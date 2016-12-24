Первым гостем «Крестовского» в апреле станет «Урал»

В Дохе (Катар) состоялся матч за Суперкубок Италии, за трофей сражались «Ювентус» и «Милан».«Старая синьора» вышла вперёд на 18-й минуте благодаря голу Джорджо Кьеллини. Россонери сумели отыграться незадолго до конца первого тайма — счёт сравнял Джакомо Бонавентура. Во втором тайме никто забить не сумел и были назначены дополнительные полчаса. За это время голов также не было, и победитель определялся в серии пенальти, в которой сильнее были футболисты «Милана» (4:3).«Уфа» на своём официальном сайте объявила о договорённости с «Зенитом» по трансферу вратаряЛунёв пополнил состав «Уфы» в сезоне-2015/16. В нынешнем сезоне 25-летний Лунёв принял участие в 10 матчах российской Премьер-Лиги, в которых пропустил семь голов.«Я искренне благодарен ФК «Уфа», всем ребятам в команде, тренерам, административному штабу, руководству клуба, болельщикам за всё, что они сделали для меня. Очень тяжело уходить, город Уфа стал для меня родным, но нужно расти дальше. Когда судьба предоставляет шанс перейти в «Зенит», этим надо воспользоваться.Ещё раз хочу сказать спасибо Башкортостану, Уфе и персонально всем, кто в своё время поверил в меня. Буду помнить об этом всегда», — заявил Лунёв.Нападающийпокинул донецкий «Шахтёр». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт 33-летнего футболиста истекает 31 декабря 2016 года, и стороны не стали его продлевать.Эдуардо да Силва перешёл в «Шахтёр» из лондонского «Арсенала» в июле 2010 года. В дебютном сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром команды в Лиге чемпионов. Всего за первые четыре сезона Эдуардо завоевал с «горняками» восемь трофеев. В общей сложности хорватский форвард провёл за «Шахтёр» 173 матча и забил 57 мячей. Он трижды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.«Зенит» проведёт первый матч Российской футбольной Премьер-Лиги на новом стадионе, который строится в Санкт-Петербурге, в апреле 2017 года с «Уралом», сообщает ТАСС.Планируется, что эта встреча состоится 23 апреля в рамках 24-го тура РФПЛ. Также на новой арене «Зенит» сыграет с грозненским «Тереком» (ориентировочно 7 мая) и «Краснодаром» (17 мая). Начало ввода в эксплуатацию стадиона назначено на 26 декабря. «Зенит» после 17 туров занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.Бывший защитник «Томи» Огнен Враньеш продолжит карьеру в Греции. Футболист покинул расположение томичей и подписал контракт с греческим клубом АЕК. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 27-летним боснийцем, который будет играть под четвёртым номером, подписан на два с пловиной года.В «Томи» Огнен Враньеш играл с 2016 года, куда перешёл из хихонского «Спортинга». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 7 матчах РФПЛ и забил 1 гол.Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду записал видеообращение к сирийским детям.«Мы знаем, что вы очень страдаете. Я очень известный футболист, но вы — настоящие герои. Не теряйте надежду. Мир с вами. Мы заботимся о вас. Я – с вами", — сказал футболист.Организация Save the Children сообщила, что 31-летний Роналду сделал «щедрое пожертвование». Полученные средства пойдут на приобретение одежды, еды и медикаментов для помощи семьям в Алеппо и по всей Сирии.