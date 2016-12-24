Как футболисты «Спартака» проводят отпуск

>>> Как футболисты ЦСКА проводят отпуск
>>> Как футболисты «Локомотива» проводят отпуск
Джано решил воспользоваться отпуском, чтобы съездить в родную Грузию. Не так давно хавбек «Спартака» посетил одну из главных достопримечательностей города Боржоми – Зелёный монастырь.
Дмитрий Комбаров ловит электрических скатов на Мальдивах. Левому латералю «Спартака» нужно быть аккуратнее с этим опасным морским обитателем.
А вот Артём Ребров, голкипер и экс-капитан красно-белых, путешествовал с супругой по Европе. Последней остановкой на европути семьи Ребровых стал Милан неделю назад.
А спустя несколько дней Ребров уже занимался благотворительностью в одной из московских больниц в рамках программы «Тележка радости».
Опорник Фернандо проводит каникулы перед сборами со своей большой семьёй на родине в Бразилии.
Другой спартаковский бразилец, Ромуло, отпуск проводит за работой. Столь активная подготовка на камеру, вероятно, связана с возможной сменой клубной прописки ближайшей зимой. Есть информация, что Ромуло уже договорился с «Фламенго» о контракте, и теперь бразильцу нужно дождаться 1 января, чтобы официально оформить возвращение на родину.
Квинси Промес, которого болельщики «Спартака» не хотят отпускать из клуба ни при каких обстоятельствах, был запечатлён в обнимку с бывшим безоговорочным лидером профи-бокса и самым богатым спортсменом современности Флойдом Мейвезером-младшим в Майами.
Капитан «Спартака» Денис Глушаков находится в Москве, но едва ли сильно переживает из-за этого. В семье полузащитника пополнение – на днях на свет появилась Глушакова Александра Денисовна, с чем мы его от всей души поздравляем.
>>> Глушаков: я – мясной хулиган
Роман Зобнин, настоящее открытие первой части сезона, проводит отпуск со своей второй половинкой на Бали.
А защитник Маурисио, арендованный «Спартаком» у римского «Лацио», отдыхает на родине, в Бразилии, с дочкой.
Новичок «Спартака» Александр Селихов настраивается на дебют в составе красно-белых, кормя слонов в Таиланде.