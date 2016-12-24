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175 лет назад 2016
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Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Первым гостем «Крестовского» в апреле станет «Урал»

Эдуардо покинул «Шахтёр», а Лунев стал игроком «Зенита», Роналду обратился к детям Сирии, а «Томь» начали покидать игроки — в обзоре дня.
24 декабря 2016, суббота. 00:00. Футбол

«Милан» в серии пенальти победил «Ювентус» и выиграл Суперкубок Италии



В Дохе (Катар) состоялся матч за Суперкубок Италии, за трофей сражались «Ювентус» и «Милан».

«Старая синьора» вышла вперёд на 18-й минуте благодаря голу Джорджо Кьеллини. Россонери сумели отыграться незадолго до конца первого тайма — счёт сравнял Джакомо Бонавентура. Во втором тайме никто забить не сумел и были назначены дополнительные полчаса. За это время голов также не было, и победитель определялся в серии пенальти, в которой сильнее были футболисты «Милана» (4:3).
Суперкубок Италии. Финал
23 декабря 2016, пятница. 19:30 МСК
Ювентус
Турин
1 : 1 3:4
Милан
Милан
1:0 – Кьеллини – 18, 1:1 – Бонавентура – 38

«Уфа» объявила о переходе Лунёва в «Зенит»



«Уфа» на своём официальном сайте объявила о договорённости с «Зенитом» по трансферу вратаря Андрея Лунёва.

Лунёв пополнил состав «Уфы» в сезоне-2015/16. В нынешнем сезоне 25-летний Лунёв принял участие в 10 матчах российской Премьер-Лиги, в которых пропустил семь голов.

«Я искренне благодарен ФК «Уфа», всем ребятам в команде, тренерам, административному штабу, руководству клуба, болельщикам за всё, что они сделали для меня. Очень тяжело уходить, город Уфа стал для меня родным, но нужно расти дальше. Когда судьба предоставляет шанс перейти в «Зенит», этим надо воспользоваться.
Ещё раз хочу сказать спасибо Башкортостану, Уфе и персонально всем, кто в своё время поверил в меня. Буду помнить об этом всегда», — заявил Лунёв.

«Шахтёр» объявил об уходе Эдуардо



Нападающий Эдуардо да Силва покинул донецкий «Шахтёр». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт 33-летнего футболиста истекает 31 декабря 2016 года, и стороны не стали его продлевать.

Эдуардо да Силва перешёл в «Шахтёр» из лондонского «Арсенала» в июле 2010 года. В дебютном сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром команды в Лиге чемпионов. Всего за первые четыре сезона Эдуардо завоевал с «горняками» восемь трофеев. В общей сложности хорватский форвард провёл за «Шахтёр» 173 матча и забил 57 мячей. Он трижды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.

«Зенит» сыграет первый матч на «Крестовском» в апреле 2017 года



«Зенит» проведёт первый матч Российской футбольной Премьер-Лиги на новом стадионе, который строится в Санкт-Петербурге, в апреле 2017 года с «Уралом», сообщает ТАСС.

Планируется, что эта встреча состоится 23 апреля в рамках 24-го тура РФПЛ. Также на новой арене «Зенит» сыграет с грозненским «Тереком» (ориентировочно 7 мая) и «Краснодаром» (17 мая). Начало ввода в эксплуатацию стадиона назначено на 26 декабря. «Зенит» после 17 туров занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

АЕК объявил о переходе Враньеша из «Томи»



Бывший защитник «Томи» Огнен Враньеш продолжит карьеру в Греции. Футболист покинул расположение томичей и подписал контракт с греческим клубом АЕК. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 27-летним боснийцем, который будет играть под четвёртым номером, подписан на два с пловиной года.


В «Томи» Огнен Враньеш играл с 2016 года, куда перешёл из хихонского «Спортинга». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 7 матчах РФПЛ и забил 1 гол.



Роналду записал видеообращение к сирийским детям



Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду записал видеообращение к сирийским детям.

«Мы знаем, что вы очень страдаете. Я очень известный футболист, но вы — настоящие герои. Не теряйте надежду. Мир с вами. Мы заботимся о вас. Я – с вами", — сказал футболист.

Организация Save the Children сообщила, что 31-летний Роналду сделал «щедрое пожертвование». Полученные средства пойдут на приобретение одежды, еды и медикаментов для помощи семьям в Алеппо и по всей Сирии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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