10 млн евро.


3. Олег Шатов, «Зенит» — 12 млн евро
Блёклая первая половина сезона РФПЛ в исполнении Олега не очень волнует европейских селекционеров. Шатов им давно известен как один из лучших российских игроков. Шикарная техника, креативность и мобильность — такие футболисты в Европе традиционно котируются. Об интересе к Шатову клубов ведущих чемпионатов сообщают регулярно.
Олег Шатов
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

Олег Шатов


2. Игорь Акинфеев, ЦСКА — 14 млн евро
Голкиперу армейцев хорошо и в Москве. В родном клубе, среди привычных партнёров. Кажется, что Игорь уже никуда не уедет — в любом случае, его цена на рынке более чем достойная. Скажем, Квинси Промес стоит таких же денег.
Дзагоев — самый дорогой российский футболист.

1. Алан Дзагоев, ЦСКА — 15 млн евро*
Алан уже не первый год вызывает серьёзный интерес в Европе. Сам полузащитник не скрывает, что хотел бы уехать в топовый европейский чемпионат. И в своё время был готов перейти в «Тоттенхэм».
Однако Дзагоев по сей день в ЦСКА, хотя его трансфер в Англию по-прежнему возможен. Алана не прочь купить «Эвертон», «Суонси» и «Вест Хэм». Ну а 15 млн евро в АПЛ может заплатить даже аутсайдер. Правда, совсем другой вопрос, за сколько Евгений Гинер готов отпустить Дзагоева…
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Алан Дзагоев Александр Ерохин Александр Кокорин Артём Дзюба Игорь Акинфеев Игорь Смольников Олег Шатов Павел Мамаев Фёдор Смолов Юрий Лодыгин
Новости. Футбол
24 декабря 2016, суббота
16:38 Кудряшов: надеюсь, 2017 год принесёт ещё больше положительных эмоций и побед
16:32 Шишкарёв: в тяжёлый момент поддержал «Кубань» и был обманут
16:26 Игбун: хочу уйти из «Уфы», но могу остаться до лета
16:22 Моуринью: французы должны быть рады, что Ибрагимович ушёл из «ПСЖ»
16:03 Форвард «Дженоа» Паволетти в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Наполи»
15:57 Муту провёл переговоры о переходе хавбека «Терека» Торже в румынский клуб
15:40 Защитник «Интера» Нагатомо сделал предложение на «Сан-Сиро»
15:32 УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий ЛЧ по итогам года
15:18 «Барселона» согласовала контракт с Канселу, переход должен состояться летом
15:12 Ибрагимович поздравил Галлиани с победой «Милана» над «Ювентусом» в Суперкубке
14:47 «Рома» получила право выкупить Фасио у «Тоттенхэма» за € 3,2 млн
14:36 Диего Коста: искры летели в битвах с Пепе и Рамосом — мне это нравилось
14:21 Сэвидж: «Тоттенхэм» движется в обратном направлении и может не попасть в топ-4
14:11 «Вольфсбург» подтвердил, что Дракслер продолжит карьеру в «ПСЖ»
13:59 Диарра просил у «Интера» завышенную зарплату, чтобы расплатиться с «Локомотивом»
13:57 Лунёв: хочется стартануть уже с еврокубков, чтобы дальше всё по накатанной пошло
13:53 Голкипер Фостер подписал новый контракт с «Вест Бромвичем»
13:42 Моуринью: «МЮ» не собирается менять свой стиль игры из-за поражений
13:33 ФИФА обсуждает правило, по которому только капитаны смогут общаться с судьями
13:24 Семшов начнёт работу в тренерском штабе тульского «Арсенала» с 10 января
13:23 Эллардайс получит около € 4,7 млн, если спасёт «Кристал Пэлас» от вылета из АПЛ
13:18 Балашов: трансферный бюджет тульского «Арсенала» — ноль рублей
13:10 Конте: многие тренеры разочарованы тем, что в Англии нет перерыва на зиму
12:57 Аллегри: я до сих пор очень зол, «Ювентус» должен играть по-другому
12:52 Дракслер определился с игровым номером в «ПСЖ»
12:36 Раньери: 2016 год стал лучшим в моей карьере
12:29 Почеттино: новый контракт с Льорисом – это большой шаг вперёд для «Тоттенхэма»
12:22 Клиши: «Сити» не играет на максимуме — Гвардиола привыкает к английскому футболу
12:15 Монтелла: хочу, чтобы победа над «Ювентусом» стала началом новой эры
12:07 Терри восстановился от травмы перед матчем «Челси» с «Борнмутом»
12:06 Рохо: надеюсь, в 2017 году «МЮ» не останется без трофея
11:54 Педро: 11 побед подряд с «Челси» — самая впечатляющая серия в моей карьере
11:49 «Трабзонспор» может отдать в аренду Шейдаева в клуб второго турецкого дивизиона
11:41 Инфантино: футбол – это уже не только Европа и Южная Америка
11:31 Капелло: мои приключения в Мадриде завершились после звонка Берлускони
11:30 Симеоне: летом «Атлетико» сделал всё, чтобы вернуть Диего Косту из «Челси»
11:23 «Днепр» будет переведён в первый дивизион, если не погасит долги до 19 января
11:14 «Зенит» хочет приобрести уругвайского защитника Поленту
11:07 «Халл» продлил контракты с семью игроками
10:56 5 клубов хотят заполучить Сахо, «Ливерпуль» отдаст игрока в аренду за € 600 тыс.
10:48 Уилшир: хочу сделать одолжение «Арсеналу», прервав серию «Челси» без поражений
10:47 Жвачкин: как в глаза учителям смотреть, если футболисты получают 2 млн в месяц?
10:36 Доннарумма: я поцеловал эмблему «Милана» после игры, потому что привязан к клубу
10:11 Пашалич: победный пенальти «Ювентусу» — самый важный удар в моей карьере
10:05 Монтоливо: вернусь в строй «Милана» в марте или апреле
Все новости RSS
Кто лучший вратарь РФПЛ 2016 года?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+